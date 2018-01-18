Коми чиновники приукрашивали отчеты

По данным федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, Республика Коми вошла в число регионов, где в 2017 году при реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитальному ремонту многоквартирных домов чаще всего желаемое выдавалось за реальное.
Другими словами, не подтверждалась ранее представленная информация о полном устранении нарушений требований к качеству жилых помещений или дополнительно были выявлены новые нарушения, возникшие в ходе эксплуатации.
Также в Коми чаще, чем в большинстве субъектов России, проверяющими высказывались существенные претензии к качеству сдаваемых в эксплуатацию домов, фиксировались низкие темпы сноса расселенных аварийных домов, причинами которых являлись отсутствие денежных средств в муниципальных образованиях, незавершенные судебные разбирательства, а также розыск граждан, чье местопребывание неизвестно.
Республика Коми вошла в число пяти регионов, где был выявлен самый высокий процент строительных работ, которые выполнялись по сметной документации, составленной по дефектным ведомостям.
Причинами указанных нарушений, по мнению московских специалистов, являются «ненадлежащий контроль региональных операторов и органов местного самоуправления за ходом реализации программных мероприятий, а также ненадлежащая организация осуществления строительного контроля».
Сергей ПАВЛОВ.