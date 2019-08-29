Лишь спустя 10 месяцев предприятие признало свою вину в том, что парень был искалечен

Недавно на Жешартском ЛПК произошел очередной несчастный случай — рабочая одного из цехов получила тяжелую травму, ее отправили в московскую клинику.



Лечение предстоит долгое – женщина, как утверждают очевидцы, может остаться без руки. Подобную драму уже пережил Евгений Просужих, прессовщик древесных плит. 15 ноября прошлого года он был тяжело травмирован из-за халатности своих начальников. Почти 10 месяцев они фактически не вспоминали о нем, а вот теперь один из руководителей позвонил и поинтересовался тем, какую бы помощь хотел получить инвалид для продолжения лечения…

Рабочие будни

Евгений окончил Микуньский железнодорожный техникум по специальности «Мастер-строитель», отслужил на флоте. По профессии работы не нашлось, и он устроился на фанкомбинат.

В тот ноябрьский день к нему в конце смены подошел мастер цеха и отправил на градирню — почистить ее от наледи. (Градирня — это башня, где потоком воздуха охлаждают горячую воду, поступающую из цехов).

Поднявшись на верхнюю площадку, Евгений почистил все, что было можно, о чем и доложил мастеру. Но оказалось, что нужно почистить еще и заледеневший короб вентилятора. Мастер вновь направил парня на градирню, не проинспектировав его по технике безопасности. Как потом оказалось, руководство цеха за это время поломку уже исправило, но мастер цеха об этом не знал. К тому же, как выяснила проверка, на щитке рубильника не было таблички: «Не включать! Идут ремонтные работы!»

Приказ есть приказ

Евгений мог отказаться от поручения: почему прессовщик из цеха по производству плит должен выполнять незнакомую работу в незнакомом месте, да еще и без инструктажа? Но парень, недавно вернувшийся с военной службы, безропотно выполнил приказ.

Держа в правой руке скребок, Евгений поднимался по обледенелой лестнице, оступился и левой рукой попал в крыльчатку вентилятора, который, как считалось, не работал. Дальнейшее он помнит плохо. Его доставили в районную больницу, где оказали первую помощь. Затем была республиканская травматология, больницы в Кирове и Санкт-Петербурге.

Пока он лечился в больницах, в цехе составили акт о том, что прессовщик Просужих получил легкие телесные повреждения, причем он сам виновен в травме на 32 процента! Что это значит и как высчитывали пресловутые проценты, ни Евгений, ни его семья не поняли. Но решили, что начальники просто хотят перевалить ответственность на самого пострадавшего.

Признать потерпевшим

Лишь через полгода (после обращений в различные инстанции) прошло дополнительное расследование несчастного случая с привлечением Госинспекции труда, профсоюза и Фонда соцстраха. Установлено, что нарушений со стороны пострадавшего не допущено. Кроме того, ему причинен моральный и физический вред (ампутированы два пальца).



С этим актом Е. Просужих обратился в суд, однако руководство завода ответило встречным иском, обвинив уже Трудинспекцию в том, что та нарушила порядок расследования и не установила степень вины пострадавшего. Евгению передали, что администрация завода готова выплатить 100 тысяч рублей. О том, что парень стал инвалидом и ему в сентябре назначена операция по пересадке пальца, в администрации ООО «ЖЛПК» вроде как и не знали.

Пока петух не клюнет…

Сегодня Евгений ходит в черной перчатке, стараясь никому не показывать свою обезображенную руку. Он готовится к очередной операции, а также к судам с администрацией комбината.

Впереди у него сложные операции, которые займут много времени.При этом надо будет на что-то жить, а средств у парня — кот наплакал. Девять месяцев соцстрах выплачивал ему по бюллетеню 9 тысяч рублей в месяц. ООО «ЖЛПК» в это время занимался судами, пытаясь доказать, что виноват сам работник, а потому о каких-то выплатах речи даже не шло.

Евгений знает, что травматизм на предприятии большой, а после того, как недавно покалечилась женщина, наверняка администрацию ждут проверки. Иначе с чего бы вдруг начальство о нем вспомнило и заговорило о помощи?

Анатолий ПОЛЬКИН.