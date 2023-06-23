21 июня состоялось заключительное заседание весенней сессии регионального парламента. Прошло оно в торжественной обстановке и состояло из двух частей: праздничной и деловой.



Начались торжества с открытия выставки, которая разместилась в фойе Госсовета. Возле стендов с фотографиями, в которых отразилась вся история развития парламентаризма в Коми, было не по-музейному шумно. То и дело звучали возгласы приветствия и узнавания. Действующие депутаты встречали ветеранов Госсовета, своих коллег по работе в предыдущих созывах, гостей, прибывших на юбилей. Среди них были Вера Скоробогатова, Александр Окатов, Александр Рогов, Владимир Милицын, Марина Истиховская, Иван Медведев, Белла Забровская, Александр Сегаль, Галина Кравченко… Журналисты атаковали их просьбой поделиться своими воспоминаниями.

– Последний состав Верховного Совета работал в переломное время, когда менялось государственное устройство. Тогда центр во многом отставал от нас, и мы были впереди центральных органов власти, принимали законы, которых еще не было на уровне России, – рассказал депутат Верховного Совета XII созыва и депутат Госсовета IV созыва Александр Рогов. – Мы действовали на основе принятой Декларации о государственном суверенитете. К тому же это было требование времени: мы видели, что государство постепенно угасало, экономика деградировала, поэтому надо было что-то делать. А так как центр не справлялся со своей обязанностью в полной мере, регионы начали брать на себя больше полномочий.

Коллегу поддержал и Владимир Милицын, депутат Верховного Совета XII созыва и депутат Госсовета I созыва. «Последний созыв Верховного Совета был основополагающим – именно тогда депутаты установили все опорные точки развития республики, – считает он. – Законотворческая работа важна, потому что она определяет нормы и правила поведения людей, защищает людей, занимается справедливым распределением бюджетных средств». Нынешним коллегам он пожелал быть более смелыми в отстаивании интересов своих избирателей.

Депутат Госсовета III, IV и V созывов, председатель бюджетного комитета Белла Забровская напомнила о том, как работалось в начале 2000 годов, когда начались реформы, инициированные президентом Владимиром Путиным.

– Было огромное количество законопроектов, перераспределение полномочий между федералами, муниципалами и региональным уровнем власти. Это была бурная, активная законотворческая деятельность. И дебаты были серьезные, потому что каждый хотел сделать для страны что-то эффективное, по его мнению, правильное.

«Сегодня особенно важно обращаться к истории, учитывать опыт предшественников и с опорой на него выстраивать вектор развития современного парламента», – подчеркнул председатель Госсовета Коми Сергей Усачев на открытии выставки. Затем научный сотрудник Национального музея Елена Морозова провела экскурсию по экспозиции для депутатов, ветеранов и приглашенных, рассказав в том числе малоизвестные факты, связанные с первыми лицами законодательной власти региона.

Этапы большого пути

Спикер парламента Сергей Усачев выступил на сессии с основным докладом, подчеркнув, что юбилей парламента – важнейшее событие для истории республики: «За 85 лет в государстве и обществе происходили серьезные преобразования, страна сталкивалась со сложными вызовами. Великая Отечественная война и послевоенные годы, распад СССР, становление новой России. Для нас с вами последние годы также стали временем кардинальных перемен и проверки на прочность. И на каждом историческом этапе решения народных избранников становились ответом на вызовы времени: взвешенным и точным».

– Основу прочной законодательной базы региона заложили депутаты Верховного Совета, – напомнил С. Усачев. – В составе первого созыва были 79 человек: стахановцы лесной промышленности, сельского хозяйства, орденоносцы, партийные работники, учителя, медики. Выборы в Верховный Совет были важны не только для региона. О большом внимании со стороны руководства страны говорит и тот факт, что в числе депутатов Верховного Совета Коми АССР были и первые лица государства – Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов.

В Верховном Совете разных созывов трудились яркие личности. Это первый председатель Верховного Совета Питирим Размыслов и председатель Президиума Верховного Совета Геннадий Ветошкин, Анна Елькина и Ирина Устинова, Николай Вахнин и Иван Рочев, Евгений Катаев и Зосима Панев, Альберт Сюткин, Юрий Семуков и многие другие.

Годы работы 12 созыва Верховного Совета совпали с переломной эпохой для страны. Это время распада СССР и становления новой России. Перед депутатами стояла серьезная задача – сохранять стабильность, при этом совершенствовать политическую систему республики, создавать условия для формирования нового типа законодательной власти. Во главе парламента в те годы стоял выдающийся человек и харизматичный лидер – Юрий Спиридонов.

Депутаты приняли более ста крупных нормативных актов. Среди них закон «О собственности», «О приватизации», «О недрах», законы о государственной символике и государственных языках.

Современную историю отличает активное включение граждан в законотворческий процесс. Все чаще обращения граждан становятся поводом для изменения республиканского законодательства. Депутаты регулярно выезжают в города и районы, собирают наказы избирателей, а затем контро-лируют их исполнение.

Сегодня мы продолжаем работу, которую начали предшественники. При этом в последние годы наша страна и республика сталкивались с новыми и беспрецедентными вызовами. В этих условиях нашим

безусловным приоритетом по-прежнему является социальная защищенность граждан. Люди – на первом месте. Мы сохраняем стабильность в нашей республике, поддерживаем на законодательном уровне участников СВО и их близких.

85 лет – это не только важная дата, но и повод для каждого из нас задуматься: что сделано за эти годы и как применить весь положительный опыт предшественников в своей работе. Это день, в который каждый из нас отвечает на вопрос: а что лично я могу сделать и прямо сейчас делаю для своей республики и страны?

«Сессия у нас не только праздничная, но и рабочая. Предстоит рассмотреть более 30 важнейших вопросов. Вот так – не только словом, но и реальным делом мы отмечаем юбилей законодательного органа власти», – подчеркнул спикер Госсовета.

В ходе торжественной части сессии были озвучены также поздравления от председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко и Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

От имени главы и правительства Коми депутатов поздравила первый зампред правительства Эльмира Ахмеева: «Как и ваши предшественники, вы отстаиваете интересы избирателей, помогая тем самым справляться со сложностями, вызванными реалиями сегодняшнего дня. Во многом положительным результатам законотворчества способствуют конструктивные и деловые отношения, сложившиеся между исполнительной и законодательной властью региона».

От лица ветеранов законодательного органа власти выступил депутат I, II, IV-VI созывов Валерий Марков. Он напомнил о судьбоносных решениях, которые принимались в стенах парламента, и дал напутствие нынешним депутатам «не просто уверенно смотреть вперед, а делать все для того, чтобы эта уверенность была у жителей нашей республики. Чтобы они чувствовали ваше крепкое плечо, уверенную руку и всегда видели в вас понимающих и работающих на республику людей».

Ну а теперь – за работу…

Народные избранники рассмотрели более 30 вопросов. В их числе поправки в республиканские законы «Об образовании» и «О некоторых вопросах в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми». Внесли поправки в региональный бюджет на 2023 год, в том числе поддержали выделение средств на погашение кредиторской задолженности в здравоохранении и на приобретение жилищных сертификатов для детей-сирот. Расширили территории, где применяется программа «Арктический гектар», приняли поправки по алкогольному законодательству.

Кроме того, депутаты дополнили закон о народных дружинниках. А также расширили возможности использования регионального семейного капитала. Теперь его можно будет потратить на приобретение автомобиля,

утилитарного снегохода или маломерного судна. Транспортные средства должны быть отечественного производства и приобретаться у официального дилера или организации-изготовителя.

Госсовет Коми также поддержал кандидатуры Игоря Шпектора и Германа Николаева на присвоение звания «Почетный гражданин Республики Коми» и решил ходатайствовать о присвоении Ухте звания «Город трудовой доблести».

Лиля ВОВК.