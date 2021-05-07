Семья сыктывкарцев Галевых воспитывает пятерых детей, но вынуждена ютиться в двухкомнатной квартире ветхого дома по улице Печорской, 48.

Гнилая «деревяшка»

Старшая дочь Галевых родилась, когда ее мать была еще студенткой. После окончания института Елена устроилась воспитателем в детском саду. Муж, работавший шофером, в школу ее не пустил: мол, со школьниками мороки больше, надо готовиться к урокам.

Первое время семья снимала квартиру, но когда родился второй ребенок, Галевы решили купить собственное жилье. Взяли в банке кредит. Но цены резко подскочили, и они смогли купить только гнилую «двушку» в деревянном доме. Вместо канализации – выгребная яма, а воду надо таскать из колонки. Но тогда они радовались даже такому жилью.

В 2009 году у них родился Ярослав, в 2014 году – Аня. А самой младшей – Алене – в сентябре будет три года.

– В квартире стало по-настоящему тесно, даже дышать нечем, – говорит Елена Галева. – Когда я была беременна пятым ребенком, мы хотели улучшить жилищные условия. Но нам отказали все банки. Они даже причину отказа не называли. Я так понимаю, причина состоит в том, что детей у нас много. Кроме того, тогда еще не был выплачен кредит за эту квартиру, небольшой остаток висел.

«Мертвая» очередь

За гнилую «двушку» Галевы полностью расплатились лишь в 2021 году. Вложили и материнский капитал, и региональный. А квартира у них не только тесная, но и опасная, в буквальном смысле – разваливается.

– Представьте мое состояние, когда я утром бужу ребенка, а у него лицо в мелких крошках от штукатурки, – рассказывает Елена Васильевна. – Потому что стена сыплется…

Косметические ремонты – пустая трата денег, которых у семьи и так катастрофически не хватает.

В мае 2014 года межведомственная комиссия обследовала квартиру и признала ее непригодной для проживания. Причина: физический износ здания и ненадежность строительных конструкций.

– Продать такую квартиру невозможно. Кто ее купит? Да и куда мы пойдем с детьми – в чисто поле? – переживает мать семейства. – Правда, еще в 2013 году нам, как многодетной семье, город выделил участок под строительство дома по улице Лесопарковой. Но начать строительство никак не получается. Либо мы строимся и сидим на хлебе и воде, либо терпеливо ждем в очереди на улучшение жилья. А эта очередь «мертвая», она не движется.

– Почему же вас не переселят из аварийного жилья? – спрашиваю женщину.

– Непригодным для жилья признали не весь дом, а лишь часть, включая и нашу квартиру. Наша соседка подавала заявление в городскую администрацию, чтобы дому присвоили статус аварийного, но ей отказали.

По словам Елены Галевой, другая ее соседка добилась через суд компенсации и съехала из аварийной квартиры. Но у многодетной матери нет времени и сил бегать по инстанциям.

«Сутки ревела…»

Галевы всегда считались малообеспеченной семьей. И каждый месяц от государства получали на детей 20 тысяч рублей. Но в марте 2021 года, когда женщина в очередной раз собирала справки для соцзащиты, семья потеряла статус малоимущей. Хотя семейный доход остался прежним.

– Сутки ревела, когда получила отказ, – говорит Елена Васильевна. – Теперь собираю справки повторно, чтобы проверили расчеты. Если не пересчитают – не знаю, как мы будем жить дальше…

Основной добытчик в семье Галевых – супруг. Алексей водитель лесовоза, часто ездит в дальние рейсы. А Елена лишь на пару часов выходит в детсад, где работает кастеляншей. От ставки воспитателя ей пришлось отказаться.

– Я не могу работать на полную ставку, – продолжает женщина, – иначе дома будет бардак. Либо занимаешься собственными детьми, либо чужих воспитываешь. Я выбрала своих. Вдобавок ко всему у моей мамы возникли проблемы со здоровьем. Значит, надо ее везти к нам. Но куда? А снимать еще одну квартиру – нам не по карману…

Екатерина МАКАРОВА.