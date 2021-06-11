Ковид летать не велит?

Проведение Всероссийского фестиваля воздухоплавания под вопросом.

В свете последних ограничительных мер в Коми, связанных с распространением коронавирусной инфекции, у организаторов фестиваля большие сомнения: не отменят ли «Живой воздух» в Финно-угорском этнопарке?

В этом году фестиваль был запланирован на 8-11 июля. Традиционно на него хотели приехать воздухоплаватели из Москвы, Питера, Перми… Похоже, с полетами на воздушном шаре в этом году мы также пролетаем, как с фестивалями «Корт Айка», «Сено», праздниками «Горка» и «Луд»…

Фото feodosiya-balloon-flight