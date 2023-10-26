«Кровавая Луна» (Блиц от 27 октября)

С 11:00 28 октября до 1:30 29 октября жители Коми смогут воочию увидеть редкое астрономическое явление – «Кровавую Луну».

В этот период Луна будет находиться в тени Земли, в «сопровождении» яркого Юпитера, отчего на короткое время приобретет кроваво-красный оттенок. Согласно прогнозу Коми ЦГМС, 28 октября в республике будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Поэтому у жителей будет возможность запечатлеть природное явление.

Выявлен новый очаг

В Ухте и Сосногорском районе установлен карантин по птичьему гриппу.

Минсельхозом Коми утвержден план мероприятий по ликвидации высокопатогенного гриппа птиц и предотвращению распространения возбудителя болезни. Соответствующий указ подписан 24 октября. Эпизоотический очаг птичьего гриппа – территория личного подсобного хозяйства в Ухте по адресу: улица Гоголя, 43. Площадь в радиусе 15 км от границ его территории – под особым наблюдением.

Курам сделали прививку

В Сыктывдинском районе привили поголовье кур.

Как сообщает администрация Сыктывдинского района, сегодня практически все подворья угрожаемой зоны проверены на наличие высокопатогенного гриппа птиц, поголовье осмотрено и привито. По состоянию на 1 октября случаев африканской чумы свиней зарегистрировано не было, но в целях профилактики эпидемии также активно проводится вакцинация поголовья по району. Напомним, в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе 11 октября введен карантин по гриппу птиц.

Смертельная рыбалка

Под Воркутой перевернулся болотоход, погиб пассажир.

Трое воркутинцев поехали на рыбалку на гусеничном болотоходе. В 15 км от поселка Елецкий 39-летний водитель не справился с управлением, в результате транспортное средство перевернулось, погиб один из пассажиров.

В зоопарке пополнение

В республиканском Центре экологического образования – радостное событие.

У ламы по кличке Каролина родился детеныш. У малыша еще нет имени, его, как обычно, хотят выбрать сообща, поэтому центр собирает предложения. Все желающие могут познакомиться с малышом лично в часы работы зоопарка.

Даешь два миллиарда!

В Коми на восстановление грунтовых дорог направят более двух миллиардов рублей.

О необходимости приведения в надлежащее состояние участков грунтовых дорог заявил зампредседателя правительства – министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Чибисов. Он отметил, что из 1600 км грунтовых дорог в республике 700 км – это дороги с активным движением, где есть участки, которые становятся непригодными для проезда в весенне-осеннее время из-за обводнения грунтов.

Очередные потери

В ходе проведения спецоперации погибли жители Коми.

Это гвардии сержант Александр Филиппов родом из деревни Усть-Ижма Ижемского района. Сержант Алексей Мальцев из села Вотча Сысольского района (до СВО проживал в Московской области). Рядовой Сергей Манзадей из села Соколово Печорского района. Рядовой Сергей Жданов, уроженец Ухты, до военной службы по призыву проживавший в деревне Чукчино Усть-Цилемского района. А также три бойца из Сыктывкара: гвардии рядовой Андрей Кичигин, гвардии сержант Николай Вахнин и гвардии ефрейтор Роман Лозовский.

Стартуют «Заполярные игры»

С 26 октября по 4 ноября в Воркуте состоится XXIII Всероссийская Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры» памяти Игоря Шпектора.

В Спартакиаде за медали будут бороться 1500 спортсменов из 26 городов и населенных пунктов: Ухты, Сыктывкара, Печоры, Усинска, Микуни, Воркуты, Инты, Емвы, Сосногорска, Вуктыла, Койгородского, Сыктывдинского, Корткеросского и Ижемского районов. А также представители Салехарда, Лабытнанги, с. Аксарка, Архангельска, Уфы, Кирова, Вологды, Мурманска, Ярославля, Кинешмы, Шуи, а также Республики Беларусь.

Сноубордистам нашли место

Школа сноуборда из «Зеленецких Альп» переедет в сыктывкарский микрорайон «Орбита».

Напомним, что горнолыжный центр «Зеленецкие Альпы» под Сыктывкаром оказался на грани банкротства. За поддержкой его владельцы обратились к региональным властям. Решено, что сноубордисты переместятся на «Орбиту». Что же касается базы «Зеленецкие Альпы», то ее судьба остается под вопросом.

В деревне Дань поселят пчел

Корткероский предприниматель решил расширить свою пасеку.

Михаил Наконечный за счет господдержки намерен «поселить» в деревне дополнительно 100 пчелосемей и увеличить производство меда с 400 кг до трех тонн. Предприниматель вошел в число победителей конкурсного отбора на реализацию проектов «Агростартап», хотя за плечами у него уже 15-летний опыт разведения пчел.