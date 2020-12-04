Клейма на них нет! Бездомных предлагают чипировать и выдавать на них документы

Паспортизация животных должна помочь решить вопрос с бродячими животными, считают депутаты Госсовета Коми.

30 ноября Минсельхоз Коми организовал рабочее совещание, поводом для которого послужили многочисленные обращения из городов и районов, где стаи бродячих собак буквально терроризируют жителей.

По данным Минсельхоза, озвученным заместителем министра Ильей Суворовым, в Коми примерно 4 тысячи безнадзорных собак. В Сыктывкаре и Прилузском районе ситуация получше, в Удорском и Усть-Куломском районах, в городах Инта и Вуктыл отмечен рост количества безнадзорных животных. В поселке Шудаяг из-за агрессивности бродячих собак родители боятся отпускать детей одних в школу…

Шарики совсем озверели

Сложно представить, чтобы стаи бездомных собак свободно бегали по мостовым Праги или Стокгольма. В Европе давно действуют законы о правах животных и обязательства для их владельцев. Если Шарик или Васька вдруг окажется на улице, его отловят и по чипу, который вживлен каждому под кожу, зоозащитники и полицейские найдут хозяина и выпишут ему штраф.

В России долгожданный закон, регулирующий и уточняющий вопросы выгула, содержания, регистрации и отказа от питомца, отлова и вакцинации безнадзорных кошек и собак, был принят лишь два года назад. Но и этот закон, как отметил Илья Суворов, не дает властям прямых рычагов, чтобы изменить ситуацию.

Кроме того, как выяснилось, специалисты нашего Минсельхоза не согласны с некоторыми его нормами. Например, основным методом регулирования численности животных без владельцев является ОСВВ: отлов – стерилизация (кастрация) – вакцинация – возврат на прежнее место обитания. Данная модель не предусматривает содержания отловленных животных в приютах на постоянной основе, и после проведения всех необходимых мероприятий здоровые животные возвращаются на прежнее место обитания. «Вернувшись в ту же среду, собаки вновь сбиваются в стаи и, значит, могут представлять угрозу безопасности граждан», – считает Илья Суворов.

Дело не только в деньгах

«Метод ОСВВ не решает проблему безнадзорности. Первопричина – нерадивость хозяев», – согласились с докладчиком депутаты Госсовета. Должна быть введена обязательная паспортизация домашних животных и налог на пожизненное содержание собаки, если хозяин по какой-то причине сдал ее в приют, предложил депутат Владимир Жариков.

Парламентарий Андрей Климушев обратил внимание на то, что на отлов бродячих собак в этом году было заложено 36 млн рублей, а использовано всего 9 млн рублей. «Значит, дело не только в деньгах?». Между тем вопрос отлова безнадзорных животных сегодня стоит очень остро. Почти 2 тысячи человек были покусаны собаками в 2019 году. К этой цифре приближаются и показатели 2020-го.

Стоит напомнить, что в прошлом году на заседании правительства Коми тогдашний министр сельского хозяйства Анатолий Князев докладывал, что в 2020 году в республике появятся шесть приютов по содержанию отловленных безнадзорных животных. На организацию приютов закладывались 160 млн рублей. Увы, все это осталось «в планах». Ни подрядных организаций, занимающихся отловом (ОСВВ), ни официальных приютов у нас до сих пор нет. Хотя потребность в них заявили 16 муниципальных образований.

«Те приюты, которые сегодня на слуху («Друг» в Сыктывкаре и «Добрый город» в Ухте) – это все частные волонтерские организации, – подчеркнул И. Суворов. – Они не подходят под требования, которые предусматривает федеральное и региональное законодательство в области обращения с животными для таких объектов.

Клипса для таксы

«Тем не менее, нужно помогать уже действующим приютам, – не согласилась вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева. – Зачем тратить средства на проектно-сметную документацию нового приюта в Сыктывкаре, если уже много лет этим делом успешно занимаются неравнодушные люди приюта «Друг»? Нужно помочь им в оформлении участка и создании социально ориентированного НКО. Это позволит организовать работу по реконструкции приюта и доведении его до ума, в том числе посредством участия в конкурсах на предоставление грантов».

Целый ряд конкретных предложений озвучил депутат из Усинска Евгений Бейков. Например, разрешить повторно отлавливать собак с клипсами, увеличить сроки передержки в приютах до шести месяцев и ввести электронное чипирование. Кроме того, он обратился в адрес Минсельхоза утвердить расчеты по отлову (пока они носят лишь рекомендательный характер), а также разрешить использовать образовавшуюся экономию в рамках субвенции на обустройство муниципальных приютов.

«Полагаю, что по примеру Краснодарского края и ряда других регионов мы также можем на своем уровне разработать и принять закон с условным названием «О содержании и защите домашних животных». Делать это нужно еще и потому, что разработка такого порядка на федеральном уровне планируется лишь в 2028 году, – считает Сергей Артеев. –

На Кубани владельцев кошек и собак уже несколько лет назад обязали регистрировать, клеймить или чипировать своих питомцев. Позже была введена и ответственность за содержание животных без документов. Таким образом, уверен, можно положить конец бесконтрольному обращению с «друзьями нашими меньшими», когда человек берет щенка или котенка, а через какое-то время избавляется от него, выбрасывая на улицу».

Лиля ВОВК.

Кстати

Без права на эвтаназию

Новый закон уточняет, что у животных есть чувства и они способны страдать. А еще запрещает эвтаназию. Теперь этой процедуре подлежат только неизлечимо больные особи, которые испытывают невыносимые муки.

Эвтаназия будет проводиться только после детального исследования животного врачом и выдачи им ветеринарного заключения. То есть усыпить животное только потому, что оно вам надоело, нельзя. Владелец должен найти своему питомцу нового хозяина или устроить его в приют.