Кладбища в Коми запущены до ужасающего состояния

В минувший вторник Общественная палата РК приняла решение обратиться в Госсовет республики с просьбой откорректировать закон о погребении и похоронном деле.

Такое предложение появилось в результате обсуждения на «круглом столе», в котором приняли участие общественники, депутаты Советов разных уровней, представители администрации Сыктывкара, Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

«Любовь к отеческим гробам»?

Заместитель председателя Коми регионального отделения «Всемирного Русского Народного Собора» Галина Кравченко рассказала о том, что городские кладбища утопают в мусоре. Уборка хоть и ведется, но спустя рукава. Погосты не ограждены должным образом. Даже Краснозатонское кладбище, где покоятся знаменитые люди республики, выглядит убого, рядом находятся какие-то сараи, деревянные халупы. А ведь это место посещают гости столицы, иностранные делегации.

Краснозатонское кладбище даже не разбито по секторам. По сути, оно заполняется едва ли не стихийно — под предлогом того, что кладбище закрытое и хоронят здесь только родственников усопших. По некоторым данным, есть факты, когда появляются могилы «сторонних» людей, а то и просто бесхозные. А тут уже и до криминала недалеко.

На Краснозатонском кладбище отсутствует дренаж, и скапливающиеся воды через все захоронения по склону попадают в Вычегду.

Столь же плачевно состояние остальных столичных кладбищ, не говоря уж про другие города и районы Коми.

Все официозные заклинания о патриотизме, о «духовных скрепах» выглядят жалкой болтовней на фоне убогих, запущенных кладбищ. Ибо эти «мусорные» погосты отражают наше истинное отношение к предкам, к своей истории. Не на словах, а на деле.

Лабиринты-погосты

По словам заместителя председателя Общественной палаты Коми Галины Лапшиной, все эти проблемы обсуждались еще 20 лет назад. В 1997 году была принята программа по наведению порядка на кладбищах. Планы были очень подробные, с указанием конкретных мероприятий и сроков. Увы, многие из них так и остались на бумаге.

Сегодня в республике имеется 406 кладбищ, захоронения официально производятся на 392-х. Большинство из них не имеет ограждений, дренажа, емкостей для сбора мусора, а уж тем более — освещения, туалетов и автостоянок. В сущности, все они — как лабиринты: отсутствует информация о том, где находятся могилы, нет даже порядка проведения захоронений. А ведь погосты — места часто посещаемые, люди ходят к родственникам, чтобы поклониться памяти усопших…

Проблему паспортизации попыталась объяснить представитель Минархстроя, заявившая, что работа в этом направлении ведется и даже выделены средства на создание информационной системы — 1 миллион 700 тысяч рублей. Впрочем, стало понятно, что электронная система если и будет внедряться, то разве что в Сыктывкаре. В муниципалитетах, из-за их безденежья, остается надеяться только на так называемые народные проекты. К примеру, в Воркуте на «народные» деньги на кладбище сделали крытую остановку и общественный туалет.

«СМЕРШа» вы не боитесь?

Начальник отдела конт-роля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры столичного хозяйства Сергей Прощенко заявил, что мэрия делает все возможное по содержанию восьми городских кладбищ. Что касается вывоза мусора, то во всем виновата, оказывается, действующая система проведения аукционов. Получившее контракт ООО «Созидатель» так сбросило цену (дабы получить разрешение на этот вид работ), что теперь «локти кусает», приходится администрации этому подрядчику помогать. Впрочем, чиновник заверил, что осенью мусор под снег не уйдет: мэрия этого не допустит и деньги для уборки найдет в любом случае…

Сергей Прощенко считает, что и с паспортизацией кладбищ все не так безнадежно. Оказывается, у директора муниципального казенного предприятия Дмитрия Муллаянова имеются полные данные по всем захоронениям. Уже в августе работы по инвентаризации начнутся, пройдет аукцион по разработке соответствующей документации…

Вот тут не стерпел член Общественной палаты Александр Рассохин, который в сердцах заявил, что коль данные есть, то почему не проводится дальнейшая работа. Может, нужна «тройка» или «СМЕРШ», которые очень быстро наведут порядок? А если его не будет, то рядом появятся могилы исполнителей! (СМЕРШ и «тройка» — карательные органы во времена Сталина — Ред.).

Это нужно живым

О деньгах говорила и представитель «глубинки» Наталья Долингер, которая начала с того, что в районах финансирование кладбищ вообще ведется по остаточному принципу. А у них сейчас на повестке вопрос о нехватке мест: хоронить умерших скоро будет просто негде. И без помощи из центра решить проблему невозможно. Здесь нет даже организаций, которые могли бы взяться за работы по наведению порядка на кладбищах и вывозу мусора. Поэтому надежда только на общественность и сознательность жителей.

Итог обсуждению подвела Галина Кравченко. Она заявила, что вопросы назрели, для их решения имеются все необходимые рычаги. Если же чего-то не хватает в федеральных законах, можно решать вопросы на своем уровне — у нас есть свой законодательный орган, есть власть на местах. Основным координатором должен выступить Минархстрой, а помочь в этом — та же Общественная палата. С таким предложением согласилась и присутствовавшая на «круглом столе» руководитель комиссии по ЖКХ Госсовета Татьяна Саладина. Она подчеркнула, что, коль нет у местной власти соответствующих полномочий, их может дать власть республиканская, приняв «свой» закон.

Коми, как и другие регионы, уже давно живет и дышит так, «как Москва прикажет». Но неужели в условиях суперцентрализованного государства местные власти не могут разобраться хотя бы с кладбищами?

Анатолий ПОЛЬКИН.