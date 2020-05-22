Кто останется в живых? Бизнес будет массово разоряться

«Четверть бизнеса кризис не переживет» – такую оценку состояния малого бизнеса Коми дал президент республиканской ТПП Юрий Колмаков.

Он заявил об этом на заседании дискуссионного клуба Информационно-аналитического центра Проектного офиса развития Арктики «Мегапроекты и малый бизнес: как Арктические регионы переживают коронакризис».

Президент ТПП Коми сообщил, что ситуация сложная, пострадал весь средний и малый бизнес. Поддержка началась, но необходимо, чтобы она была более оперативная и масштабная.

– По оценкам нашей палаты около четверти бизнеса этот кризис не переживет. Потери очень большие, восстановление платежеспособного спроса населения произойдет не быстро. Оно и до этого было не блестящим, а сейчас будет только хуже. Надо время на привыкание и восстановление доверия.

В отношении вопросов аренды коммерческой недвижимости он отметил, что некоторые крупные торгово-развлекательные центры вместо обнуления или уменьшения стоимости аренды своим арендаторам, остановившим с марта работу, выставили счета за апрель, май и авансом за июнь в размере 100 процентов по прежним, докризисным, ставкам аренды.

– Это хамство и беспредел. Мы будем привлекать для урегулирования этой проблемы власти, депутатский корпус, будем выходить на переговоры с владельцами ТРЦ и пытаться цивилизованно решить эту проблематику, – подчеркнул Юрий Колмаков.