Правительство и Госсовет Коми продолжают работать над главным финансовым документом региона.

Напомним, на этот год бюджет был принят в сумме 79,5 млрд рублей доходов и 89,1 млрд рублей расходов (дефицит составил 9,6 млрд). В середине года бюджет, как обычно, подкорректировали: расходная часть выросла до 91 млрд, а дефицит – до 11,5 млрд рублей.

2022 год тоже не сулит ничего хорошего. По прогнозам, доходы республиканской казны составят порядка 84 миллиардов руб. В том, что и бюджет-2022 будет дефицитным, никто не сомневается. Вопрос только в конкретных цифрах.

Развитие или выживание?

12 октября депутаты рассмотрели первую госпрограмму «О развитии экономики и промышленности». Глава Коми на заседании отсутствовал. Владимир Уйба предпочел побывать в это время на другом мероприятии – учредительном собрании регионального отделения Российского исторического общества.

Поэтому перед депутатами выступила зампред правительства Эльмира Ахмеева (она же министр экономического развития и промышленности).

Если в Коми есть министр промышленности, то, по идее, должна быть и сама промышленность. Во всяком случае госпожа Ахмеева в этом твердо убеждена. Хотя ее доклад, мягко говоря, вызывает немало вопросов.

«Сильная экономика с привлекательным инвестиционным климатом и развитым промышленным комплексом» – такова, по словам Э. Ахмеевой, основная цель госпрограммы. Однако из ее презентации никто так и не понял, как будет развиваться наша экономика (и будет ли?), за счет чего удержатся «на плаву» Инта и Воркута, будет ли поддержана геологоразведка и есть ли перспектива развития новых отраслей и предприятий?

«Мы подготовили план диверсификации экономики региона до 2026 года. Это первый стратегический документ, утвержденный на федеральном уровне, – важно отметила г-жа Ахмеева. – План включает 50 инвестпроектов, которые должны обеспечить приток инвестиций в основной капитал в объеме 150 млрд рублей и возможность трудоустроить порядка шести тысяч человек в отраслях, не связанных с добычей угля». Большинство депутатов, особенно от северных городов, услышав последние слова, крепко задумались: чем будут топить уже этой зимой социальные объекты в Воркуте, Инте, Печоре, Вуктыле?..

Одно из главных направлений в «стратегическом блоке» программы — развитие моногородов и Арктической зоны региона. Для резидентов этой «зоны», по словам г-жи Ахмеевой, создан целый комплекс федеральных, региональных и местных преференций. Но в ответ на конкретный вопрос – сколько резидентов приступили к реализации своих проектов –прозвучала весьма скромная цифра: три. Один занимается модернизацией производства агрокомплекса «Инта Приполярная», другой открывает завод по производству карбида кальция и ферросплавов, третий – кафе-кондитерскую в Воркуте.

Эльмира Ахмеева, видимо, считает, что правительство Коми интенсивно поработало этот год. «Создан основательный задел для структурных изменений в экономике республики уже в ближайшие пять лет», –заявила она. А вот доклад руководителя Контрольно-счетной палаты Коми Игоря Гурьева показал, что не все так «гладко».

Когда остатки не сладки

По словам г-на Гурьева, госпрограмма по развитию экономики и промышленности за этот год выполнена пока всего на 18,8 процента. Из заложенных 1,8 млрд рублей потрачено лишь 300 млн! За три месяца до конца года остаются нераспределенными миллионы рублей грантов и субсидий. «По отдельным ресурсоемким направлениям программы усматриваются риски неисполнения», – сообщил руководитель КСП.

– Обращаем внимание на полное отсутствие расходов по грантам для субъектов малого и среднего бизнеса, включенных в реестр социальных предпринимателей, – заявил Игорь Гурьев. –Низкий уровень исполнения сложился по расходам на финансовое обеспечение деятельности регионального Фонда развития промышленности Коми (исполнение составило 89 млн рублей, или 29% от годового плана). Вызывают сомнения и вопросы финансового обеспечения Центра развития предпринимательства. Так, на 1 октября на счетах организации сформировались значительные остатки неиспользованных средств субсидии в объеме 53 млн рублей. Это 77% от поступившей суммы. Аналогичная ситуация – по АО «Микрокредитная компания Республики Коми», но суммы там еще больше – более 300 млн рублей неиспользованных средств, которые размещены на банковских депозитах…

Из доклада г-на Гурьева следует, что с финансами у нас, оказывается, все не так уж и плохо. Плохо – с исполнителями. Деньги у республики есть, но расходуются они крайне неэффективно.

Напрасные слова

Можно произносить красивые слова о развитии экономики, но если чиновники ленивы, бестолковы и не могут грамотно распорядиться бюджетными средствами, никакого развития, конечно, не будет.

И губернатор должен в первую очередь думать об этом, а не о том, как провести собрание исторического общества. С историей-то у нас как раз все в порядке. Чего не скажешь о текущей ситуации в Коми.

Виктор СЕМЕНОВ.