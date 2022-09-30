На сентябрьской сессии депутаты Госсовета Коми ввели ограничения на продажу алкогольной продукции и исправили перегибы в этой сфере, допущенные десять лет назад.

«По просьбе граждан»

В частности, парламентарии внесли ряд ограничений в республиканское законодательство, направленных на предупреждение распространения продажи алкогольной продукции, содержащей тонизирующие компоненты и сокращение потребления слабоалкогольной продукции молодежью.

А заодно «по просьбе рядовых граждан и бизнеса» были исправлены перегибы в законодательстве от 2012 года, когда вводился запрет на продажу алкогольной продукции в День молодежи (27 июня) и в последующие за ним выходные дни. Понадобилось десять лет, чтобы убедиться в том, что «суббота и воскресенье» – это уже перебор.

Кстати, и дальше «сухими» в Коми останутся День знаний (1 сентября), Международный день защиты детей (1 июня), День семьи, любви и верности (8 июля).

Очевидно, что народных избранников волнует проблема алкоголизации населения, поэтому они периодически пытаются что-то подправить в законодательстве. Напомним, что ранее вводились еще ограничения на продажу алкоголя и табачной продукции возле детских садиков и школ.

В первой пятерке

Увы, все эти меры не приводят к каким-либо ощутимым результатам. На протяжении многих лет Республика Коми стабильно входит в пятерку самых пьющих регионов России.

Кто-то может возразить, мол, везде пьют много, а статистика лукавит, так как не учитывает домашнее самогоноварение, широко распространенное на юге страны (кстати, самогонку активно гонят и в Коми).

Однако против цифр не попрешь — в числе лидеров по потреблению алкоголя на душу населения Коми оказалась уже давно и отнюдь не случайно.

Хоть залейся…

Только в Сыктывкаре работает более ста специализированных магазинов известных федеральных торговых сетей, предлагающих алкогольные напитки на любой вкус и кошелек. Еще есть почти полторы сотни «Пятерочек» и «Магнитов», также торгующих разнообразной алкогольной продукцией. Сколько мелкооптовых магазинчиков и разных «наливаек», то их просто не сосчитать. Все они в шаговой доступности.

Поэтому любые запреты, касающиеся продажи алкогольных напитков, при желании можно обойти, как бы не ужесточали законодательство наши парламентарии.

Нет повода не выпить

Существует теория, что северяне вообще предрасположены к пьянству. Во-первых, из-за экстремально суровых условий жизни. Во-вторых, из-за специфического рациона питания (много мяса, мало фруктов и овощей). В результате в их организме дефицит ферментов, нейтрализующих алкоголь.

Но если даже эта теория верна, то относится, в основном, к малочисленным коренным народам Севера. Куда важнее другой фактор — социальное благополучие населения. Поэтому не случайно, что помимо Коми среди «алкогольных лидеров» России Сахалин, Магадан, Удмуртия и другие «неперспективные» регионы.

А наличие огромного количества торговых точек, где можно прикупить алкоголь в любое время суток, это лишь своеобразный маркер, свидетельствующий о серьезных социальных проблемах.

Что же это за проблемы? В первую очередь – безработица. Хотя официально она в Коми вроде и небольшая (сейчас примерно 1,5 процента, во время пандемии – «уходила» за 5 процентов). Но ведь далеко не все пойдут вставать на учет в центры занятости, зная, что пособие по безработице составляет всего 1500 рублей.

Поэтому массовая безработица царит в сельской местности, где, чтобы встать на учет, надо ехать по бездорожью в районный центр, собирать разные справки, чтобы получить какой-то мизер, который может не покрыть даже расходы на автобусные билеты.

В последнее десятилетие в сельских районах разрушена социальная инфраструктура, в том числе и досуговая. В результате, население погружается в трясину уныния и безнадеги. Как же тут не запить?

Более того, «депресивными» в Коми стали целые города, такие как Инта и Воркута. Если раньше суровые условия жизни на Крайнем Севере хоть как-то компенсировались материальными благами, то теперь люди брошены на произвол судьбы. По идее, их надо массово переселять на «большую землю», но государство выделяет на это мизерные средства.

Красная зона

Немногим лучше обстоит дело и в столице Коми. Здесь, правда, своя специфика. Если взглянуть на карту развития Сыктывкара, то вся она от центра до самого густонаселенного микрорайона «Орбита» почти сплошь закрашена красным цветом. А красный цвет означает одно – там будут возводиться многоэтажные жилые дома, без зон отдыха и автостоянок, без культурно-спортивных комплексов, сплошь будут многоэтажки… и винно-водочные магазины. Как же без них!

В администрации столицы, похоже, такую ситуацию считают нормальной, раз продолжают выдавать разрешения строить очередные «высотки» на месте сносимых деревянных зданий.

Шесть лет борьбы

Уже шесть лет жители «Орбиты» пытаются отстоять последний не застроенный большой участок в центре микрорайона, который идеально подходит для обустройства зоны отдыха. Но чиновники и местные олигархи упорно хотят видеть там жилой комплекс.

Кстати, если в 2017 году в «Орбите» проживало порядка 17 тысяч семей, то сейчас уже более 20 тысяч! Микрорайон активно застраивается, но без учета интересов местных жителей, которые хотят иметь зеленые зоны (хотя бы одну!), спортивные площадки, культурно-оздоровительные комплексы. Но вместо всего этого здесь почти два десятка специализированных винно-водочных магазинов. И их число постоянно увеличивается.

Когда указ – не указ

Меры по улучшению социального благополучия россиян прописаны в известном майском указе Президента РФ от 2018 года. Причем кардинально повысить качество городской среды требуется к 2024 году. Но пока чиновники в Коми все делают наоборот.

Конечно, продолжающееся уже девятый год падение уровня жизни основной массы населения, ухудшение среды проживания – это лишь часть проблем, которые заставляют людей «лезть в бутылку».

На сегодняшний день у нас активно развивается только алкоголизация населения. И это тот редкий случай, когда статистическим данным можно верить.

Сергей МОРОХИН.