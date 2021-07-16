Прокуратура Усть-Вымского района выявила девять незаконных мусорных свалок на территории поселка Жешарт.

Все они образовались после сноса ветхих и аварийных строений. Понятно, что поселковая администрация не могла не знать, что у нее творится под носом, тем более что она сама и давала разрешение на снос зданий. Так почему же бездействовала, не наводила порядок?

«Кашу не сваришь»

Поняв, что с чиновниками «кашу не сваришь», местные жители обратились за помощью к депутату поселкового Совета Дмитрию Новожилову, который в начале июня подготовил соответствующее письмо в адрес районной прокуратуры. Она и провела проверку в установленные законом сроки.

Из ответа прокуратуры вырисовывается совершенно неприглядная картина. Вывоз мусора производился на договорных условиях, один из контрактов был заключен между администрацией поселка и индивидуальным предпринимателем Артемом Васильевым еще в конце декабря 2018 года. Согласно ему предприниматель брал на себя обязательства по комплексной разборке зданий и вывозу мусора. Районная прокуратура констатирует: муниципальный контракт в настоящее время «фактически не исполнен».

Затянули до июля

По факту ненадлежащего исполнения упомянутого контракта с предпринимателем районная прокуратура еще в январе этого года направила в районный Следственный комитет постановление с материалами проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. «В настоящее время окончательное процессуальное решение не принято, в связи с чем в Следственный комитет для приобщения к материалам процессуальной проверки направлены материалы настоящей проверки…» – отмечается в ответе из прокуратуры.

По словам Дмитрия Новожилова, поселковую администрацию уже материально наказывали за несоблюдение действующего законодательства и замусоривание вверенной ей территории. Правоохранителями было установлено, что в начале февраля 2019 года по распоряжению руководителя администрации поселка Юрия Штрауха автомашины Артема Васильева вывозили мусор в местечко Лесобаза на территорию, расположенную за знаком «Водоохранная зона».

А был ли подлог?

О безобразиях в жилищно-коммунальной сфере Жешарта «Трибуна» писала уже не раз. В одной из публикаций в 2018 году, например, рассказывалось о том, что власти никак не могут решить вопрос с бесхозным зданием бывшего Дома культуры в м. Лесобаза, которое должно было быть уже давно снесено. В качестве места «отдыха» его облюбовала жешартская молодежь, и газета выражала опасение: в любой момент могла случиться беда – потолок обвалится или кто-то спичками побалуется…

После той публикации опасное здание вскоре снесли, а строительный мусор… закопали. Во всяком случае так предполагают местные жители. По мнению Дмитрия Новожилова, «версию народа» должны проверить правоохранители, ведь выдвинуто серьезное обвинение в подлоге документов, по которым весь мусор был вывезен, денежки заплачены.

Легенда Шиеса

Кстати, предприниматель из Микуни Артем Васильев – почти легендарная личность в Усть-Вымском и Ленском (Архангельская область) районах. Именно его техника какое-то время обслуживала интересы мусорщиков, пытавшихся обустроить опасный полигон для захоронения московских отходов на Шиесе. Благодаря российским и иностранным журналистам поистине мировую известность получила история, когда глубокой ночью ковшом экскаватора был разбит балок экоактивистов, чудом обошлось без жертв.

Шиес уже в прошлом, а вот Артем Васильев, похоже, вляпался в другую мусорную историю.

Сергей МОРОХИН.