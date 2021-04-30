В конце марта со станции Сыктывкар ушел контейнерный поезд длиной почти в километр (994 метра!). Этот состав стал «юбилейным», а проводить его в далекий путь явился аж сам глава Коми Владимир Уйба…

Китайцы будут довольны?

Как сообщили в пресс-службе железной дороги, «юбилейный» поезд с продуктами лесопереработки, произведенными на предприятиях региона, направлен на станцию Забайкальск по специально разработанному расписанию, затем груз будет отправлен на экспорт в Китай. Отмечалось, что контейнерные перевозки в республике выросли с прошлого года на 44 процента и имеют тенденцию к росту.

Можно бы порадоваться за республику: экспорт дает валюту, в которой нуждаются предприятия, отправляющие древесину за рубеж, не в накладе и сама республика. Однако отправка леса за рубеж имеет и негативную сторону. Ведь как ни парадоксально, но в таежной республике имеется огромный дефицит древесины. При этом по официальным данным республика может безболезненно (для лесных массивов) заготавливать более 30 миллионов кубометров древесины. Но это только теоретически…

«Пилите, Шура, пилите…»

На самом деле лес, который можно рубить, находится далеко от лесорубов. То есть нужны дороги, транспорт, рабочие, техника. И деньги. Они, конечно, есть, но далеко не у всех. Поэтому контейнерные перевозки и экспорт – это по силам только лесным гигантам. А малый бизнес остается на бобах. Более того, как считают специалисты, если не принять меры, он просто умрет, разные «ипэшки» и малые предприятия, которые занимаются сейчас лесозаготовками и пилением, разорятся окончательно.

На фоне громких заявлений представителей власти всех уровней о поддержке малого лесного бизнеса пока все делается с точностью до наоборот. От введения нового Лесного кодекса выиграл только крупный бизнес. Вроде бы все имеют равные права, малому бизнесу предлагается идти на лесные аукционы, где стоимость леса на корню в десятки раз выше, чем для крупного бизнеса. В итоге у кого больше денег – тот и арендатор лесного участка.

Дровосеки без лесосеки

В настоящее время на юге республики и в районах вокруг Сыктывкара солидную лесосеку имеют предприятия, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. А малый бизнес вынужден довольствоваться крохами, которые ему достаются от того, что осталось после закупки леса местными «олигархами». Вот что рассказал «Трибуне» Виктор Мазуров, в прошлом предприниматель, много лет занимавшийся лесным бизнесом:

– Практически во всех населенных пунктах, где ведется лесозаготовка, мне довелось сталкиваться с проблемами малых и средних предпринимателей, которые крайне недовольны существующими сегодня правилами, когда практически весь лесфонд оказывается у крупных предприятий. И они теперь решают один вопрос: чем заняться после того, как останутся без работы. Ведь не будет лесосеки, не будет и работы…

Крупные учреждения типа «Лузалес», «СевЛес-Пил», «Монди СЛПК» заключают договоры с муниципалитетами о сотрудничестве и благодаря этому имеют другое к себе отношение. Считается, что они оказывают большую социальную помощь. Спорить с этим нет смысла. Однако если взглянуть поглубже, цель этих предприятий не развитие территорий, где идет лесозаготовка, не решение всех социальных проблем районов, не создание новых рабочих мест, а увеличение прибыли. А вот местные предприниматели не могут отказать в помощи. Ведь предпринимателя здесь знают все, многие даже с детских лет. И как он может отказать «своему» соседу, хорошо знакомому человеку?

Один из таких предпринимателей в Корткеросе пожаловался мне: «Скоро будут аукционы, но у нас денег нет, как нет и леса. Нам бы всего по 20-25 тысяч «кубов» выделяли – и было бы очень хорошо. С учетом наших мощностей мы вполне могли бы освоить такой объем».

Первый парень на деревне

Действительно, сельскому предпринимателю не нужны мощные комплексы, бреющие лес, как газонокосилкой. Ему и миллионные объемы лесосеки не нужны. Достаточно тысячи кубов в месяц, а то и меньше. Зато они лес и распилят, высушат, отходы переработают на топливо, участок приберут, дров привезут, детсад помогут отремонтировать.

Ту же старушку из глухой деревни на кладбище хоронить крупный бизнес, конечно, не повезет. А повезет индивидуальный предприниматель, который в этой деревне работает. И люди будут знать, что леса вокруг их населенного пункта им хватит до конца жизни, еще и детям, и внукам останется. То есть дело тут не только в бизнесе, а еще в среде обитания. И главное, что благодаря малому бизнесу можно сохранить небольшие деревни с их традиционным укладом жизни.

Недавно в Помоздино состоялась презентация открытия фермы, на которой побывал глава республики. Проехал по тем же дорогам и я. Не знаю, что бросилось в глаза руководству республики, а я увидел дороги, которые разбили мощные лесовозы, которые везут лес в Сыктывкар на переработку: это сплошная полоса препятствий. Спрашивается: кто будет эти дороги ремонтировать? Олигархи или государство?

Поговорите с народом!

– Нужно повернуться к людям лицом, – продолжает Виктор Мазуров. – И начать, так сказать, с ликбеза. Собрать предпринимателей, узнать проблемы, наметить ближайшие планы. Объяснить происходящее. Сейчас же руководство отраслью живет по своим законам, который их подчиненные и партнеры зачастую не знают и не понимают.

В результате наш северный лес вывозится в Китай эшелонами в закрытых контейнерах чуть ли не миллионами кубометров, а предприниматели-лесники на местах думают о том, куда пойти работать после неизбежного банкротства…

Анатолий ПОЛЬКИН.

Фото ок.ру.