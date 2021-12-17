В редакцию «Трибуны» обратились жители деревни Средняя Отла Княжпогостского района. По их словам, по местному кладбищу регулярно бродят коровы, снося все на своем пути. Люди возмущены бездействием местных властей.

Животные-вандалы

– Я родом из Средней Отлы. Много лет живу в Усинском районе, но каждый год приезжаю навестить могилы своих родителей. И что я вижу? С каждым годом все хуже и хуже. Территория кладбища выглядит недостойно, – рассказывает Наталья Смирнова. – Летом 2021 года, приехав в родительский дом, я, как всегда, пошла на кладбище, чтобы почтить память моих дорогих родителей. И не могла поверить своим глазам: столбы и ограда прогнили, везде коровьи «лепешки». Моя покойная мама всю свою жизнь проработала дояркой, а после выхода на пенсию ухаживала за коровами и телятами. А теперь коровы ходят по кладбищу, срывают венки и оставляют свои «лепешки» на могилках. Большинство жителей моей маленькой деревни уже, к сожалению, лежат там. Ни один из них не заслужил, чтобы на его могилу «гадили» животные.

– Из беседы с братом выяснилось, – продолжает женщина, – что жители деревни уже давно поднимали вопрос о благоустройстве кладбища и просили руководство поселения о том, чтобы выделили жерди и столбы для новой ограды. Это ведь не такая уж глобальная проблема – найти деньги на материал, чтобы отгородить территорию кладбища.

Деревенские жители готовы сами заготовить жерди и столбы, но опасаются: незаконная рубка леса пахнет уголовным делом. В октябре нынешнего года от имени жителей Средней Отлы Наталья Смирнова обращалась к руководителю администрации МР «Княжпогостский» Анатолию Немчинову, главе сельского поселения «Шошка» (Средняя Отла входит в ее состав) Ольге Никифоровой, но ничего не изменилось. Свой «крик души», как сказала женщина, она опубликовала на страницах районной газеты.

– Никакой реакции со стороны местных властей не последовало. Жители деревни уже совсем отчаялись в том, что их просьбу услышат. Кстати, в этой же газете (№ 95 от 3 декабря 2021 г.) была опубликована статья «Народные проекты в сфере благоустройства», где выделяются средства на благоустройство кладбища в Мещуре. Мы все рады за жителей Мещуры. Но возникает вопрос: а где деревня Средняя Отла, почему ее не включили в программу? Жерди, столбы – вот и все, что нужно. Остальное мы сами сделаем, рабочих выделять не надо. Кругом лес – наш северный лес, который вывозят за пределы республики. А нам не могут выделить несколько бревен для ограждения кладбища! – возмущается Наталья Викторовна.

По словам Натальи Смирновой, кладбище в Средней Отле не заброшенное, родственники привозят хоронить умерших из Княжпогоста и других населенных пунктов (прошлой весной – даже из Екатеринбурга). Территорию кладбища нужно содержать достойно. Все-таки это память о предках.

Бесправная власть?

В администрации сельского поселения «Шошка» «Трибуне» сообщили, что заявки на благоустройство кладбища в Средней Отле подавались в районную администрацию дважды, но вопрос пока не решен.

При этом шошкинская администрация добилась благоустройства за счет «Народного бюджета» двух других поселенческих кладбищ – в Онежье и в Шошке. Средств на закупку древесины для кладбищенской ограды у поселения нет, как нет и законного права на самостоятельную вырубку леса.

Екатерина МАКАРОВА.

Фото fn-volga.ru,