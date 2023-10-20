Среднедушевые доходы в Коми во втором квартале 2023 года составили 48 тысяч 800 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они подросли на 6,3 процента.



Такие данные приводит агентство РИА Рейтинг, за основу исследования была взята официальная статистика.

По соотношению среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора Коми занимает 22 место (соотношение – 2,24). Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора продуктов находится на уровне 5,9. При этом по абсолютным средним доходам с результатом 140,3 тысячи рублей в месяц ЯНАО также располагается на первой строчке. За год в реальном выражении рост доходов тут был на уровне 13,2 процента.

Также среди лидеров рейтинга по отношению доходов к потребительской корзине представлены следующие регионы: Ненецкий автономный округ (среднедушевой доход 114 тысяч рублей), Чукотский автономный округ (131,6), Магаданская область (97,6), Москва (99,6), Санкт-Петербург (71,1), Ханты-Мансийский автономный округ (70) и Сахалинская область (74,4). Соотношение доходов к стоимости потребкорзины в этих регионах находится на уровне 3 и выше.

В «подвале» рейтинга ожидаемо расположились регионы Северного Кавказа – Карачаево-Черкесия, Ингушетия (среднедушевой доход – 21,5 тысячи рублей), Ставропольский край (27,4), а также Калмыкия (25,2) и Тыва (22,7), где среднедушевых доходов едва хватает на один фиксированный набор товаров и услуг.

Невысокие показатели в южных субъектах России во многом объясняются слабостью экономики (точнее почти полное ее отсутствие), а также большой численностью детей и долгожителей, у которых нет доходов от трудовой деятельности.

Рейтинг убедительно показывает, почему идет «вымывание» населения из Коми и других северных территорий. Относительно высокие заработки нивелируются дорогой потребительской корзиной. Поэтому в рейтинге Республику Коми пусть и не намного, но опережает та же Курская область, где соотношение среднедушевых доходов (41,8 тысячи рублей) и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 2,29.

В советское время «на северах» было престижно работать, поскольку место жительства и работы часто определяли «длинный рубль» и социальные льготы. Эти механизмы стимулирования в современной России были разрушены, а новые так и не появились.

Сергей ПАВЛОВ.