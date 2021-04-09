В Коми продолжается эпидемия коронавируса, статистика заболеваемости по-прежнему очень тревожная. А одним из главных источников заражения COVID-19 остается общественный транспорт. Это и понятно: в автобусах, особенно переполненных, невозможно сохранять социальную дистанцию. На этом фоне решение Сыктывкарской мэрии о сокращении автобусных рейсов на популярных маршрутах №№ 18 и 54 кажется, мягко говоря, странным…

В «Трибуну» уже посыпались жалобы от читателей, одно из таких писем мы направили главе администрации Сыктывкара (в сокращении):

«Президент страны неоднократно заявлял, что органы местного самоуправления должны принять исчерпывающие меры для предотвращения распространения эпидемии, указывая на столпотворения в поликлиниках и в общественном транспорте. Похоже, что мэрия Сыктывкара все делает с точностью до наоборот. Недавно было устроено столпотворение в «ковидном центре», на устранении которого очень красиво попиарились депутаты Госсовета. Нынче назрел очередной скандал – теперь с автобусами.

Уменьшение количества автобусов на линиях и замена больших на маленькие приведет к тому, что пассажиры будут в них как спички в коробке, поездки вечером станут просто опасны для жизни.

Вчера редакция получила весьма любопытный ответ из мэрии, который приводится ниже (тоже в сокращении).

«Ковид и послужил одной из причин, повлиявших на финансовое состояние автоперевозчика. Понимая недопустимость повышения стоимости проезда и снижения убыточности рейсов, было выработано решение по сокращению количества рейсов. При этом сокращение рейсов на маршрутах

№ 18 и 54 не затрагивает пиковые часы и дневное время.

При этом расписанием маршрута № 18 предусмотрено выполнение вечерних рейсов после 22 часов автобусами большой вместимости (за исключением последних рейсов маршрута

№ 18 – ими пользуются рабочие СЛПК), которые обеспечивают провозную способность в количестве 270 пассажиров за оборот, при подтвержденной загрузке с учетом отменяемых рейсов на уровне 52,2% в будние дни и 60,3% – в выходные дни».

От редакции. Пассажирам, которым постоянно приходится ездить из Эжвы в город и обратно, будет приятно узнать, что мэрия так печется о финансовом благополучии «автобусной фирмы». А может, пора наконец провести честный, прозрачный тендер на эти маршруты и найти более «сговорчивого» перевозчика?

P.S. Вчера вечером, перед сдачей номера в печать, стало известно, что вечерние рейсы по маршрутам №№ 18 и 54 будут сохранены в полном объеме. Это решение было принято Министерством экономического развития и промышленности Коми. Глава ведомства Эльмира Ахмеева заявила, что на эти цели из бюджета региона будут выделены дополнительные средства.

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