Кто мешает «Хорошей жизни»? Некоммерческий социальный сектор в Коми продолжает отстаивать свое право на существование

«Трибуна» следит за ситуацией с автономными некоммерческими организациями, которые оказывают социальные услуги на дому пожилым людям и инвалидам. В декабре 2023 года на эту тему вышли статьи «Эксперименты на стариках» и «От «Хорошей жизни» не уходят», вызвавшие большой резонанс.

19 декабря в официальном пресс-релизе Минтруда Коми было заявлено о том, что АНО, работающие в социальной сфере, продолжат в 2024 году получать госфинансирование и конкурс на получение субсидии состоится в начале года. Однако на дворе уже 19 января, а информации о конкурсе до сих пор нет. При нулевом балансе и официально закончившихся контрактах с министерством три оставшихся «аношки» («Жизнь», «Югыд лун» и «Хорошая жизнь») между тем продолжают работать. Все новогодние «каникулы», в мороз, в основном пешком, потому что общественный транспорт в праздники и особенно на селе столь же редок, как подснежники в феврале, соцработники обслуживали своих подопечных…

Шестилетняя вахта

Напомним, что с 2017 года государство предложило автономным некоммерческим организациям взять на себя социальное обслуживание на дому пенсионеров и инвалидов. Вплоть до 2023 года на этом сложном поприще в Коми добросовестно трудились 11 АНО. По соглашению с региональным Министерством труда и соцзащиты они ежегодно получали субсидию, средства которой шли на гарантированный пакет услуг определенному количеству нуждающихся граждан и зарплату сотрудников. Сверх того за свой счет АНО должны были обслуживать весьма немалое количество граждан из числа льготников, которые по закону обслуживаются бесплатно.

Шесть лет все 11 АНО исправно несли свою хлопотную вахту, ежегодно отправляя в Минтруд отчеты. И за все это время ни одного серьезного нарекания, только благодарности!

Стариков обманывают

И вдруг осенью 2023 года директорам объявили, что в их услугах больше не нуждаются. С 1 декабря предоставление соцуслуг на дому «возвращается государству». Бабушкам и дедушкам предложили расторгать имеющиеся договоры с АНО и заключать новые – с государственными комплексными центрами соцзащиты. При этом старикам говорили, что организация, с которой у них был договор, «разваливается», «закрывается», «обанкротилась». Понятно, что многие из подопечных подписывали новые договоры, не понимая, что происходит, на слово веря представителям КЦС. Именно благодаря такой «недобросовестной агитации» АНО «Хорошая жизнь» к примеру, из 595 получателей услуг потеряла 230.

Вместе с АНО «Жизнь» и «Югыд лун» «Хорошая жизнь» продолжает бороться за свои права и не думает ни о какой самоликвидации. Хотя выполнять обязательства перед своими подопечными становится все сложнее.

Чиновники тянут время

«Государственные и негосударственные организации будут работать параллельно, что позволит создать конкурентную среду в сфере надомного соцобслуживания» – так было заявлено в упомянутом пресс-релизе. Однако документы, предоставленные «Трибуне», дают повод в этом усомниться.

«Несмотря на то, что контракт с министерством закончился 31 декабря, наша организация продолжает обслуживать почти 400 пожилых граждан Усть-Куломского и Корткеросского районов», – рассказал «Трибуне» директор АНО «Хорошая жизнь» Дмитрий Демьяненко. До вмешательства Минтруда у него работало 110 человек, осталось 65. Сегодня директор ломает голову, как он будет платить зарплату людям. И как верить чиновникам, если тот же Минтруд задолжал АНО «Хорошая жизнь» более 4 млн рублей еще за прошлый год и прямым текстом заявляет, что платить ничего не будет. (Ответ за подписью замминистра А. Кучеровой об отказе имеется в редакции.)

По словам Д. Демьяненко, его организация имеет памятную медаль и грамоту от президента РФ Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Неоднократно участвовала в конкурсах президентских грантов и успешно их выигрывала. У сотрудников АНО есть желание продолжать работать. Недавно АНО «Хорошая жизнь» вновь отправила заявку на участие в конкурсе по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» с проектом «Нянь да сов» («Хлеб да соль») по обеспечению бесплатным хлебом и хлебобулочными изделиями одиноких пожилых людей и инвалидов Корткеросского и Усть-Куломского районов. Но как долго некоммерческая организация продержится без обещанной господдержки, неизвестно.

Д. Демьяненко отправлял письма с просьбой разобраться и помочь руководителю Приемной Президента РФ в Коми Михаилу Тырину и сенатору от Коми Елене Шумиловой. От Тырина его обращение было направлено главе Коми Владимиру Уйбе, от главы спущено заместителю председателя правительства – министру труда, занятости и соцзащиты Екатерине Грибковой. А от Грибковой пришел ответ с уже озвученным выше посылом про «формирование конкурентной среды на рынке соцуслуг». Сенатор Шумилова также не стала вникать в проблему, а просто отправила обращение Демьяненко в Желтый дом. Вместо нее директору АНО «Хорошая жизнь» ответил другой зампред правительства – министр финансов Коми Владимир Казаков. Его письмо слово в слово повторяет ответ г-жи Грибковой.

Не плюй в колодец

Как видим, чиновники явно не спешат помочь оставшимся на плаву АНО. И если тонущему не бросают спасательный круг, это означает лишь одно: спасать его не хотят. Но возникает резонный вопрос: зачем расшатывать устоявшуюся систему соцобслуживания на дому? И кому выгодно, чтобы АНО ушли с рынка социальных услуг, ведь тогда уж точно не будет никакой конкуренции.

В народе есть пословица: «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Это значит, не стоит принимать поспешных решений, ведь может возникнуть ситуация, в которой можно сильно пожалеть о содеянном. Нуждающихся в

соцзащите у нас в стране все больше, а очереди из желающих стать соцработниками что-то не видно.

Читатели «Трибуны» ждут ответа на все поставленные вопросы от зампреда правительства Коми Екатерины Грибковой.

Виктор СЕМЕНОВ.