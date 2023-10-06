Курица – не птица, но птичьим гриппом тоже болеет

На этой неделе появилась сенсационная новость: в двух партиях продукции птицефабрики «Зеленецкая» обнаружен вирус птичьего гриппа.

Наличие вируса показал анализ, проведенный в Татарском филиале Федерального центра охраны здоровья животных и в лаборатории Роспотребнадзора по Коми. Между тем исследование поголовья кур птицефабрики в Республиканской ветлаборатории и Федеральном центре охраны здоровья животных (город Владимир) возбудителя вируса гриппа А птиц (Н5) не выявило.

«Трибуна» обратилась за комментариями в аграрное ведомство. Ситуацию комментирует начальник отдела обеспечения эпизоотического благополучия Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Дмитрий Пригарин:

– Продукция птицефабрики «Зеленецкая» находится под пристальным вниманием как нашего министерства, так и региональных федеральных органов исполнительной власти Управления Роспотребнадзора по Республике Коми и Североморского межрегионального управления Россельхознадзора. Ситуация находится на особом конт-роле правительства Коми.

В АО «Птицефабрика Зеленецкая» организован ежедневный эпизоотический мониторинг. ГБУ РК «Управление ветеринарии Республики Коми» производит на предприятии ежедневный осмотр поголовья птицы, отбор проб с каждой партии продуктов убоя птицы с последующим проведением лабораторных исследований на выявление РНК-вируса гриппа А (Н5).

Продукция убоя птицы направляется на переработку и реализацию только после получения отрицательных результатов на вирус гриппа птиц.

На птицефабрике «Зеленецкая» введен усиленный контроль, принимаются все необходимые меры безопасности, заявил представитель Минсельхоза РК.