Коварная коса (Криминал от 10 июля)

На реке Вычегда в Корткеросе погибли мужчина и ребенок.

7 июля 48-летний мужчина с тремя мальчиками шли по песчаной косе села Корткерос недалеко от моста. Внезапно они провалились в яму. Мужчина стал спасать детей, но сам погиб. К тонущим подплыли очевидцы. Им удалось спасти двоих детей, в том числе сына погибшего. Еще один подросток – 13-летний мальчик – утонул. Его тело не нашли. Ведутся поиски.

Еще одна жертва воды

В Жешарте молодой человек спрыгнул с лодки и утонул.

Компания молодых жешартцев отдыхала на Вычегде рядом с поселком. 29-летний мужчина решил нырнуть с лодки, которая находилась в полусотне метров от берега. Друзья, увидев, что ныряльщик не появляется на поверхности, бросились его искать под водой, но безрезультатно. Прибывшая в Жешарт водолазная группа искала тело долго: река сильно захламлена. Вероятно, ныряльщик ударился о корягу и захлебнулся.

«Серийный» воришка

Дачный вор отправился в колонию на пять лет.

Сыктывдинский суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, который в начале зимы обворовал 14 дач в местечке Морово, похитив имущество на 90 тысяч рублей. Кроме того, из магазина «Барахолка 1000 мелочей» он похитил телефоны, ноутбуки, видеорегистраторы, аккумуляторные батареи, навигаторы, МР3-плееры и т.д.

Призывник три года скрывался в тундре

Скрывавшийся в тундре три года призывник служить уже не будет.

По версии следствия, юноша из деревни Гам Ижемского района сначала получил отсрочку для окончания учебы в училище, а потом его не могли найти, поскольку он работал в тундре оленеводом. Задержать его удалось лишь 8 мая в Инте после того, как он обратился в больницу. Молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, но служить в армии он уже не будет.

Смерть на делянке

В Прилузье выясняются обстоятельства смерти рабочего на делянке.

В прошедшую субботу, 4 июля, вблизи поселка Гыркашор у реки Лопью было обнаружено тело мужчины. Выяснилось, что это 46-летний рабочий лесозаготовительной бригады. По предварительным данным, криминала в смерти нет.

Пока не вырастут волчата

В Усть-Вымском районе на лето обосновались волки.

В окрестностях поселка Мадмас в очередной раз появились волки: они уже поймали и утащили в лес нескольких собак. По мнению жителей, вблизи поселка обитают две стаи. Глава сельского поселения Сергей Каргин сообщил «Комиинформу» что письменных заявлений о нападениях волков на собак от местных жителей не поступало.Председатель общества охотников и рыболовов района Леонид Станевич также заявил, что жалоб на волков не было.

Собутыльник Ударил в спину

5 июля в квартире дома по улице Гагарина в Печоре во время хмельного гуляния двое собутыльников заспорили, и один ударил другого ножом в спину.

Раненый был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался. Ведется следствие.