Как живешь, республика? Губернаторы у нас меняются, проблемы остаются

Леонид Литвак – ветеран лесной отрасли. В свое время возглавлял такие крупные предприятия, как «Печорлесосплав» и «Печорлеспром». Был депутатом муниципальных советов Троицко-Печорского и Печорского районов, а также Госсовета Коми. За плечами Литвака большой опыт, позволяющий ему оценивать ситуацию в регионе. В сегодняшнем обзоре Леонид Юрьевич затрагивает несколько злободневных тем, касающихся жизни нашей республики.

О лесных пожарах

Каждое лето в Коми горят леса, от этого страдают экономика и природа. И каждый раз власти региона оказываются бессильны перед «огненной стихией».

Подготовка лесного фонда к пожароопасному периоду у нас практически не ведется. В лесах почти полностью отсутствуют противопожарные разрывы, минерализованные полосы. Все это можно увидеть на примере замечательного Чернамского заповедника (туда, кстати, вход разрешен только по спецпропускам). Даже в этом заповеднике, который находится недалеко от столицы республики, противопожарная подготовка явно не на высоте.

О северных реках

Прошло уже более двух лет, как глава РК Владимир Уйба подписал распоряжение о подготовке к возобновлению сплава древесины по Вычегде и Печоре. Однако распоряжение главы фактически не выполняется. Для этого в первую очередь нужно было резко активизировать дноуглубительные работы на реках.

До сих пор нет финансирования Печорского бассейнового управления водными путями. В результате мы теряем предприятия, рабочие места. Приходит в негодность и наш речной флот.

Хотя даже в «лихие» девяностые, когда денег остро не хватало, в бюджете республики все-таки ежегодно предусматривались дополнительные расходы на дноуглубительные работы. В то время я был депутатом Госсовета РК и помню, как в парламенте спорили по этому поводу, но глава республики Юрий Спиридонов всячески поддерживал выделение средств на развитие судоходства. Он понимал, что от этого зависит социальное благополучие жителей Припечорья.

Я приветствую решение о строительстве автомобильного моста через Печору – вопрос давно назрел. Но я против того, чтобы строить его в районе Усть-Усы. Прекрасно знаю Печорский и Усинский районы, поэтому убежден: автомобильный мост надо возводить между поселком Кожва и городом Печора, рядом с мостом железнодорожным.

Во-первых, это улучшит дорожную ситуацию в Печорском районе, позволит создать новые рабочие места. Во-вторых, обеспечит для жителей сел и поселков круглогодичную возможность добираться до города, где находится единственная в районе больница (а здоровье людей – важнее всего).

О тарифах

Тарифы на горячую и холодную воду, отопление, электроэнергию постоянно растут. Ресурсоснабжающие организации объясняют это высокой инфляцией, а Тарифный комитет Коми их всячески поддерживает.

Никто не спорит, что надо платить за энергоресурсы, а уборщицы, дворники, сантехники, электрики и другие работники ЖКХ должны получать достойную зарплату. Но все дело в том, что тарифы в Коми были искусственно завышены, причем за взятки чиновникам. Это официально доказано судами различных инстанций «по делу Гайзера», а также его «компаньона» Ромаданова. Значит, теперь Тарифный комитет Коми обязан вернуть населению сотни миллионов рублей путем снижения тарифов на коммунальные услуги.

Недавно Газпром принял решение не выплачивать дивиденды за второе полугодие 2022 года. Между тем ресурсоснабжающие организации Коми, среди которых есть и акционерные общества, не сделали подобных заявлений. Возможно, они продолжают распределять прибыль между акционерами (сведения не обнародуются). И эти дивиденды в столь трудное для страны время тоже закладываются в тарифы для населения.

О жилье

Острыми для республики остаются и вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также предоставления квартир воспитанникам детских домов. Еще в 2019 году я дважды встречался с тогдашним прокурором республики Сергеем Бажутовым. Речь, в частности, шла о том, что в 2018 году Печорскому муниципалитету выделили самую большую сумму (1,2 млрд рублей) на переселение граждан, а также огромные деньги на приобретение квартир для детей-сирот. Но затем выяснилось, что квартиры закупались через риелторские фирмы по явно завышенным ценам.

Впоследствии прокуратура и Счетная палата РК выявили серьезные финансовые нарушения со стороны муниципальной администрации. Но с тех пор прошло несколько лет, следствие все идет, а результата мы не видим. А раз так, то мне, вероятно, придется обращаться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России.

О ветеранах

За 2022 год инфляция в стране, по официальным данным, составила 14,8%. Однако в Коми небольшие доплаты, положенные гражданам с почетными званиями «Ветеран труда» и «Заслуженный работник РК» за последние несколько лет ни разу не индексировались.

В Коми немного осталось фронтовиков, «детей войны», тружеников тыла, блокадников. Раз в год они получают скромные выплаты из республиканского бюджета. Я считаю, что им надо назначить ежемесячные вознаграждения за вклад в великую Победу – они заслужили.

Почему не производится индексация? Должен быть получен незамедлительный ответ от власть предержащих и от Госсовета РК. Иначе придется в резкой и четкой форме объяснять, где взять деньги.

Леонид ЛИТВАК,

Заслуженный работник РК.