Этот крест появился на маковке храма в деревне Ляли еще в 1856 году. Счастливо перенес эпоху безверия, когда церкви взрывали, а кресты тракторами стаскивали с куполов. Пережил мрачные 90-е,

когда ради лишней копейки сдавали на металлолом все, что плохо лежит.

Избежал он и музейной судьбы своего брата-креста. В 70-х годах в колокольню ударила молния, и соседний крест на высоком шпиле упал на землю. Какое-то время тот лежал бесхозный, а потом его сдали в музей.

На удивление временам этот крест так и простоял невредимым на куполе Богоявленского храма в деревне Ляли 165 лет. Далеко видимый с дороги и с реки Выми. Разве что выглядел непарадно да слегка накренился, когда обветшавший купол уже не смог его удерживать прямо.

Историческое событие

Год назад крест незаметно исчез с храма, но 5 июня вновь на нем появился. Теперь – позолоченный вместе с сияющей луковицей. В нем уже и не признать тот черный кованый крест с полуторастолетней историей.

В прошедшую субботу на разрушенный Богоявленский храм в Лялях Княжпогостского района водрузили новый купол с тем самым крестом из XIX века. Вдохновителем восстановления церкви стал отец Владимир Левичев. А крестным отцом купола – сыктывкарский мастер-жестянщик Алексей Чащухин.

– Новый купол делали по размерам старого, а крест оставили родной, тот, что стоял здесь с момента строительства храма, – уточнил отец Владимир Левичев. – Второй крест сейчас хранится в Национальной галерее. Надеюсь, что однажды он вернется на историческое место или мы сделаем его копию. Возможно, удастся также вернуть колокол и иконы, которые находятся в картинной галерее. И тогда наконец мы восстановим храм в прежнем величии.

Перед тем, как приехавшие из Сыктывкара, Емвы и Серегово паломники стали свидетелями исторического события – водружения купола, им пришлось посубботничать. Добровольцы шкурили бревна для церковной ограды, пилили ветхие доски, прибирали территорию. И только потом в волнении замерли, подняв головы…

Работы еще много

Золотую маковку со старинным крестом, которую освятил приехавший владыка Питирим, кран легко установил на положенное место. Поднять его на высоту 22 метра помог Коми филиал сербской строительной компании «Энергопроект Високоградня». Именно ее руководитель Зоран Исаилович откликнулся на просьбу настоятеля храма и предоставил для высотных работ технику.

Этот волнительный момент всколыхнул в местных жителях воспоминания. Они рассказывали о том, как в детстве любили забираться на второй этаж храма и колокольню. Тогда там еще был цел иконостас и висели купола. Как сажали вокруг лиственницы, поднявшиеся теперь едва ли вровень с храмом. А отец Владимир Левичев уже делился планами:

– Еще нужно отремонтировать подкупольный барабан: восстановить кирпичную кладку, побелить его. После покрыть кровельным железом нижний центральный барабан. Работы на все лето хватит, была бы помощь.

Собравшийся народ разъезжаться не спешил. Жарко было после трудов, радостно от засиявшей в вышине маковки. Мастер показывал на чертежах, каким будет шпиль с крестом, а потом, до сумерек, ветер разносил с высоты стук его молотка…

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото автора.