Коми чиновники приукрашивали отчеты

На Печоре в понедельник под лед ушел трактор вместе с водителем. Это случилось на переправе в Усть-Цильме в районе деревни Крестовка.

В полицию Ухты поступило сообщение о том, что двое мужчин в масках схватили девушку возле кафе и увезли на автомобиле в неизвестном направлении.

В Сыктывдинском районе перед судом предстанет житель соседней области.

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