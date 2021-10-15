7 октября ушла из жизни звезда Коми телевидения Марина Филатова. Грустную новость о кончине одной из первых профессиональных дикторов республиканского телевидения сообщила на своей страничке в соцсети ее бывшая коллега и подруга Галина Бутырева. «Путешественница, рыбачка, душа компании, верный и надежный друг, просто красивая женщина… Марина Филатова… Вчера ты отправилась вслед своим самым любимым людям… Увы, их там уже так много… Царствия небесного тебе, Марина….»

Несколько поколений жителей республики наверняка до сих пор помнят позывные Сыктывкарской студии телевидения прошлого века. Очень знакомые и родные звуки: «Видза оланныд! Здравствуйте! Говорит и показывает Сыктывкар». С 1964 года с улыбки Марины Филатовой начинался практически каждый вечер национального телевещания.

Марина Георгиевна была лицом Коми ТВ в течение 30 лет, а позже, уступив студию молодым, занималась организационными вопросами «за кадром». В целом телевидению было посвящено 45 лет ее жизни. И даже находясь на пенсии, она продолжала следить за новостями и не теряла связи с коллегами.

Это были Мастера!

Михаил Матвеев, директор Академического театра драмы им. В. Савина, диктор телевидения с конца 70-х годов. Директор программ национального вещания ГТРК «Коми Гор» с 1997 по 2003 гг.:

– С первой моей минуты прихода на ТВ и все последующие 22 года работы все связано с Мариной Георгиевной. Она была старшим товарищем, учителем, коллегой. Я попал на телевидение совсем молодым после армии и курсов дикторов и сразу в коллектив, где были настоящие звезды: Виктор Николаевич Шерстнев, Альбина Семеновна Филиппова, Марина Георгиевна… И та школа, которую я прошел с ними, осталась со мной на всю жизнь. Они научили всему: профессии, жизни, умению дружить и ценить людей. Марина была душой коллектива, потому что всю себя отдавала работе. Не только с экрана. Добрая, всегда уважительная, заинтересованная, безукоризненно вежливая со всеми…

Конечно, случаев дикторских было очень много. Когда вдруг до эфира несколько минут, а у тебя проблемы с голосом, Марина Георгиевна всегда готова была прийти на помощь. Замечательное ощущение надежного плеча! Это были Мастера – открывали текст и с листа могли прочитать любую информацию с нужной интонацией, акцентом, ударением.

Михаил Герцман, председатель Союза композиторов РК:

– Я приехал сюда из Питера по распределению, то есть не по своей воле, и первое время мне вся сыктывкарская жизнь казалась ужасно сельской. После Питера я не ощущал здесь дыхание города и очень тосковал по Ленинграду. Даже общежитие, расположенное в самом музыкальном училище, казалось мне сельским уголком. Как-то раз я зашел в гости к студентам, и в это время шла какая-то передача по телевизору. И вот тогда я впервые увидел Марину Георгиевну. Я настолько был уверен, что это Ленинград, что даже спросил: «У вас здесь Питер показывают?» «Нет, это наш диктор», – ответили мне. Я рассмеялся и не поверил. Наутро я спросил у Якова Перепелицы об этой женщине, и он подтвердил мне, что она местная. С тех пор она для меня стала (и оставалась всегда) «дамой из Ленинграда». Может, еще и потому, что Яков Сергеевич тогда добавил: «Это наша гордость». То, что такого человека, женщины, диктора больше нет, огромная потеря. В ней была врожденная интеллигентность и женственность, полная достоинства. Я скорблю о ней вместе со всеми, кто ее хоть раз видел и слышал…

Эфир требует чистоты

Анна Невская, тележурналист:

– Много лет быть уникальной эфирной дамой непросто. Ей удавалось. Хотя я познакомилась с ней не в самое лучшее для нее время. Был разгар перестройки. Служба информации, которую мне поручили возглавить, тоже была в стадии становления. Программы «Панорама республики» и «Выльторъяс» стали, как и московские новости, выходить в авторском исполнении. Институт дикторов как таковой перестал существовать. Марину Георгиевну перевели на работу в один из отделов тогда еще Комитета по телевидению и радиовещанию. Мои молодые сотрудники, вчерашние выпускники СГУ, конечно, старались, но жизнь есть жизнь. Бывали случаи, когда их нужно было срочно заменить. Естественно, за помощью я бежала к Марине Георгиевне, и она ни разу не отказала. Она была готова выйти в эфир всегда. А ведь тогда в студии не было еще телесуфлеров и бегущей строки. Она умела быстро пролистывать страницы, вложенные в микрофонную папку, и улавливать смысл информаций за считаные секунды. О парикмахерской, макияже она не думала. У нее всегда все было идеально: природная красота, прямая спина, прическа, одежда… В любых жизненных ситуациях она была безупречна. Ухожена, прибрана и всегда очень естественна.

Отмечу также ее удивительную деликатность. Молодым, особенно двуязычным журналистам, не всегда легко давались ударения. В коми языке свои особенности: ударение чаще падает на первый гласный звук, в русских словах это редкость. Марина Георгиевна призывала к бережному отношению к языку. Эфир этого требует, будь добр соответствуй. Помогала молодым коллегам разобрать тексты, учила работать с голосом, владеть дыханием. Много лет проработав диктором, она, конечно, расстраивалась, когда слышала неграмотную речь. Но ее замечания всегда были очень доброжелательными. Она называла правильный вариант, могла предложить заглянуть в словарь ударений. А когда слышала из уст журналистов слово «свекла˜», говорила, что свёкла вкуснее. Вроде и замечание сделала, и пошутила.

Еще я всегда охотно рассказываю такую историю из ее жизни. Студентка из Ухты по каким-то причинам осталась в Сыктывкаре без средств. О денежных онлайн-переводах тогда еще не было и речи, а почтовые шли несколько дней. Мама из Ухты сообщила дочке, что знает только одну сыктывкарку, которую ежедневно видит в телевизоре. Вот к ней, по совету мамы, и побежала девушка. Марина Георгиевна выслушала и, не задумываясь, выделила незнакомке названную сумму. А через неделю, получив перевод, юная студентка с благодарностью бежала к своей знаменитой спасительнице.

А «Панорама» будет?

Николай Моисеев, тележурналист:

– В 1986 году с должности корреспондента новостной редакции республиканского радио меня пригласили руководить «Панорамой республики» (главной новостной программой) Толи Пошуменского, уже на тот момент – легенды Коми ТВ. В то время Марина с Виктором Шерстневым ежедневно озвучивали наш информационный продукт в эфире. Как я запомнил ее в первый день, такой она для меня и была все годы нашей совместной работы: достаточно строгой, без капли панибратства, способной, когда нужно, снять твой панический стресс одной фразой: «Николай, а «Панорама» сегодня будет?» Почему-то мне запомнилась ее улыбка – и без того красивое лицо в этот момент менялось до неузнаваемости, заставляя забыть о всех неурядицах и проблемах… С ней всегда хотелось вести себя подчеркнуто вежливо и внимательно, стараясь никогда и ничем не обидеть, даже в мелочах. Во внешности и поведении Марины всегда читалась некая «породистость». Видимо, по генетике она из тех, кто проиграл в гражданской войне сто лет назад.

Женщина на все 100!

Елена Сотина, режиссер «Коми Гор» с 2001 по 2009 гг.:

– Я счастлива, что у меня была возможность прикоснуться к «уходящей эпохе». Марина Филатова – 100-процентная женщина! Достаточно сдержанная, она никогда не показывала, что у нее на душе, а если делала замечание, то всегда очень деликатно и глубоко, потому что знала историю каждого слова. Мы учились у нее и брали пример, как достойно нести себя, как ровно общаться хоть с рабочим, хоть с директором. Она любила юмор, была любительницей побаловать себя. Помню, как она закрывала глаза, откидывалась на спинку стула и перезагружалась. Любила вкусно поесть, и обязательно чтобы все было красиво и эстетично. Вообще любила жизнь!

Наши не хуже!

Игорь Бобраков, журналист:

– Программа «Время» пришла к нам не сразу, и новости мы узнавали от наших дикторов. Зато каких! Виктор Шерстнев, Альбина Филиппова и, наконец, Марина Филатова. После, когда мы увидали московских дикторов, не без удовольствия отметили, что наши ничуть не хуже. Да, они произносили чужой, тщательно скорректированный в соответствии с идеологическими установками текст. Но мы тогда и не знали ничего другого. И Марина Филатова вошла в наши дома раньше Ангелины Вовк, ее очарование скрашивало тупой текст про соцсоревнования, битвы за урожай и рекордные удои. Потом дикторов сменили ведущие, к ним предъявлялись иные требования. Но Марина Филатова нашла себя и в новом ТВ. В частности, стала вести популярную программу «Пресс-клуб «Наш гость». В памяти нашего поколения она останется как один из символов нашей молодости.

P.S.Марину Филатову похоронили 11 октября на городском кладбище Сыктывкара. Ей было 77 лет.

Подготовила

Елена ШЕЛЕСТ.