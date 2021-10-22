На этой неделе Владимир Путин провел очередной сеанс видеосвязи. На сей раз – с правительством. Речь шла о мерах по борьбе с ковидом.



Ситуация в стране близка к критической. Каждый день в России регистрируются новые антирекорды по числу заболевших и умерших. По данным за 21 октября – свыше 34 тысяч новых случаев и 1036 смертей от ковида за одни сутки. А ведь всего месяц назад, в сентябре, заболевало в два раза меньше – 17-18 тысяч человек в сутки.

При этом Владимир Путин потребовал не искажать статистику по регионам и не приукрашивать картину по заболеваемости COVID-19. Кроме того, он приказал своим подчиненным не допустить в России ситуации с коронавирусом «как в Европе».

«У нас не должно быть такого, что в некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением и тревогой, когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов и суток иногда. Некоторые даже не добираются до больниц – мест не хватает. Я прошу вас сделать все, чтобы ничего подобного в нашей стране не происходило», – заявил президент России.

Оказывается, это все – у них: и мест не хватает в больницах, и очереди «скорых», и дефицит кислорода в реанимации, и массовый падеж населения. В общем, жуткая картина. Такого мы у себя не допустим!

На «гнилом Западе»

Еще недавно по российским ТВ-каналам охотно показывали гробы на улицах итальянских городов и сюжеты о том, как отряд наших соотечественников в костюмах химзащиты спасает «макаронников» с помощью допотопных аппаратов для дезинфекции. Так вот, по вчерашним сводкам, в Италии за сутки 3,6 тысячи новых больных, 30 человек умерло.

А когда во Франции вводили «комендантский час» и полный локдаун, российские власти заявляли, что эти меры для нас излишни: мы, дескать, «достойно справились с пандемией». Теперь во Франции ежесуточный прирост больных в 6 раз меньше, чем в России, умерших – всего 25 человек.

Сухие цифры свидетельствуют, что после массовых прививок качественными вакцинами и жестких антиковидных мер в европейских странах резко сократилась смертность. Так, в Германии (на 21 октября) за сутки от ковида скончалось 74 человека, в Испании – 31, в Голландии – 10, в Норвегии – 9, в Финляндии – 5, в Швейцарии – 6, в Дании и Чехии – по 4, в Португалии – 3.

Правда, старушка Британия, недавно покинувшая Евросоюз, на этом фоне держится особняком – там с ковидом похуже: аж 179 смертей в сутки. Но все же – не тысяча, как в России.

Даешь миллиард!

А помните, как нам показывали костры в Индии, где прямо на улицах сжигали трупы жертв эпидемии? Теперь в этой стране, где 1,4 млрд жителей, среднесуточная заболеваемость COVID-19 почти в три раза меньше, чем в России. На миллиард населения – 160 смертей в сутки.

Как заявил глава Минздрава Индии Мансух Мандавия, свыше 1 млрд индийцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Таким образом Индия стала вторым в мире государством, после Китая, превысившим эту отметку. В результате смертность в этих странах стремительно пошла вниз.

Получается, что даже в государствах «третьего мира» уровень вакцинации выше, чем в России – на «родине первой в мире вакцины» (если таковой считать «Спутник V»). К сожалению, прививочная кампания у нас «буксует».

Четвертая волна

По официальным данным, от ковида умерло уже свыше 226 тысяч россиян. Это население целого города, такого как Сыктывкар. Но на самом деле прямых и косвенных жертв вируса-убийцы, видимо, гораздо больше.

Так называемая «избыточная» (то есть превышающая среднегодовую) смертность в России только за прошлый год составила более полумиллиона человек. По мнению ряда экспертов, это можно объяснить только пандемией.

Как считают специалисты, теперь Россию накрыла уже четвертая волна коронавируса. Причем это суперволна – она продлится, как минимум, до весны.

Бедная Коми

На этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, где ситуация с ковидом еще хуже, чем в целом по России.

В их числе многострадальная Республика Коми, которая уже полтора года значится в лидерах ковидного антирейтинга.

По данным за 21 октября, суточный прирост в Коми – 295 случаев заболевания COVID-19. Из них 90 приходится на Сыктывкар, в Ухте – 64, в Усинске – 29, в Сысольском районе – 15, в Сосногорском – 14, в Воркуте – 13, в Усть-Куломском районе – 12.

Таким образом, «львиную долю» суточного прироста дают два города – Сыктывкар и Ухта. Именно здесь нужно предпринимать срочные меры по локализации эпидемии. Но власти муниципалитетов, как и само правительство Коми, сохраняют «олимпийское спокойствие».

Переполненные в «часы пик» автобусы городских маршрутов, игнорирование масочного режима в общественных местах – все это создает почти идеальные условия для распространения смертельной заразы.

Но никаких «ковидных рейдов», полицейских патрулей, облав на «безмасочников» в торговых центрах. То есть, в отличие от других регионов, в Коми не делается практически ничего! И эта пассивность местных чиновников уже граничит с преступной халатностью.

Виктор СЕМЕНОВ.