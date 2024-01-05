Как ограбить пенсионера? Родное государство знает множество «сравнительно честных способов» по отъему денег у старшего поколения

Каких только законов не придумали, чтобы уменьшить старикам пенсию. Ведь чем меньше пенсионер ест, тем быстрее помрет. И пенсию покойному платить не надо. Даже «время дожития» нам установили. Пенсионеры по этому поводу шутят: долгожительство – это «месть» родному государству. Смешно, если б не было так грустно…

Когда-то я и мои ровесники были нужны государству. В 60-70-х годах прошлого века наше поколение строило в тундре города и прокладывало дороги. Во благо России мы отработали по 40 и 50 лет! И все эти годы ежемесячно платили взносы, чтобы в старости из собственной копилки пенсию получать. Где сегодня эти деньги? Мы их доверили государству, чтобы оно вкладывало средства в какие-то инвестиции, пополняя пенсионный фонд, а не карманы чиновников.

Пенсионерам-северянам многие завидуют: у вас, мол, и пенсия больше, и даже оплата проезда раз в два года имеется. Но сама процедура получения такой льготы становится притчей во языцех. Вроде бы есть закон, в котором четко прописано о возмещении расходов пенсионным фондом. А обратишься – наткнешься на частокол препон. Существует немало уловок, как обвести пенсионера вокруг пальца. О них и пойдет речь.

Тот, кто выжил, будет знать…

В октябре 2010 г. я вышла на пенсию, отработав на Севере 46 лет. А мои дети, внуки и правнуки живут на Сахалине. Так что встречаюсь я с ними очень редко. Летала в гости в

2016-м и в 2021-м. Средства, потраченные на проезд, ПФР мне тогда компенсировал.

В 2020 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение о пересмотре сроков предоставления компенсации стоимости проезда. Согласно пакету от 07.10.2020 г. № 1611 «неработающие пенсионеры, проживающие на Севере и не использовавшие оплату проезда в 2020 году из-за пандемии, имеют право обратиться с заявлением о предоставлении компенсации за два года подряд – в 2021 и 2022 годах».

Узнав об этом, я обрадовалась. В июле 2022 г. купила билеты на самолет по маршруту Сыктывкар – Москва – Южно-Сахалинск и отправилась к дочери на юбилей. Подумала: мне компенсацию проезда оплатят без проволочек. Потому что в 2020 году я проходила лечение в ковидном центре Шудаяг города Ухты. Оттуда немало вынесли покойников. Я выжила…

…Два месяца гостила на Сахалине, радовалась за детей и внуков. Дружно отметили юбилей, проводила правнучку в первый класс гимназии. 13 сентября 2022 года вернулась в Троицко-Печорск. Написала заявление о возмещении расходов на проезд. Каково же было разочарование, когда 4 октября того же года я получила отказ от начальника отдела установления социальных выплат ОПФР по Республике Коми Е. Бондаренко: «Согласно пункту 6 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда выплата производится 1 раз в два года. Вы обратились за компенсацией до истечения двухгодичного периода после предоставления Вам предыдущей компенсации. Последующая компенсация в связи с обращением может быть осуществлена не ранее чем 1 января 2023 года».

Такое впечатление, что Е. Бондаренко не знала о пакете мер поддержки пенсионеров из-за пандемии. А если знала, то почему не выполняла указаний по возмещению расходов два года подряд – в 2021 и 2022 годах? А может, документ был принят только для внутреннего пользования? Кстати, в средствах массовой информации его не афишировали, и подавляющее большинство пенсионеров даже не знали о его существовании. Стало быть, и не смогли воспользоваться льготой два года подряд.

Я не согласилась с отказом и обратилась с жалобой к руководителю ОПФР по Республике Коми. Ответил на мое обращение бывший заместитель руководителя Антон Хозяинов (после объединения с 1 января 2023 г. фонда соцстраха с пенсионным ныне он возглавляет Отделение Социального фонда РФ по Коми).

А. Хозяинов обосновал отказ тем, что я, оказывается, не в отпуск на Сахалин поехала, а на постоянное место жительства: «Вы даже зарегистрировались в г. Ноглики Сахалинской области, отозвав туда свое пенсионное дело. Дважды получили там свою пенсию…».

Тяжба длиною в год

Неужели чиновники не дружат с Конституцией РФ? Согласно Основному документу РФ в нашей стране законодательно закреплены две прописки: одна – постоянная, вторая – временная по месту пребывания.

И еще. У меня нет никаких доходов кроме пенсии. Судя по ответу, руководитель государственного фонда считает, что если пенсионеры поехали в гости, то пусть влачат там жалкое существование, не имея за душой ни копейки. Но такая роль не для меня. Я знаю, что пенсионер имеет право не только прописаться временно, но и отозвать свою пенсионную выплату туда, где он временно зарегистрировался.

Удивило и то обстоятельство, что Антон Сергеевич в ответе даже не упомянул о постановлении премьер-министра М. Мишустина о компенсации проезда за два года подряд.

Я позвонила в Сосногорск юристу. Мы с ним познакомились несколько лет назад в Сыктывкаре на отчетно-выборной конференции республиканского совета ветеранов. Геннадий Алексеевич Тарахов нередко давал мне дельные советы. На сей раз тоже помог. Обратитесь, сказал, в прокуратуру. У них есть полномочия защищать права пенсионеров.

Я написала жалобу прокурору Республики Коми Николаю Егорову. Николай Валентинович распорядился направить мое обращение в прокуратуру города Сыктывкара. Вскоре получила письмо, в котором сообщалось, что прокурор города Павел Якимов направил исковое заявление в защиту моих пенсионных прав в Кутузовский участок мирового суда.

Но через некоторое время я получила письмо от мирового судьи Н. Мелиховой. Она решила, что «определение прокурора является незаконным, необоснованным и подлежит отмене». Вот те раз!

На это определение мирового судьи от прокурора Якимова поступило представление в Сыктывкарский городской суд. Павел Аркадьевич просил суд определение мирового судьи от 23 января 2023 года отменить и направить иск мировому судье для рассмотрения по существу. Судья Сыктывкарского городского суда Т. Попова просьбу П. Якимова удовлетворила. Иск прокурора города снова был направлен мировому судье Кутузовского судебного участка «для решения вопроса о принятии искового заявления к производству».

Мне 79 лет. Пришлось ехать в Кутузовский судебный участок для участия в суде. Не по асфальту, по бездорожью тряслась в «ГАЗели». Истратила 4 тысячи на дорогу, плюс проживание в гостинице, питание, почтовые расходы…

26 июля 2023 года я получила решение: мировой судья Кутузовского судебного участка Н. Мелихова взыскала с Отделения СФР РФ по Республике Коми в мою пользу компенсацию расходов за проезд к месту отдыха и обратно за 2023, 2024 годы в размере 38820 рублей 90 копеек.

Права народная пословица, которая гласит: закон – что дышло, куда повело – туда и вышло. Прокурор города Сыктывкара П. Якимов в исковом заявлении констатировал: «Если двухгодичный период, в котором может быть реализовано право на компенсацию расходов заканчивается в 2020 году и пенсионер не использовал его в 2020 году в связи с ограничительными мерами, а реализовал в 2021-м, следующий период для осуществления такой компенсации исчисляется с 1 января 2020 года. Установлено, что ранее С. Секретарева воспользовалась правом на компенсацию проезда в 2016 году, следующее право на компенсацию у нее возникало в 2018 году. Действующим законодательством не предусмотрено ограничений по сроку реализации права на компенсацию после получения компенсации. Таким образом, С. Секретарева могла воспользоваться своим правом на компенсацию с 2018 года в любое время. При намерении воспользоваться правом в 2020 году Секретарева тяжело заболела коронавирусной инфекцией и лечилась в ковидном центре. В связи с чем пенсионерка реализовала свое право в 2021 году и также имеет право на компенсацию в 2022 году».

Однако мировой судья Кутузовского участка снова не согласилась с прокурором Якимовым – у них, оказывается, разночтения. А в результате мировой судья приняла решение оплатить проезд на два года вперед. В каком законе это предусмотрено, мне неведомо.

Я хотела опять подать апелляционную жалобу, а потом передумала. Нет больше никаких сил бороться с чиновниками государственного фонда. Я получила оплату проезда. Но не за 2022 год, как предусматривалось действующим законодательством, а наперед – за 2023, 2024 годы. За год волокиты деньги частично съела инфляция. Да и поездка в Сыктывкар на суд, проживание в гостинице, плата за дорогу до Сыктывкара и обратно, почтовые расходы тоже влетели мне в копеечку.

По заветам Ницше

В старости я убедилась, что в моей любимой России вовсю действует наглый ницшеанский принцип – «ограбь нищего».

Когда наконец перестанут грабить самых незащищенных – старых и больных граждан России? Я уж не вспоминаю о том, что пенсионерам в плацкарте поезда даже постель не положена. Это считается «повышенной комфортностью». Зато мелкие клерки из госфонда не раз в два года, а каждый год летают самолетом и по железной дороге катят в купейном вагоне скорого поезда. И получают все до последней потраченной копеечки.

И еще. На Сахалине пассажирские поезда давно не ходят. Только купейные вагоны и скорые. Билет из Южно-Сахалинска до города Ноглики стоит пять тысяч. Мне заплатили по купленной в кассе вокзала справке за 300 рублей всего 1345 рублей. То есть истратила в оба конца на проезд 10 тысяч, а получила только 2 тысячи. И это называется «компенсация расходов на проезд». Но даже эту мелочь мне пришлось с боем выбивать целый год у ОПФР. Не компенсация, а самое настоящее издевательство над стариками.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, генерал-майор МВД, во время одной из встреч с Владимиром Путиным заявила: «По-честному, Владимир Владимирович, наибольший процент поддержки вам на выборах дают пенсионеры. Молодые на выборы не ходят. Пенсионеры прекрасно работали, исправно платили налоги, взносы в пенсионный фонд. Сегодня ПФР является максимально закрытым ведомством».

Светлана СЕКРЕТАРЕВА,

поселок Троицко-Печорск.