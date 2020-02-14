9 февраля, аккурат в День гражданской авиации России, в Усинске случилась авария. Самолет компании «ЮТэйр» совершил жесткую посадку на брюхо, чудом избежав катастрофы.

Сразу же была создана межведомственная комиссия (МВК), которая провела тщательную проверку. Специалисты МВК считают, что в аварии Boeing-737 могут быть виноваты пилоты. Первое касание земли произошло за 35 метров до торца взлетно-посадочной полосы и за 150-200 метров до зоны посадки.

Как сообщает Readovka.ru со ссылкой на источник в МВК, сразу после аварии была проведена аэрофотосъемка, благодаря которой видна первая точка касания шасси поверхности. Самолет стойками шасси ударился о снежный бруствер (сугроб до начала посадочной полосы). Затем шасси «отскочило», и второй удар пришелся уже на взлетку. Одна стойка сломалась, вторая подломилась, и борт плюхнулся на брюхо. (На снимках, кстати, видны исправно работающие огни ВПП).

«Ребята, я жив!»

Фото и видео, снятые пассажирами аварийного «Боинга», вмиг разлетелись по соцсетям. Тысячи пользователей интернета смогли наблюдать за ситуацией практически онлайн. Было видно, что многие пассажиры самостоятельно (и не очень удачно) спускаются в том числе по крылу самолета. Заметно, что некоторые находятся в состоянии шока. Автобуса, в который сразу бы собрали пассажиров, не было. Люди шли до здания аэропорта пешком, хотя некоторые были в наспех накинутой верхней одежде, без шапок (на улице — минус 21). Но, слава Богу, все 96 пассажиров и 6 членов экипажа остались живы.

А самым популярным в сети стал «ролик», снятый молодым человеком в серой куртке. «Ребята, я жив. Мы сели!» — говорит парень совершенно отрешенным голосом, снимая лежащий на пузе «Боинг» и далее комментируя ситуацию «высоким русским матом».

Пассажирка Александра Нехорошева в беседе с РЕН ТВ заявила, что изначально было «что-то не так». «Порывы ветра были очень сильными, а при приземлении самолет сразу же упал на брюхо и шасси подломилось. Мы на большой скорости неслись именно на брюхе самолета по полосе. Когда люди закричали, что потек керосин, началась эвакуация».

Эвакуация, по словам очевидцев, прошла быстро. Некоторые пассажиры начали было паниковать, но их сразу успокоили.

Спасибо зиме

Спустя несколько часов после аварии представитель «ЮТэйра» вышел с официальным заявлением: «При посадке самолета Boeing-737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси».

По данным авиакомпании, «не работала система точного наведения на полосу ILS и огни подхода к взлетно-посадочной полосе», однако диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, которые позволили командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку.

Директор «Комиавиатранса» Алексей Фесенко, в свою очередь, объявил эти сведения недостоверными. «На момент приземления самолета аэропорт Усинска работал в штатном режиме и был полностью готов к принятию судов, — заявил он. — Аэропорт в Усинске работает в полном соответствии с федеральными авиационными правилами. Ни одного замечания за последние два года ни от одного экипажа не поступало».

«Плохая видимость и сильный ветер» — это все байки для обывателей. Самолет, как выяснили специалисты, садился в Усинске с видимостью 1700/1400 метров — это считается нормально. Коэффициент сцепления — 0,38, а ветер — 6 м/с, с порывами до 11 м/с. Мог ли он разрушить шасси? Эксперты считают — нет. По данным специалистов, осматривающих место ЧП, самолет начал чуть раньше снижаться и попросту не долетел 15 метров. При этом выпустил шасси раньше времени. Если бы не зима и лед на полосе, все могло закончиться куда хуже.

Уже через день расследование причин инцидента было передано Международному авиационному комитету. Столь поспешное появление в Усинске московских специалистов и «оттеснение» экспертов МВК, изначально занимавшихся аварией, вызывает у последних некие подозрения. Если расследование официально признает вину пилотов и, как следствие, авиакомпании, то это грозит «ЮТэйру» гигантскими финансовыми и имиджевыми потерями. А компания и так нынче в шаге от банкротства. При этом, на минуточку, «ЮТэйр» — четвертый по величине авиаперевозчик России и чуть ли не единственный, кто специализируется на маршрутах в северных регионах.

Есть ощущение, что представители компании всеми силами будут пытаться свалить вину на что угодно — ветер и потухшие сигнальные огни — лишь бы скрыть основную причину аварии. Роспотребнадзор и Ространснадзор во время проверок не раз ловили авиакомпанию на сокрытии авиационных инцидентов. Были случаи, когда налет пилотов за месяц превышал допустимые нормы. Пилоты летали больше, чем нужно, а, как говорится, уставший пилот — не надежный пилот.

Командиру воздушного судна Владимиру Катомину 60 лет. Опытный пилот полагает, что нарушений экипаж не допустил: «Мы попали в сильный сдвиг ветра. Стойки шасси и сложились от этого удара, сдвига ветра. Мы отреагировали перед самым касанием, газ я дал, но нас уже присадило. Скорость во время полета была расчетная, точно выдерживали параметры. Но стихия нас пересилила».

«Птичку жалко»

Сегодня аэропорт Усинска работает в штатном режиме. Раскуроченный самолет при помощи тягача убрали с полосы. Восстанавливать его не собираются, тем более что «Боингу» было 22 года. Когда самолет медленно увозили со взлетки, сзади шла «траурная процессия» — все техники-работяги, пожарные, руководство аэропорта, москвичи и даже мэр Усинска Николай Такаев. «Жалко «птичку», — прокомментировал кто-то, снимавший эти проводы на телефон.

«Пострадавших нет» — бодро отрапортовали официозные СМИ. Но это неправда. Многие пассажиры испытали шок, получили психологические травмы, которые могут вызывать аэрофобию – хроническую или временную. А члены экипажа — головную боль от пристрастных допросов и проверок. Не исключено, что для В. Катомина усинский полет будет последним в качестве командира воздушного судна. Компании «ЮТэйр» и «Комиавиатранс» несут репутационные потери. Как, впрочем, и вся гражданская авиация России.

Игорь ВОЛКОВ.