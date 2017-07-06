Коми — печальный лидер по онкологии

Ежегодно в Коми умирает от рака 1,5 тысячи человек. У нас первое место по СЗФО по количеству заболевших раком легких и первое место по летальному исходу в первый год после выявления заболевания. Одной из форм злокачественных опухолей в течение жизни заболевает каждый пятый житель республики.

Такие цифры озвучили члены солидной делегации ведущих онкологов Северо-Запада, побывавшие в Коми с 28 по 30 июня по приглашению Общероссийского народного фронта.

Будем бороться?

Рак остается самой страшной и, увы, почти неизлечимой болезнью во всем мире. Каждый час в России от нее умирает 30 человек, а еще 60 — узнают о том, что им поставлен такой диагноз. По словам руководителя рабочей группы «Социальная справедливость» Татьяны Задоркиной, сегодня на учете стоит почти 3,4 млн больных. Это 2,3% населения страны.

Между тем наука и практическая медицина, конечно, не стоят на месте. Каждый год появляются новые препараты, которые позволяют проводить лечение даже на последних стадиях болезни. Это не только значительно увеличивает продолжительность жизни пациентов, но и позволяет ученым и врачам ставить вопрос о ее качестве.

— Сегодня на онкологической службе «висит» и профилактика, и лечение, и реабилитация пациентов, но это неправильно все замыкать только на одной службе, — считает главный врач НИИ онкологии им. Н. Петрова Андрей Карицкий. — Выписывая пациентов, мы ищем, кто возьмет их на реабилитацию, потому что это направление у нас в России не отработано вообще. Хотя в реабилитации с первого дня постановки диагноза нуждаются не только пациенты, но также их родственники. В Германии, например, пациентов после выписки сразу направляют на трехнедельное реабилитационное лечение в санаторий, где они получают физиотерапевтическое лечение, занимаются лечебной физкультурой, общаются с психотерапевтом. Это делается для того, чтобы не плодить инвалидов, а помочь людям вернуться в социум, начать снова работать. У нас онкологический больной априори идет получать инвалидность. Задача прямая: применить все силы и средства, чтобы человек не чувствовал себя ущербным ни физически, ни морально.

По мнению специалистов, СЗФО в целом характеризуется не слишком хорошими показателями, а Республика Коми по ряду заболеваний выделяется высокой смертностью. Например, в лечении рака желудка и рака легких. Однако при этом в республике очень хорошие показатели по ранней диагностике рака молочных желез и самый низкий уровень смертности по раку шейки матки.

— Наша задача — оценить ситуацию в регионе, донести до медицинского сообщества и властей предложения, которые улучшат онкопомощь, — рассказал на пресс-конференции директор НИИ онкологии им. Н. Петрова Алексей Беляев. — Мы предлагаем методологическую помощь в улучшении работы статистических программ и программ по обследованию населения, а также в обучении врачей. Работа по таким проектам при поддержке ОНФ уже начата в Калининградской, Мурманской и Вологодской областях.

Больных зовут в институт

НИИ им. Н. Петрова готов оказывать и практическую помощь пациентам из Коми. По словам А. Карицкого, в прошлом году у них прошли курс лечения 77 жителей республики. «По сравнению с другими регионами, Коми направляет к нам на лечение наименьшее количество пациентов. Мы готовы сотрудничать и принимать больше. Другие регионы направляют от 200 до 300 человек в год, — отметил главный врач. — Период ожидания госпитализации не превышает двух-трех недель. Институт прилагает массу усилий, чтобы не создавать длительную очередность».

Часть проблем можно решить без дополнительных финансовых вливаний, за счет имеющихся резервов, отметили специалисты. Но проблему летальности не решить без профилактики и онкологического скрининга, настаивают они. (Задача скрининга — выявление заболевания на более ранней стадии, когда жалоб еще нет. Это позволяет своевременно начать лечение и достичь лучших результатов.) Кроме того, нужно создавать федеральный раковый регистр, который очень помог бы в работе медицинским статистикам. Такой регистр, например, есть в странах Скандинавии. Он позволяет выявлять некие закономерности и строить долгосрочные планы.

По итогам визита ведущих онкологов СЗФО в Коми будут выработаны предложения для комплексного решения выявленных проблем. В сентябре специалисты снова приедут в республику, чтобы продолжить работу над «дорожной картой». Возможно, они примут также участие в юбилейных мероприятиях по случаю 65-летия республиканского онкодиспансера.

Лиля ВОВК.