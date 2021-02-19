На прошлой неделе Усть-Цилемский район посетила группа высокопоставленных руководителей во главе с заместителем председателя правительства Коми Ириной Бахтиной. Сопровождал эту делегацию руководитель ООО «Региональный оператор Севера» Дмитрий Поповцев.

«Свой глазок – смотрок»

Главным вопросом встречи с руководством районной администрации стал поиск путей решения проблемы накопления мусора, который фактически не вывозится на полигон в Ухту. Гости осмотрели существующую свалку, которая является незаконной. Здесь, по красочному выражению главы района Николая Канева, «размещаются отходы жизнедеятельности за минувшие сто лет». В свою очередь гости «на глазок» оценили, что предположительно на свалке накопилось порядка 10-12 тысяч «кубов» твердых коммунальных отходов.

Итогом работы данной правительственной комиссии явился рапорт-отчет на канале «Юрган» и на лентах информагентств. Сообщалось, что в целях разгрузки ежедневно со свалки якобы вывозится 300 «кубов» мусора, принимаются меры по раздельному сбору отходов, а также по совершенствованию системы хранения и вывоза вторсырья. Жители района узнали, что «Регоператор Севера» обязался восстановить систему вывоза ТКО из всех сел и деревень, поскольку сейчас вывозка организована только из четырех. Будут решены вопросы отвода участка земли для нового полигона, разработки проекта и даже определен источник финансирования…

О чем молчат чиновники

А теперь взглянем на ситуацию с утилизацией отходов с другой точки зрения и обратимся к цифрам. По информации руководителя регоператора Д. Поповцева, за период «мусорной реформы» из района вывезено 4 тысячи кубометров. Главной причиной невывоза, по версии руководителя регоператора, является «конструктивная особенность мусоровозов», которые не могут заехать на паром на переправах реки Печора. А ледовые переправы работают в ограниченно короткое время.

Тем не менее, за это же время, судя по данным Территориальной схемы, утвержденной правительством, предусмотрен вывоз 120 тысяч кубометров мусора на Ухтинский полигон (на расстояние в 363 км). Остальной объем отходов захоронен на той самой несанкционированной свалке Усть-Цильмы, залежи мусора на которой высокопоставленная комиссия из столицы оценила всего в 10-12 тысяч «кубов». Где же еще порядка 100 тысяч «кубиков»?

Вопрос, видимо, риторический. Правоохранительные органы помалкивают. Молчит и правительство республики. Тем временем официозные СМИ продолжают «вешать лапшу на уши». Так, за период с 28 января по 15 февраля со свалки Усть-Цильмы в Ухту, по официальным данным, вывезено всего 700 «кубов» ТКО. Однако на ленте «Комиинформа» утверждается, что из района ежедневно вывозится 300 «кубов»!

Судебные загадки

Главный мусорщик в то же время пытается взыскать денежные средства с получателей (физических и юридических лиц) услуг по обращению с ТКО за приписанные объемы вывоза и захоронения отходов района. Вот давний пример. Семья учителей Дуркиных перестала оплачивать услуги по вывозу мусора, и тогда регоператор применил административный ресурс. В итоге бюджетников обязали вносить плату, семью лишили льгот. Дуркины обратились в Ижемский районный суд с иском по защите их нарушенных прав. Но суд отказал истцам в их требованиях. И этот факт далеко не единичный.

Арбитражный суд РК отказал региональному оператору в требованиях о взыскании с ИП «Лукин» 234 тыс. рублей за невыполненные услуги. Практически по тем же обстоятельствам главному мусорщику отказано во взыскании 170 тыс. рублей с ООО «Весна», которое пока не вступило в законную силу. И тут мы сталкиваемся с очень загадочной ситуацией: суды общей юрисдикции, опираясь на одни законы, поддерживают деятельность регионального оператора, а Арбитражные суды (по другим законам?!) поддерживают получателей услуг по обращению с ТКО! И конца этому пока не видно…

Но суды судами, у них свои порядки. Говорят, где собираются два юриста, там возникает три мнения. А у сельчан появляется справедливый вопрос: «А нужен ли жителям Усть-Цилемского района «Региональный оператор Севера», присосавшийся к мусорным деньгам как клоп? Может, правительственный десант, направленный главой республики в «арктический район», определит законность статуса нынешнего «главного мусорщика»?

Владимир ИВАНОВ,

Александр ЧУПРОВ,

депутат муниципального района «Усть-Цилемский».