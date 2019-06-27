Лесная зона вокруг Ухты завалена мусором и ядовитыми веществами

В прошлом номере «Трибуны» в статье «Узаконенные ужасы» мы рассказали, в каком состоянии находится полигон ТКО, куда свозятся отходы из пяти районов, расположенных севернее Ухты.



Ухтинский полигон сам по себе ядовит и испускает опасные вещества в атмосферу и водотоки реки Ижма, отравляя окружающую среду. Полигон переполнен и не отвечает санитарным нормам и правилам. Технология захоронения ТКО нарушается. Нет ясности по объемам отходов первого-третьего классов опасности, доставляемых на полигон для захоронения.

Всего же полигонов в Ухте два. Второй полигон предназначен для строительных отходов. Он не имеет четких выделенных границ и завален помимо строительных отходов еще и обычным бытовым мусором (ТКО). Где кончается мусор строительный и начинается просто свалка — понять невозможно.

Недавно частная ухтинская телепрограмма «День» сообщила, что пожар, случившийся на свалке 19 июня 2019 года, предположительно возник от действий неизвестных людей, выжигающих из отходов кабелей и проводов цветной металл. Но кто мешает тому же регоператору (ООО «Ухтажилфонд») организовать на полигоне сортировку строительного мусора и отсекать поступление на его территорию мусора бытового? А заодно – и охрану от «неизвестных людей»…

Нашли крайнего

Две недели назад в зеленой зоне Ухты была обнаружена незаконная свалка люминесцентных ламп, автошин и других отходов 1-2 класса опасности. Была создана комиссия из представителей МЧС, ухтинского лесничества и регионального оператора.

Поскольку эту зону обслуживает лесничество, на него и была возложена ликвидация опасной свалки. Мы обратились в ухтинское лесничество с вопросом: каким образом и как скоро будет ликвидирована свалка данных опасных отходов? Увы, ничего утешительного мы не узнали.

Как удалось выяснить, у лесничества отсутствуют специализированный автотранспорт, погрузочные средства и лицензия на перевозку и обезвреживание отходов 1-2 класса опасности. А самое главное – у лесничеств нет денег на оплату очистки леса от свалок, в их бюджет средства на такие цели не закладывают.

В подобных случаях лесники обращаются в вышестоящую организацию, те – еще выше и т.д. Обращения доходят до правительства России, но при формировании бюджета денег всегда не хватает.

Кто виноват?

Причиной возникновения бесхозных и неорганизованных свалок стало бездействие наших чиновников, которые еще с 2008 года (после выхода постановления правительства РФ № 641 по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами) должны были решать вопросы так называемой «мусорной реформы». Чиновники и сами не готовились, и не объясняли гражданам грядущие перемены.

Позади уже восемь месяцев «мусорной реформы», но заметных изменений в обращении с ТКО не наблюдается, кроме увеличения тарифа за вывоз мусора. Нет даже информации о том, как, где и когда регоператор намерен организовать раздельный сбор, обезвреживание и захоронение отходов 1-3 классов. Нет системы сбора, нет площадок для этого. А коль так, нелегальные свалки опасных отходов будут появляться и впредь.

Между тем, по закону, региональный оператор несет ответственность за весь процесс обращения с ТКО – от мест их накопления до мест обезвреживания и захоронения на полигонах республики. Так что пора бы уже начать работать в соответствии с тем самым законом.

Владимир ИВАНОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ,

Валерий ТОРЛОПОВ, члены КСУ города Ухты.