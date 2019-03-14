Кто потянет ипотеку

Чтобы спокойно платить ипотеку, семье в Коми нужно зарабатывать не меньше 68,4 тыс. рублей в месяц. Год назад доход семьи должен был составлять 64,9 тыс. рублей.

Данные о том, какой доход необходим российской семье, чтобы комфортно выплачивать ипотечный кредит, опубликовало Национальное бюро кредитных историй. Как считают эксперты НБКИ, ипотека должна «съедать» не более трети семейного бюджета.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, зафиксирован в Москве (139,1 тысячи рублей) и Подмосковье (103 тысячи рублей).

Самая доступная ипотека с наибольшим объемом ипотечного портфеля, по расчетам бюро, в Кировской, Вологодской и Курганской областях, а также Алтайском крае и Удмуртии, где показатель рекомендованного дохода семьи к марту составил 51-52 тысячи рублей.