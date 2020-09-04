Ежегодно население Коми уменьшается примерно на 10 тысяч человек. В рейтинге регионов по такому печальному показателю мы в последние годы стабильно занимаем «подвальные» места. В то же время по количеству ипотечных кредитов сейчас находимся на достойном 12 месте. Как такое может быть?

Согласно данным агентства «РИА Рейтинг», в Коми за последние 12 месяцев из расчета на 1000 человек экономически активного населения (то есть работающих граждан) было выдано 23 ипотечных кредита. Средний его размер составил 2,02 млн рублей.

Богатые нефтяники

В лидерах по ипотеке традиционно находятся регионы, где добываются углеводороды – Ямало-Ненецкий (30,2 квартиры на 1000 работающих) и Ханты-Мансийский автономный округ (27,4), Тюменская область (27,6) и примкнувшие к ним Чувашия (25) и Башкортостан (24,8).

Удивительно, но в этом рейтинге Москва занимает лишь 76 место (11,2 ипотечных кредита на 1000 работающих). В самом низу расположились Дагестан, Чечня и Ингушетия. Коммерческие банки выдают ипотечные кредиты, как правило, на 15-20 лет, а за это время, как показывает история, на территории Северного Кавказа может произойти все, что угодно.

Зато Москва лидирует по другому показателю – средний размер кредита там составляет 5,14 млн рублей. Самые скромные заемщики живут в Челябинской области – сумма среднего кредита чуть превышает 1,5 млн рублей.

Подстелили соломку

По сравнению с 2018 годом количество ипотечных кредитов в Коми не уменьшилось, хотя логично было бы предположить резкий спад – коронавирус в мире бушует. Здесь как раз тот случай, когда федеральные власти успели подстелить соломку – в середине апреля этого года правительство запустило уникальную ипотечную госпрограмму.

До 1 ноября 2020 года в российских банках можно оформить кредит с господдержкой по ставке, не превышающей 6,5 процента годовых! Главные требования к заемщику – наличие российского гражданства, приемлемая кредитная история и, разумеется, учитывается размер дохода. Есть еще один важный момент – квартиру можно купить только в новостройке и только у застройщика. Причем не так неважно, на какой стадии находится возведение дома – это может быть и начальная стадия, когда вырыт лишь котлован. Главное, чтобы не было посредников.

Лучше, чем при Гайзере!

Столь низких ставок по ипотеке никогда не было в России. Хотя можно вспомнить 2011 год, когда в Коми во время правления Вячеслава Гайзера появилась так называемая «европейская ипотека» под 3 процента годовых! В привлекательной программе были задействованы исключительно средства республиканского бюджета. Но было одно особое условие – льготную ипотеку могли взять только работники бюджетных организаций.

Программа вскоре была свернута, поскольку желающих в ней поучаствовать оказалось слишком много, да и бюджет не резиновый.

Что касается «резины». По имеющейся информации, сейчас банки вводят ограничения по выдаче льготной ипотеки, что вполне предсказуемо, так как процентная ставка в 6,5 процента годовых рассчитана на весь срок кредита, а экономическая обстановка в стране вошла из-за коронавируса и падения мировых цен на углеводороды в полосу турбулентности. Только за последние полгода российский рубль по отношению к ведущим валютам мира обесценился почти на четверть! А квартира, купленная пусть и в кредит, но под гарантии государства, это все же некая стабильность и относительно надежный способ сохранения сбережений.

Инвестиции в будущее

А теперь вернемся к вопросу, поставленному в начале публикации. Тут особого секрета нет – люди берут кредиты для покупки жилья не только в Коми, но и в других регионах. Отсюда и такое высокое место в ипотечном рейтинге.

Тенденция перетока населения из российской провинции, где продолжается сворачивание экономической активности, в центр только усиливается. Неслу-чайно поэтому стабильно растут цены на жилье в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, в ряде других городов, где проще найти работу с достойной зарплатой, комфортнее жить и строить планы на будущее.

В Коми это самое «будущее», к сожалению, уже давно не просматривается. От слова «совсем».

Сергей МОРОХИН.