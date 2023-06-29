Мечты сбываются (Блиц от 30 июня)

Житель Коми выиграл в лотерею 1 500 000 рублей.

Мужчина мечтал выиграть по-крупному, и его желание исполнилось. Победитель рассказал, что участвует в лотереях пару раз в месяц. В этот раз он вспомнил про билет спустя несколько дней после ТВ-трансляции розыгрыша. А когда узнал, что выиграл, радостный «ор стоял на весь дом, хоть было уже ночное время». На часть выигрыша счастливчик купил земельный участок, а оставшиеся средства планирует вложить в строительство загородного дома.

И снова – скорбные вести

На этой неделе стало известно о гибели еще шестерых жителей Коми.

25 июня в Сыктывкаре состоялось прощание с ефрейтором Юрием Васильевым, а в поселке Подтыбок – с бойцом Данилой Бальцером. В зоне СВО погибли также рядовой Михаил Коваленко из Сосногорска и матрос Михаил Катынский из поселка Синдор Княжпогостского района, они служили в отделении морской пехоты. Скорбные вести пришли также в Ухту, откуда по мобилизации ушел служить рядовой Игорь Старцев, и в Троицко-Печорск, откуда родом был Андрей Склизкоухих.

Что у нас на полях?

Посев картофеля, овощей и однолетних трав почти завершен.

О ходе весенне-полевых работ на еженедельном оперативном совещании в правительстве доложил руководитель Минсельхоза Коми Ильдар Андарьянов. Яровой сев в сельхозорганизациях проведен на площади 6957 гектаров (85% от плана), в том числе овощей – 22 га, картофеля – 377 га, однолетних трав – 5305 га. В ряде южных районов началась заготовка кормов.

Сезон – десять месяцев

В Воркуте завершен отопительный сезон. Как сообщили в Коми филиале «Т Плюс», он продлился ровно 10 месяцев.

27 июня завершился отопительный сезон в Воркуте. На подготовку к следующему у энергетиков есть всего около двух месяцев. За это время на основном и вспомогательном оборудовании ТЭЦ-2 и ЦВК пройдут капитальные, средние и текущие ремонты, на теплосетях – гидравлические испытания на плотность и прочность.

Возле пляжей – водолазы

В Коми оборудовали 76 мест массового отдыха людей у воды.

В этом году муниципалитеты получили из регионального бюджета субсидию на общую сумму 1 млн 400 тысяч рублей для приобретения четырех спасательных постов: два поста появятся в Усть-Вымском районе и по одному – в Троицко-Печорском и Сыктывдинском районах. Спасатели и водолазы планируют провести работы по обследованию и очистке дна речной акватории пляжей. Напомним, ранее планировалось открыть лишь 10 официальных пляжей и 71 место отдыха у воды. В столице Коми пляж в местечке Кируль открыт с 24 июня.