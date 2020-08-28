К нам едет «Генерал»

28 и 29 августа на станциях Микунь, Сосногорск, Печора, Воркута, Елецкая пройдет акция «Голосами Победы». Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Коми вагоны с артистами и исторической экспозицией доставит на станции легендарный советский магистральный паровоз П-36 1955 года выпуска, получивший народное название «Генерал» за полосы на борту. Среди экспонатов обновленного вагона железнодорожная форма, инструменты и сигнальные фонари, электрожезловый аппарат Вебба-Томпсона, устройства сигнализации и связи XX века, рельсы и многое другое.