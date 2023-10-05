Казак возглавил «Печору» (Блиц от 6 октября)

Мэр Воркуты в зоне СВО возглавил добровольческий отряд.

Ярослав Шапошников, ушедший добровольцем в зону СВО, заявил РИА Новости, что возглавил отряд из уроженцев Коми в составе добровольческого казачьего корпуса. «Я – родовой казак, и поэтому мне было ближе всего (решение – Ред.) идти именно в добровольческое формирование казачества, – сказал он. – Большая честь, что попал я именно сюда. Сейчас мы формируем отряд Республики Коми. «Печора» – это отряд в составе десантно-штурмовой бригады «Сибирь».

Они Ленина видели!

В Коми проживают 44 долгожителя, преодолевших вековой рубеж.

Комистат в преддверии Международного дня пожилых людей выявил интересные данные. На начало 2023 года численность пожилых людей старше 65 лет в республике составила 111 тысяч человек, или 15% жителей. В республике живет более 2 тысяч долгожителей старше 90 лет, из них 44 человека преодолели вековой рубеж. То есть родились еще при Ленине.

Россиянам повысят пенсии

Размер средней пенсии в России в 2024 году составит 23,2 тысячи рублей в месяц.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Он отметил, что пенсии проиндексируют на 7,5% (это прогнозируемый уровень инфляции), после чего ее средний размер составит 23 тыс. 244 рубля. Всего на индексацию пенсий будет потрачено 600 млрд рублей. Ранее в Минтруде заявили, что на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер соцподдержки предполагается потратить свыше 16 трлн рублей. Бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок, пишет «РГ».

Разбил кухонным топором

Воркутинец уничтожил стационарное конт-рольное устройство УФСИН.

39-летний мужчина стоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции, и в отношении него были применены средства электронного надзора и контроля (без электронного браслета). Будучи в состоянии аффекта, он разрубил их кухонным топором. Ущерб уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Коми составил 88 855 рублей. Мировой судья Шахтерского судебного участка Воркуты назначил мужчине административный штраф в размере 300 рублей.

Дача, до свидания!

Дачные маршруты в Сыктывкаре завершат работу 15 октября.

Как сообщает «Комиавтотранс», сыктывкарские маршруты №№ 36, 111, 124, 125, 127, 128 закончат свою работу 15 октября, а круглогодичные маршруты № 30 и № 38 с 16 октября перейдут на зимнее расписание.

Против гриппа и ОРВИ

В Коми привили от гриппа почти 30 тысяч детей.

По данным Управления Роспотребнадзора по Коми, с 25 сентября по 1 октября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 9966 человек, в том числе 5253 ребенка. Среди заболевших почти 53% составляют дети в возрасте до 14 лет. По данным вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Коми, в материале от больных определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии. На 28 сентября привиты 97629 человек, в том числе 29525 детей.

Собачкам было тесно

В цирке Ухты нашли многочисленные нарушения.

В августе-сентябре 2023 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора по требованию республиканской прокуратуры была проведена внеплановая выездная проверка передвижного цирка, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения. Животных кормили подозрительным зерном, клетки и вольеры с медведями и тиграми не имели необходимого ограждения для

безопасности посетителей и персонала, клетки для содержания собак не соответствовали необходимым размерам, отсутствовала площадка для выгула лошадей и пони и т.д. Предпринимателю выписан административный штраф в размере 30000 рублей.

Поджигателей спугнули

Следствие просит заключить под стражу трех подростков за попытку поджога у аэропорта Сыктывкара.

По данным следствия, трое подростков, действуя по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, пытались повредить и поджечь здание трансформаторной подстанции, расположенное рядом с аэропортом. К счастью, довести до конца задуманное им не удалось.Следственными органами СКР по Коми возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Форточник «промахнулся»

Проникнув в жилище, вор смог поживиться только связкой ключей и кошельком за 500 рублей.

Летом этого года ранее судимый, пьяный 39-летний сыктывкарец увидел открытое окно на первом этаже дома по ул. Коммунистической и залез в него. Дома оказалась хозяйка квартиры, которая поначалу пыталась оказать сопротивление, затем выбежала в подъезд и стала звать на помощь. Однако мужчина за волосы затащил ее обратно в квартиру, где, угрожая приставленным к горлу ножом потребовал отдать ему деньги и сотовый телефон. Вытряхнув содержимое ее сумки, он забрал с собой кошелек, банковские карты и связку ключей. Мужчина задержан и заключен под стражу. Помимо разбоя он обвиняется также в совершении хищения товаров в одном из местных супермаркетов.я, а круглогодичные маршруты № 30 и № 38 с 16 октября перейдут на зимнее расписание.