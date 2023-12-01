Возраст человека отсчитывают с его рождения, а не с момента, когда он получил паспорт. Следуя этой логике, «возраст» населенных пунктов определяется с даты их основания. Однако на практике часто происходит иначе. Это касается и городов Коми, в частности, Воркуты, которая 26 ноября отметила свое 80-летие.

Предъявляем документы

Ровно восемь десятков лет назад, 26 ноября 1943 года, Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил рабочему поселку Воркута статус города. Между тем свой первый юбилей – 10-летие – город отметил… 30 сентября 1944 года. И эту дату воркутинцы считали главной четыре десятка лет, вплоть до 1984 года, когда акцент с рождения города сместили на 50-летие Печорского угольного бассейна.

День рождения Воркуты вот уже тридцать лет празднуют именно 26 ноября. Достучаться до руководства города не удается: упрямо, настойчиво и с раздражением отметаются любые попытки напомнить об истории Воркуты. И все-таки я напомню.

1944-й. По упомянутой логике, Воркута должна отметить первую годовщину своего существования. А что мы видим на самом деле? Город отмечал свое десятилетие! Документы? Да пожалуйста:

«Протокол № 1 заседания юбилейной комиссии при политотделе Воркутстроя от 4 сентября 1944 г. (Политотдел того времени – это верховная политическая власть в городе, таковой позже стал горком партии). Слушали: о торжественном заседании, посвященном 10-летнему юбилею Воркуты. Постановили: торжественное заседание провести 30 сентября в клубе. Докладчик т. Мальцев (Мальцев М. М. – начальник Воркутстроя, полковник, в дальнейшем – генерал и Герой Социалистического Труда – А.П.). Утвердить докладчиками… На всех шахтах и в организациях провести беседы о десятилетнем юбилее…».

Далее подробно расписан порядок проведения торжественного заседания 30 сентября 1944 года с докладом начальника, с приветствиями Сталину, Берии, Тараненко (первый секретарь Коми ОК ВКП(б) – А.П.), Ленинграду. Здесь же о том, что «после ужина в клубе танцы, концерты, разработка доски и книги почета…»

Все это было выполнено, как и запланировано. Чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть газеты «Заполярная кочегарка» от 30 сентября 1944 года, а также «За новый Север».

Следует отметить, что до появления данного протокола было обращение политотдела Воркутстроя в Коми обком ВКП(б) с просьбой разрешить празднование 10-летия Воркуты: без такого обращения в то время было никак нельзя! Обком партии отнесся к просьбе Воркуты благосклонно.

Если говорить конкретнее, то в 1944 году Воркута отмечала 10-летие пуска в эксплуатацию первой воркутинской шахты –

№ 1-2, впоследствии именуемой шахтой № 8. В 1934 году пуск шахты отмечали как день рождения города. И делали это в последующие годы.

«Ускорить решение»

Первое десятилетие Воркута особо и не нуждалась в сопроводительных титулах типа «поселок» или «город»: сюда очень редко ехали в добровольном порядке. Вот протокол заседания бюро партколлектива при Ухт-

печлаге ОГПУ от 25 февраля 1934 года:

«Слушали: 1. Информацию зам. начальника управления тов. Матвеева, где последний доложил, что 25.02 с. г. он совместно с бригадой выбывает на Воркуту по постройке Воркутинской железной дороги…».

22 августа 1940 года секретарь Коми обкома ВКП(б) Н. Важнов направил в ЦК ВКП(б) «Докладную по вопросу об отнесении населенного пункта Воркута Усть-Усинского района Печорского округа Коми АССР к категории рабочих поселков». Этот пятистраничный документ обосновывает просьбу обкома «обязать Президиум Верховного Совета РСФСР ускорить разрешение вопроса «об отнесении населенного пункта Воркута… к категории рабочих поселков и одновременно разрешить вопрос о принадлежности этого поселка и централизации его руководства».

В этой докладной Важнов пишет: «Численность приписного населения на 1 января 1940 года составляет 790 человек, а в связи с вводом в эксплуатацию железнодорожной магистрали в 1941 году и роста добычи угля даст прирост рабочих и служащих вольнонаемного состава во всех предприятиях и учреждениях Воркуты до 5500 человек, а всего населения примерно до 40000 человек».

То есть уже тогда предполагалось, что в 1941 году в лагерях Воркуты будет сосредоточено около 35 тысяч заключенных.

Одновременно Коми обком тревожится о том, чьим населенным пунктом станет Воркута: Коми АССР или Архангельской области. Поэтому Важнов очень подробно остановился на этом вопросе:

«Населенный пункт Воркута возник после установления границы в 1931 году, а поэтому естественно, что в административных картах бывшего Северного края Воркута значится в административных границах Коми Автономной области. Например, к отчету 3-его краевого съезда Советов (издание 1935 года) приложена карта «Административное строение Северного края на 1934 год», составленная по просьбе Севкрайисполкома, на которой населенный пункт Воркута тоже находится на территории автономной области Коми».

Так что Воркута появилась на географических картах еще в 1934 году, пусть пока лишь как населенный пункт, но в то время по одному из показателей он уже «тянул» на городские масштабы: число умирающих на Воркуте было внушительным и соответствовало статистике большого города…

Они были первыми

Однако, на мой взгляд, даже 1934 год не может быть отправной точкой для «рождения города». История всех событий вокруг воркутинского угля не позволяет замалчивать ни одно из них.

В 1930 году геолог Георгий Чернов открыл на реке Воркуте залежи каменного угля. Исследования показали высокую значимость этого открытия, и уже летом 1931 года на речку Воркуту потянулись геологи, буровики и заключенные (впрочем, заключенные потянулись не сами).

В августе 1931 года была забурена первая скважина на воркутском месторождении угля. Разумеется, именно в том же августе была сооружена на Воркуте первая землянка. Так стоит ли так упираться и упорно настаивать, что Воркута «родилась» в 1943-м?

Все исторические события вокруг Воркуты происходили в сравнительно короткий период, и почти каждое из них может быть точно датировано. Зачем Воркуте вычеркивать из своей биографии 12 лет тяжелого, почти каторжного труда? И справедливо ли это по отношению к тем, кто в те «вычеркнутые годы» навеки остался в этой тундре?

Уверен, что и закон о борьбе с фальсификацией истории должен защитить и уберечь эти 12 лет, вычеркнутые из биографии города. Известно ведь, что Москва и Санкт-Петербург отмечают свои юбилеи именно с даты основания, а не с присвоения статуса города.

Исправим ошибки?

А вот почти недавний случай. Город Моршанск Тамбовской области готовился пышно отметить 200-летие своего рождения. Даже серию прекрасных значков выпустили. А потом вдруг все подготовительные мероприятия свернули: нашлись в архивах документы, по которым оказалось, что Моршанск значительно старше. Юбилей не состоялся.

Почему же мы такие упертые? Нам-то и искать в архивах ничего не нужно: все исторические даты освоения воркутинской тундры на слуху и давно озвучены. Причем искажением своих родословных «грешат» и другие города республики, включая Сыктывкар, Ухту, Инту и Печору.

Ухтинцы, правда, недавно почти взбунтовались и торжественно отметили юбилей Ухтинской экспедиции. В 1929 г. на речку Чибью прибыли первые геологи, строители и заключенные, был заложен поселок Чибью, и началось лагерное освоение Коми края. Этим пышным празднованием Ухта показала свое несогласие с тем, что ее «родили» по Указу от 1943 года, украв из городской истории 14 лет. Эту несправедливость в датах давно пора устранить. Каким путем? Такое право есть у Государственного Совета Коми, а есть еще такое понятие, как гражданская инициатива…

Кстати

Почувствуйте разницу в 200 лет

Усть-Сысольск гораздо старше, чем принято считать

Директор Института языка, литературы и истории Коми НЦ доктор исторических наук Игорь Жеребцов считает, что Сыктывкар должен вести свою историю не с 1780 года, когда указом императрицы Екатерины Великой Усть-Сысольск (погост в устье Сысолы) получил статус города, а с 1586 года.

Общепринято отсчитывать «возраст» любого населенного пункта со времени его основания либо, если точная дата основания неизвестна, со времени первого упоминания о нем в исторических документах. То есть история ведется от первого упоминания о поселении, а не от смены статуса.

«Человек тоже может менять имя, фамилию, даже отчество, но родился он один раз, и возраст его не меняется от того, получил ли он в каком-то году звание генерала, титул герцога или должность главы республики. Потому и возраст Сыктывкара отсчитывается не от 1780 г., а с 1586-го – с года достоверно известного первого упоминания о нашем населенном пункте в исторических документах», – уверен историк.

Анатолий ПОПОВ.