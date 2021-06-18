Глава республики не только не сумел обуздать эпидемию в регионе, но и сам угодил на больничную койку.

Заразившись коронавирусом, 15 июня Владимир Уйба был доставлен в республиканскую инфекционную больницу, где проходит необходимое лечение.

Человек в синей футболке

На следующий день, 16 июня, глава выступил с очередным видеообращением к жителям республики. По его словам, оно было записано в стенах больницы. На сей раз Уйба предстал перед публикой без галстука, в простой синей футболке, и вид у него действительно был болезненный. При этом сам губернатор оценил свое состояние как удовлетворительное.

Ранее В. Уйба рассказывал, что первую прививку «Спутником V» он сделал еще летом прошлого года, задолго до массовой вакцинации. Но спустя полгода количество антител в его организме оказалось уже недостаточным для защиты от COVID-19.

Теперь же губернатор сообщил, что повторную прививку (ревакцинацию) он прошел в феврале этого года и получил высокий уровень антител. Тем не менее, все равно заразился.

– Если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме, – считает В. Уйба.

Глава региона призвал жителей республики соблюдать меры безопасности (маски, социальная дистанция) и пройти вакцинацию, которая в случае заболевания поможет избежать тяжелых последствий.

Губернатор признал, что эпидемиологическая ситуация в Коми продолжает ухудшаться.

– Мы снова пошли на пик, у нас снова очень резкий подъем. Мы снова открываем койки, – заявил глава РК.

При этом Уйба дал понять, что республика не обезглавлена и он контролирует ситуацию:

– Я полностью участвую в работе правительства, все распоряжения идут в согласовании со мной.

Первый тайм мы уже… проиграли

Итак, впереди очередной пик заболеваемости COVID-19.

А ведь еще недавно, минувшей зимой, губернатор утверждал, что мы вышли на некое плато (которое шутники назвали «плато им. Уйбы»). А уже в начале весны, по его словам, республика «достойно» преодолела коронавирусный кризис.

Однако независимые эксперты весьма критически оценивают меры, предпринятые властями Коми по борьбе с ковидом. Это касается в первую очередь слабого контроля за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте. Кроме того, власти явно поторопились с отменой санитарных ограничений в сфере досуга, сервиса и услуг. При этом Коми весь прошлый год входила в десятку регионов-лидеров по числу заболевших на душу населения.

Напомним, что Владимир Уйба сменил прежнего губернатора в апреле 2020 года, после первой в регионе серьезной вспышки COVID-19. В Москве, видимо, посчитали, что именно доктор Уйба, возглавлявший до этого Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), быстро разрулит ситуацию.

Но оказалось, что в условиях пандемии республике нужен не столько специалист-медик, сколько жесткий и решительный управленец, умеющий использовать административные рычаги. И в этом смысле Сергей Гапликов мог быть гораздо эффективнее, чем г-н Уйба. Но, как говорится, поезд уже ушел. А признавать свою ошибку федералы, конечно, не станут.

Колитесь, граждане!

Ключевой вопрос «коронавирусной повестки» – темпы прививочной кампании. Несмотря на то, что вакцины в регионах теперь хватает, а официозные СМИ проводят массированную агитацию, кампания идет крайне медленно. Наблюдатели объясняют это тем, что многие граждане попросту не доверяют властям. Причем даже в тех случаях, когда это касается вполне

разумных инициатив.

Кстати, и сам губернатор Коми невольно усилил позиции скептиков. Рассказав о том, что он дважды сделал прививку и тем не менее все-таки заболел, Владимир Уйба косвенно подкрепил сомнения тех, кто до сих пор не решился уколоться отечественной вакциной.

Впрочем, провалы прививочной кампании в Коми связаны не с тем, как местные жители относятся лично к Уйбе и его заявлениям. Это проблема, в первую очередь, организационная. Ее нельзя решить без тех же административных рычагов, а нынешнее правительство Коми, вероятно, ими плохо владеет.

По состоянию на 16 июня в республике привито (хотя бы одним компонентом вакцины) 110768 человек (13,6% населения). А полностью привито 84524 человека (10,3%).

В день в Коми прививается в среднем по 600-700 человек. При таких темпах (план вакцинации по республике выполнен всего на 29%) потребуется больше года, чтобы привить половину населения.

Дабы завлечь людей на прививочные пункты, руководители других регионов сулят различные бонусы, вплоть до «антиковидных лотерей», где разыгрываются ценные подарки, автомобили и даже квартиры.

«Бедная» Республика Коми никаких «пряников» своим гражданам не предлагает. Но и «кнута» (в хорошем смысле) у местных чиновников нет. А сегодня сложилась именно та ситуация, когда административный ресурс (используемый обычно на выборах) действительно очень нужен. Ведь речь идет о здоровье и жизни людей.

Добровольно, но принудительно

Первыми на жесткие меры отважились Москва и Московская область. Там с 16 июня ввели обязательную вакцинацию не менее 60% работающих. Это касается сотрудников ЖКХ, торговли, общепита, культурных и досуговых учреждений, общественного транспорта (включая такси) и ряда других.

До 15 июля эти работники обязаны получить первую дозу вакцины, а до 15 августа – вторую. За организацию вакцинирования отвечают работодатели, то есть руководители предприятий и учреждений.

Напомним, что ранее Владимир Путин неоднократно заявлял о добровольном характере вакцинации. При этом он всегда подчеркивал, что ответственность за ситуацию с ковидом несут главы регионов. А поскольку эта ситуация ухудшается с каждым днем, руководители субъектов РФ вынуждены принимать самостоятельные и весьма жесткие меры.

Самые решительные из них – мэр Москвы Сергей Собянин и предводитель Подмосковья Андрей Воробьев, что называется, взяли штурвал на себя. Их примеру последовала Кемеровская область, где также объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников. «На подходе» уже и другие регионы.

А вот Коми, вероятно, займет выжидательную позицию. Впрочем, как всегда. Тем более что губернатор Владимир Уйба до сих пор не был замечен в каких-либо решительных поступках и смелых инициативах.

Похоже, что наша республика, которой хронически не везет с губернаторами-назначенцами, так и останется в числе аутсайдеров по борьбе с ковидом.

Виктор СЕМЕНОВ.