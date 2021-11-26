«Трибуна» продолжает цикл публикаций, приуроченных к 100-летию регионального МВД. На этот раз речь пойдет о ликвидации дерзкой преступной группы, которая действовала в Печоре в середине 70-х годов.

В кино мы нередко видим, как в крупные бандитские группы внедряются оперативники-милиционеры. А как это происходит в жизни?

Ночные звери

Осень 1975 года выдалась для Печоры тревожной. Уже второй месяц на улицах города происходили дерзкие грабежи. Ночью неизвестные подкарауливали одиноких прохожих, а затем, нанося им удар, снимали с них верхнюю одежду и убегали. Женщины, попавшие под руку жестоким налетчикам, лишались украшений, причем иногда сережки срывали прямо с ушей. Были случаи, когда грабители даже отрубали пальцы тем несчастным, которые сопротивлялись и не хотели отдавать ценности – кольца и перстни.

У местной милиции никак не получалось выйти на след извергов. И участковые, и оперативники не могли взять в толк: кто же управляет всей этой бандой и где искать концы?

А где же милиция?

В конце октября 1975 года в печорском горкоме КПСС срочно созвали заседание партийного бюро. Повестка дня – криминогенная обстановка. Начальник ОВД Печоры Александр Грачев понуро сидел на заседании бюро горкома, ожидая критических выпадов в свой адрес. И они последовали. Поднялся первый секретарь местного парткомитета Николай Жеребцов. «А что происходит? Где милиция? У нас так много потерпевших – больше двадцати человек за два месяца. Травмы нешуточные – у людей отрублены пальцы, у некоторых женщин разорваны уши. Две недели вам на все про все. Вы должны найти и уничтожить эту банду. В противном случае будете привлечены к строгой партийной ответственно­сти!».

Жеребцов добавил, что за оперативной обстановкой в Печоре следит лич­но первый секретарь Коми обкома КПСС Иван Морозов. И Грачеву ничего другого не оставалось, как сказать: «Банда будет ликвидирована».

Вход бесплатный, выход – смерть

На следующий день начальнику ОВД позвонил министр внутренних дел Коми АССР Владимир Юса­ков. Он сообщил, что в Печору срочно выезжает бригада опытных сыщиков, которую возглавил подполковник Эдуард Забоев, заместитель начальника отдела угрозыска МВД.

Закипела кропотливая работа по установлению лиц, которые могли иметь отношение к банде или хоть что-то о ней знать. Безусловно, в таких случаях большая

надежда возлагается на негласный аппарат – оперативные источники. Причем не только местные. Несколько мастеров своего дела – опытных агентов – прибыло из Сыктывкара.

Налаженная работа агентурного аппарата сразу же дала результат. Вскоре от них поступила информация: банда состоит из десяти человек. Все ранее судимы. Управляет ими матерый рецидивист по кличке Кобра, большой вес в банде имеет и его заместитель, тоже один из местных судимых, прозванный Кувалдой. Сведения ценные, однако выхода на эту дерзкую банду ни у кого нет. Как быть? И тогда Эдуард Забоев принимает реше­ние: нужно внедрить в эту группировку своего человека. Конечно, это рискованно, ведь войти в такую структуру хоть и с трудом, но можно. Но что будет, если уголовники почувствуют неладное? От налетчиков, отрубавших пальцы, можно было ожидать всего. И нет никаких гарантий, что сотрудник вернется с задания живым.

Взвесив все «за» и «против», идею с внедрением все-таки приняли. Был раз­работан план по оперативному внедрению, детали которого согласовали с руководством МВД. Стали обсуждать, кто же должен войти в банду. Выбор пал на Павла Петрова (фамилия изменена), который вскоре приехал в Печору.

Удар Кувалды

Еще до его прибытия у Эдуарда Михайловича появилась дополнительная информация о бандитах. Все неожиданно осложнилось. Оказалось, преступных групп в Печоре не­сколько. У оперативников на слуху та, которой руководил некий Николай Ширяев (здесь и далее фамилии преступников также изменены) – он же Кобра. Попутно выяснили личность Кувалды – в миру Игоря Серова. У обоих было в распоряжении огнестрельное оружие – два писто­лета «ТТ». Другие подельники имели при себе лишь ножи, кастеты, а некоторые – металлические дубин­ки.

Почерк всех преступлений был примерно одинаковый. К одинокому прохожему сзади незаметно подходил Кувалда, мощным ударом кулака он сбивал жертву с ног, а после с бесчувственного тела снимали все ценности. Тех, кто сопротивлялся, жестоко избивали, а могли и покалечить.

Операция по ликвидации банды проходила под грифом «Совершенно секретно» и получила кодовое название «Кобра». А дальше предстояло самое сложное – внедрить в группировку Петрова, который получил новое имя – Паша Котов. Под этим псевдонимом ему и необходимо было установить контакт с уголовниками.

Оперативная комбинация

Эдуард Забоев несколько дней решал непростую головоломку: разрабатывал правдоподобную «легенду» для оперативника. Он по­нимал, что малейший промах грозит смертью. Решили пустить по своим агентурным каналам слух, что есть некий барыга Паша Котов по кличке Кот. Нигде не работает. Живет тем, что время от времени продает на городском рынке золотые украшения, в том числе и криминального происхождения. Для порядка Петров-Котов действительно пару раз прогулялся по базару, невзначай предлагая зевакам купить золотые украшения.

Приманка сработала. Примерно через неделю сведения о нем дошли и до банды. Через мелких шестерок на него вышел один из членов банды и попросил сбыть дорогие мужские часы и несколько пар сережек. Кот согласился. А после ему предложили реализовать еще одну партию, обещая не обидеть процентами, а потом и третью.

Так спустя неделю Павел вошел к преступникам в доверие и наконец-то смог познакомиться с Кувалдой и Коброй. Это был большой успех, и Эдуард Забоев стал разрабатывать план действий по взятию банды.

В конце ноября Павел Петров на конспиративной квартире встретился с Эдуардом Забоевым. Он сообщил, что в один из выходных дней банда Кобры собирается погулять в ресторане «Спут­ник», что в железнодорожной части города. Причем на этот сходняк точно принесут золотые изделия, снятые с потерпевших. Их по договоренности должны передать Котову для последующей продажи.

Облава в ресторане

Забоев вместе с Грачевым единогласно решили: банду нужно брать сейчас. Другого такого удобного случая может и не быть.

В воскресный день Александр Грачев по тревоге собрал у себя в кабинете всех сотрудников уголовного розыска ОВД Печоры и 10 человек из патрульно-постовой службы. Всех их проинструктировали, обрисовав план действий в случае непредвиденной ситуации.

К 23.00 того же дня милиционеры подъехали к «Спутнику». Операция по задержанию банды, к счастью, прошла по намеченному плану, однако не обошлось без осечки…

Вышел из игры

Когда в ресторан ворвались вооруженные милиционеры, Павел Петров сидел за столиком у входной двери. Кобра в тот момент злобно крикнул: «Вали ментов!». Однако никто из его соратников не успел достать оружие, все в один миг оказались на полу. Группа захвата действовала довольно жестко. Никто из них не был предупрежден, что в кабаке сидит свой человек. И так уж случилось, что кто-то из милиционеров ударил прикладом автомата в грудь, а затем по голове именно Петрова. Оперативник свалился под стол и очнулся уже в больнице следственного изолятора.

Агент получил «производственную» травму, но в этом был и свой плюс: все бандиты видели, как он завалился на пол от ударов, и ничего не заподозрили. Поэтому его по-тихому вывели из игры, отправив назад в Сыктывкар.

Как потом стало ясно, никто из бандитов так и не догадался, что они долгое время находились под колпаком сыщика, действовавшего «под прикрыти­ем».

Одних посадили, других наградили

Приговором суда все члены группировки получили по заслугам. Кобра и Кувалда были приговорены к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима, другие также отправились на долгий срок за решетку.

А сотрудники милиции, участвовавшие в операции «Кобра» и ликвидировавшие дерзкую банду, были награждены руководством МВД Коми АССР. Помимо этого, Эдуард Забоев и Александр Грачев получили почетные грамоты от министра внутренних дел СССР Николая Щелокова.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.

Фото группы Вк «Молодежка Печора», Елены Белоусовой.