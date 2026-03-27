ХОРОШО ПОГУЛЯЛИ? После новогодних праздников республике придется жить в режиме жесткой экономии

В декабре прошлого года Сыктывкар удивил всю страну, попав в тройку городов с самыми дорогими новогодними инсталляциями. Только сейчас выясняются некоторые любопытные подробности, касающиеся финансовой составляющей праздника.



Елочка, зажгись!



То, что по новогодним тратам в России впереди всех оказались Москва и Санкт-Петербург, никого не удивило. А вот то, что на третьем месте со 167 млн рублей оказался Сыктывкар – это был сюрприз. Умеют ведь чиновники в провинции находить деньги на праздник, пусть даже бюджет региона в глубоком дефиците, который приходится покрывать за счет дорогих коммерческих кредитов. Смотри, вся страна, как мы умеем гулять!

Сама елка на Стефановской площади, арт-объекты, фотозоны, светящиеся конструкции и гирлянды обошлись столичной казне в 4 миллиона рублей. Но это деньги больше для затравки, 163 миллиона город будет выплачивать в течение 11 месяцев этого года. Все это действо называется финансовой арендой или лизингом.

Все здесь вроде прозрачно, тем не менее депутат Госсовета Коми Николай Удоратин сделал запрос в республиканскую прокуратуру, чтобы прояснить, насколько были законными не самые обязательные траты на новогоднюю елку при весьма скудном бюджете.



Деньги республики



Из ответа прокуратуры следует, что источником финансирования контракта с компанией «ЭР-Телеком Холдинг» из Перми, предоставившей столь дорогую услугу, были средства республиканского бюджета, «соглашение о предоставлении которых заключено между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми и администрацией МОГО «Сыктывкар» 2 февраля 2026 года…»

В том, что средства поступили уже после окончания всех праздничных мероприятий, нет ничего необычного. Главное, чтобы не было долгов перед пермяками. Тут интересно другое, через социальные сети настойчиво распространялась информация, что красиво погулять сыктывкарцам помогли то ли спонсоры, то ли федеральный бюджет подбросил деньжат. Но теперь мы точно знаем, что это были деньги республики.



Сколько квартир профукали!



Минфин России уже объявил о сокращении «нечувствительных» расходов для федерального бюджета на 10 процентов. Среди «нечувствительных» в первую очередь называются статьи расходов на экономику, медицину, образование, ЖКХ и экологию.

Логично предположить, что за федеральным бюджетом последуют сокращения и в нашем республиканском бюджете, и в муниципалитетах. Это я к тому, что праздник – это всегда здорово, но надо все же стараться жить по средствам. Особенно болезненно безумные новогодние траты в Сыктывкаре восприняли те, кто десятилетиями ждет переселения из ветхого и аварийного жилья. Это же сколько можно было бы квартир купить на 167 млн рублей?

И еще эта «новогодняя история» показала, что чиновники страшно далеки от народа. Почему-то они считают, что людям ничего не надо разъяснять и не надо делиться планами на будущее. Но такое отчуждение власти от простых людей ведет только к хаосу, беззаконию и недопониманию.



Сергей МОРОХИН.