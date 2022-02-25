Интинская школа № 1 носит имя легендарного актера Евгения Урбанского, чье детство прошло в приполярном поселке (Инта стала городом лишь в 1954 году), где будущая звезда «Коммуниста» и «Чистого неба» впервые вышел на сцену театрального кружка.

Больше, пожалуй, никто из наших земляков-актеров пока еще не удостоился чести быть увековеченным на родной земле. Однако жизнь идет, уроженцы Коми все чаще снимаются в телесериалах и кинофильмах, и звездная слава у них наверняка еще впереди.

Рыцарское начало

Свою первую главную роль сыктывкарский школьник Андрей Зубков сыграл в городском театре-студии «Эскиз». Это был Ланцелот из пьесы Евгения Шварца «Дракон». Рыцарь из Андрея получился отменный – молодой, обаятельный, красивый, жаждущий подвига. Подвиг он совершает в конце второго акта, а в третьем его ждет разочарование. Город, которым на протяжении четырех столетий правил Дракон, после смерти тирана выдвигает из своей среды нового дракона. И Ланцелот приходит к горькому выводу: «Работа предстоит мелкая. Хуже вышивания. В каждом из них придется убить дракона».

В 1992 году Зубков окончил Ярославское театральное училище и был принят в труппу прославленного театра им. Ф. Волкова. Из-за яркой внешности ему дают роли героев-любовников: Володя в спектакле «Госпожа Натали» и поручик Глебов в «Зеленой карете». Первые шаги на большой сцене не были гладкими. Как вспоминает актер, на премьеру он выходил в полной уверенности, что сумеет очаровать зрителей. Но неожиданно почувствовал, что совсем не может говорить – зажим в горле. С трудом начал произносить текст, не слыша собственного голоса. После спектакля педагог по сценической речи посоветовал ему носить с собой на такой случай кусочек лимона.

Зажим постепенно прошел, а Зубков серьезно увлекся театральной педагогикой в родном училище, стал учить будущих актеров.

В начале «нулевых» он получил вторую в жизни главную роль – Алексея Ивановича в «Игроке» по роману Федора Достоевского – и начал сниматься в кино. В основном, правда, в эпизодических ролях в сериалах «Бандитский Петербург», «Иное», «Жизнь и судьба», «Слепой».

Довольно часто Зубкову достаются роли людей в погонах – форма ему действительно идет. Всего же в кино он сыграл 84 роли. Думаю, рано или поздно количество перерастет в качество. Зрители отмечают его талант, поклонницы называют «сексуально привлекательным» и «бесконечно обаятельным». Но чаще видят на сцене, чем на экране. В кино ему еще предстоит найти своего режиссера.

«Остались грусть и опустошение»

Сыктывкарка Марина Букнис после окончания Ленинградского института театра, музыки и кино поначалу решила попытать счастья в северной столице и устроилась в Молодежном театре абсурда. Однако обстоятельства заставили ее вернуться в родной город. В Академическом театре драмы РК им. В. Савина она сыграла два десятка больших ролей.

В 1999 году Марина вышла замуж за москвича и перебралась в Белокаменную в надежде, что перед ней откроются новые возможности для творчества. Увы, все оказалось намного сложнее. Автору этих строк Марина Букнис призналась, что в Москве ей пришлось очень трудно, никто ее там не ждал. Но, став характерной актрисой, она сумела проявить характер. Перепробовала разные театральные площадки – «Бенефис», «Амфитрион», «Боярские палаты», участвовала в постановках во МХАТе и в Доме Высоцкого на Таганке.

В 2001 году ей удалось пробиться на киноэкран и сняться в сериале «Саломея». Этому предшествовали многочисленные хождения по «Мосфильму», по кабинетам кастинг-директоров, которым она оставляла свои фотографии.

В «Саломее» Букнис снималась на первом месяце беременности. А после рождения дочери она сильно располнела, но это, как ни странно, пошло ей на пользу. «Нетривиальная фактура» Марины Букнис приглянулась режиссерам – одна за другой пошли роли всевозможных продавщиц, буфетчиц, судей, нянек, поварих, массажисток и медсестер. Но Марина рада и этому. По ее словам, «в кино сейчас трудно пробиться даже на эпизод, там очень жесткий отбор, и на каждый чих – по 100 человек…».

Эпизод порой требует не меньших трудов, чем большая роль. В сериале «Любовь и прочие глупости» Букнис сыграла небольшую роль массажистки Людаси. Тут Марине пришлось освоить искусство массажа. В одном из интервью она призналась, что съемки длились по 15-20 часов в жару, в маленьком, душном помещении, где вечно течет грим. Спали по два-три часа, текст учили на ходу. Но после показа на телеканале «Домашний» Марину Букнис начали узнавать на улице.

Своей несомненной удачей Марина считает роль в сериале «Маша в законе». По сюжету бывший парикмахер Мария Пирогова (Ирина Пегова) получает юридическое образование и, став адвокатом, помогает людям разрешать их многочисленные коллизии. Букнис играет медсестру, которая помогает Владимиру (Василий Бочкарев), отцу-инвалиду главной героини, встать на ноги. И между ними завязываются любовные отношения.

В криминальном сериале «Королева бандитов-2» Букнис досталась роль злодейки Груши, прислуги некоей Александры Грозы. Но такие трансформации от интеллигентной медработницы до деревенской твари Марине только по душе. Лишь бы роль была живой, а не картонной.

За плечами Марины Букнис 160 больших и маленьких ролей в кино. Практически во всех из них режиссеры нещадно эксплуатируют ее острохарактерный типаж. В беседе со мной она призналась:

– Не хочу пафоса и дифирамбов. Помелькала в кино, попрыгала по сценам, а в душе остались грусть и опустошение. Но, слава Богу, дочь учится в Высшей школе экономики на журналиста и телепродюсера, уже сделала интервью со многими знаменитостями, и впереди у нее интересная жизнь. Да и я все-таки очень надеюсь, что кино мне еще подарит надежду и радость.

Тайны благородных девиц

Выпускница Гимназии искусств при главе Коми Екатерина Кузнецова (в девичестве Попова) пока не может похвастаться таким большим числом ролей, как ее землячка Марина Букнис. Но полтора десятка лет назад она успешно стартовала в сериале «Тайны института благородных девиц».

Поначалу Катя мечтала о сцене не драматической, а балетной. Однако участие в гимназическом спектакле перевернуло ее представление о собственном призвании. Получив аттестат зрелости, она отправилась в Москву и поступила на актерский факультет ГИТИСа, а затем перевелась в Щепкинское училище.

Сниматься в кино она начала еще студенткой (что, кстати, педагоги не приветствуют). Сыграла крохотные эпизоды в фильме «Служебный роман. Наше время» и в сериале «Счастливы вместе». И за два года до окончания училища попробовала себя на кастинге «Тайны института благородных девиц», причем сразу на всех героинь. Ей досталась взбалмошная и ленивая Полина Гарденина (что совершенно не соответствует характеру трудолюбивой актрисы).

Напомню, этот сериал, как и его предшественник «Институт благородных девиц», построен на автобиографиях студенток этих закрытых женских учебных заведений позапрошлого века. Екатерине пришлось погружаться совсем в другую эпоху. Но какими бы разными ни были институтки, им всем свойственны изящество и утонченность. В этом плане актрисе помогло балетное образование. А ее исполнение роли Полины вызвало зрительские восторги. «Звезда, прекрасная актриса, подает большие надежды, приятно смотреть, талантлива, красива, грациозна», «вы супер, вы лучшая актриса в этом сериале», «одни глаза ее завораживают…» – писали зрители о Екатерине в отзывах на этот сериал.

После «Щепки» Екатерину приняли в московский театр «У Никитских ворот». Ее следующей картиной стал полнометражный фильм «Как поднять миллион. Исповедь Z@drota». А затем один за другим пошли небольшие роли в криминальных сериалах – «Черта», «Профиль убийцы-2», «Детективы Анны Малышевой», «Триггер-2». Видимо, ее настоящая звездная роль еще не состоялась.

Игорь БОБРАКОВ.

Постскриптум

Разумеется, этими тремя именами не исчерпывается список наших земляков, успевших засветиться на большом экране.

О некоторых из них «Трибуна» уже рассказывала – Иван Тарабукин («В него четырежды стреляли, избивали до смерти и травили ядом», 17 ноября 2016 года) или Мария Коровина («Прорубила окно», 14 августа 2015 года). А другие, как, например, интинка Екатерина Шпица, заслуживают отдельного очерка, и о них мы еще расскажем.