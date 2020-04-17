Всего в Коми, по данным на 16 апреля (статистика каждый день обновляется), выявлен 441 случай заражения COVID-19. За все время выздоровели шесть человек, умерли трое.



Один летальный исход произошел в Княжпогостской ЦРБ (умерла женщина 1948 г.р.), другой – в Республиканской инфекционной больнице (умерла женщина 1958 г.р.). Информацию о месте, дате и обстоятельствах третьей смерти до сих пор не рассекретили.

В разрезе городов и районов статистика выглядит так:

Сыктывкар (вместе с Эжвинским районом) – 350-360 пациентов, Княжпогостский район – 9, Корткеросский район – 7, Усть-Куломский район – 9, Ухта – 6, Усинск – 4, Печора – 3, Прилузский район – 5, Сыктывдинский район – 5, Усть-Вымский район – 4, Удорский район – 2.

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Под медицинским наблюдением находятся 4175 человек, в том числе: 3783 человека контактировали с заболевшими, 668 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снят с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 41 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Эпидемия коронавируса, вызвавшая болезнь COVID-19, охватила 185 стран. По данным ВОЗ, всего в мире зарегистрировано свыше 1,85 миллиона заболевших, свыше 117 тысяч из них умерли. На первом месте по числу жертв — США, за ними следуют Италия, Испания и Франция.

Кстати

В стране – вспышка массового психоза

На фоне пандемии сильно выросло число обращений к психиатрам.

На 30-40% выросло количество обращений к психиатрам, среди которых преобладают люди с коронапсихозом — реактивным состоянием, паникой, которая возникла в экстремальной жизненной ситуации, — сообщают «Известия».

По мнению психиатров, если не найти компромисс между организацией безопасности людей и запугиванием, то можно ожидать вспышку суицидов у взрослых граждан — в частности, у мужчин 30-50 лет, которые подвержены реактивным состояниям.