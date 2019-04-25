Лидер партии погиб во время рыбалки

На минувшей неделе столичный Совет потерял сразу двоих депутатов.

Николай Мостаков лишился мандата в связи «с утратой доверия». Он давно не выходит на связь, и о его местонахождении коллеги не знают.

А 23 апреля стало известно, что погиб депутат Алексей Канев, один из лидеров партии «Справедливая Россия», заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству. Он утонул во время рыбалки.

Смерть на взлете

Алексей Геннадьевич Канев не дожил до сорокалетия полтора месяца — он родился 4 июня 1979 года. Депутатом в городской Совет он был избран от партии «Справедливая Россия», с которой связал свою жизнь практически сразу после окончания университета. Работал в аппарате регионального отделения партии «Справедливая Россия», был помощником заместителя председателя Госсовета Коми, избирался на пост председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», руководил общественной приемной своей партии.

После избрания в Совет столицы в 2015 году Алексей Канев не ограничился только депутатской работой. Будучи юристом по второму образованию и имея уникальный опыт работы в аппарате Госсовета и в качестве помощника депутата Госдумы РФ Ольги Епифановой и свой собственный депутатский опыт (избирался в Совет Сыктывдинского района), он ряд лет являлся консультантом в Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми». Только за последние полтора года он со своими подопечными разобрал свыше пятисот дел.

Алексей спешил жить, поскольку при огромной занятости на все у него не хватало времени. Он очень любил рыбалку, особенно зимнюю, и накануне своей поездки в Часово, где давно собирался половить рыбу на мормышку в курье Вычегды, своим приятелям сказал, что это будет последняя его поездка, своеобразное «закрытие сезона». Раньше, мол, времени не хватало.

В курье Алексей пошел по протоптанной на льду дорожке, разложил принадлежности, сел на складной стульчик, а когда встал, лед под ним провалился. Оказавшись в воде, он сумел сбросить куртку и сапоги и даже выбраться на поверхность льда. Потом Алексей прополз несколько метров к берегу, но лед опять провалился. Второй раз выбраться из ледяной воды обессиленному рыбаку уже не удалось…

В некрологе однопартийцев было написано: «Смерть Алексея Канева стала огромным ударом для всех, кто знает Алексея Геннадьевича. Депутат Совета Сыктывкара, член партии «Справедливая Россия» — он был для нас не просто коллегой и соратником по партии, он был нашим другом, человеком, с которым можно было идти в разведку и на любые баррикады. Человеком, на которого можно положиться и которому можно довериться».

Куда исчез Мостаков?

Николай Мостаков считался опытным депутатом, поскольку избирался в Совет уже второй раз. В первый раз — по списку от «Единой России», на последних выборах — как самовыдвиженец. Известен он был и как активный член партии, входил в состав Сыктывкарского политсовета. Прекратить его полномочия депутатам предложили на основании того, что он не предоставил сведения о своих доходах и расходах за 2018 год, а также об имеющемся имуществе.

Как пишет «БНКоми», депутатам перед голосованием пояснили, что Николай Мостаков не появлялся на заседаниях с апреля 2018 года. Он не отвечает на звонки, не могут его найти и по месту жительства.

Уполномоченные органы также уведомлены об исчезновении Николая Мостакова, розыск идет, — прозвучало на заседании. И собравшиеся проголосовали за отставку коллеги.

Вскоре то же «БНКоми» сообщило, что заявлений о пропаже депутата Мостакова в МВД не поступало. Между тем среди депутатов появился слушок, что предприниматель Мостаков, человек не бедный, просто уехал из республики, а возможно, что и из страны. И декларацию просто не мог сдать физически.

Тогда почему его «уволили» за утрату доверия? Председатель Совета Сыктывкара Анна Дю пояснила «Трибуне», что Совет обязан выполнять закон «О противодействии коррупции», где в статье 8 есть пункт, касающийся депутатов, не сдавших вовремя отчеты о доходах за прошедший год, говорится об отстранении от должности. Таких случаев уже много, сыктывкарские депутаты просто выполнили требование закона….

Анатолий ПОЛЬКИН.