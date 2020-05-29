В Сыктывкаре помощь спасателей потребовалась ребенку, застрявшему в дорогой иномарке.
Инцидент произошел 27 мая. Женщина припарковала Lexus и вышла из машины, забыв внутри ключ. Двери авто заблокировались, а внутри машины находился трехлетний мальчик. Мать была в панике и вызвала спасателей. На счастье владельца автомобиля премиум-класса, резать или пилить двери не пришлось. Спасатели сумели объяснить ребенку, какую кнопку нажать на двери, чтобы опустить стекло.
Малыш оказался понятливым
В Сыктывкаре помощь спасателей потребовалась ребенку, застрявшему в дорогой иномарке.