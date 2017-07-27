Куда посадят вертолет? Этот вопрос до сих пор висит в воздухе

30 июня «Трибуна» опубликовала материал под названием «Медицина катастрофы: спасая одну, можно погубить сразу несколько жизней». Речь в ней шла о строительстве новой вертолетной площадки в поселке Шудаяг, что под Ухтой.

Напомним, не только общественники, но и специалисты-авиаторы говорили о том, что то место, которое власти выбрали под вертолетную площадку, небезопасно для посадки винтокрылых машин.

Кроме того, для новой площадки придется вырубить сосновый бор (порядка 200 деревьев).

Этого можно избежать, если использовать старую, построенную еще в советское время площадку для санитарного вертолета. Однако она находится чуть дальше от больницы. И это существенно: при транспортировке тяжелобольных нельзя терять ни минуты.

Впрочем, «фактор времени» важен и в другом плане. Средства (152 млн руб.) на покупку санитарного вертолета Ми-8 должен выделить федеральный центр. Но если они в срок не будут освоены, федералы заберут эти деньги обратно. Поэтому затянувшаяся дискуссия о выборе места для площадки, с точки зрения региональных властей, очень некстати.

Еще в середине февраля глава республики Сергей Гапликов пригрозил членам правительства увольнением, если они не успеют освоить федеральные деньги. После этого в Минздраве Коми приняли решение вырубить рядом с ухтинской больницей часть леса для возведения объекта. Однако чиновники наткнулись на серьезное противодействие утхинской общественности.

Обсуждение вопроса затянулось, а проект все еще находится на государственной экспертизе.

Сыр-бор в пользу бора

Депутаты и общественники Ухты обращались в различные инстанции, и недавно из Министерства природных ресурсов и экологии России пришло письмо, в котором говорится, что сосновый бор около Ухтинской городской больницы

№ 1 имеет статус городских лесов и отношение к нему особое.

Дело в том, что вертолетная площадка является объектом капитального строительства, и она не может размещаться на территории городских лесов.

«Согласно статье 102 Лесного кодекса городские леса относятся к защитным лесам, а именно к категории лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов». А в статье 105 прямо указано, что в таких лесах «размещение объектов капитального строительства запрещено», — говорится в разъяснении федерального ведомства.

О пользе хвои

Ответ из Москвы неожиданно поддержал и Минпром Коми: «Принимая во внимание поручение Президента РФ В.В. Путина о создании на землях населенных пунктов лесопарковых зеленых поясов, основная цель которых — сохранение средообразующих, экологических, рекреационных функций лесных насаждений, произрастающих в границах городских лесов, а также учитывая возникающее социальное напряжение среди местного населения, Минпром РК считает нецелесообразным размещение указанного объекта…»

Местные минпромовцы, которых до сих пор не было слышно, вдруг с теплотой заговорили о пользе хвойных деревьев, которые растут возле шудаягской больницы: «Кроме того, хвойные сосновые насаждения — это леса, которые имеют наибольшее значение и ценность для города, а также являются медленно растущими и достигают спелости только к 121 году, подвержены вредителям и болезням».

Слово — за мэрией

Но в Лесном кодексе есть оговорка: местные органы власти имеют «право владеть, пользоваться и распоряжаться лесными участками, находящимися в муниципальной собственности».

А коль так, то вопрос о том, строить или не строить площадку, зависит теперь от решения городской власти. Хотя вряд ли Ухтинская мэрия способна принимать столь важные решения без одобрения руководства Коми.

Анатолий ПОЛЬКИН.