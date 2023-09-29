Два месяца назад в поликлинике ухтинского поселка, несмотря на протесты сотрудников, сменилось руководство.



После этого начался и отток кадров.Ухтинские депутаты даже обратились в Минздрав Коми с просьбой разобраться, почему так происходит. По их информации, покинул должность стоматолог, а беременных женщин, вместо уволившегося гинеколога, теперь ведет акушерка. В целом, после назначения нового главного врача Сергея Гейдарова в отделе кадров появилось почти одновременно 11 заявлений об уходе сотрудников поликлиники.

Минздрав Коми, впрочем, причин для беспокойства не видит. «Все сотрудники уволены по собственному желанию: три – в связи с выходом на пенсию, один – в связи с трудоустройством на другую работу, один – в связи со сменой местожительства, один – в связи с непродленной аккредитацией врача, по еще одному нет пояснения… На место уволившихся медиков уже пришли два новых – педиатр и медстатистик», – заверяет Минздрав.Укомплектованность ярегской поликлиники, по данным ведомства, составляет по среднему персоналу 69%, врачебному 57%. Для привлечения кадров размещают информацию на сайте самого учреждения и в Центре занятости. А пока новое руководство поликлиники привлекает к работе специалистов-совместителей из других медорганизаций.

На бумаге, как всегда, все гладко. На деле жители Яреги испытывают большой дискомфорт, ведь в районной поликлинике нет возможности попасть к терапевту, неврологу, гинекологу, рентгенологу, профпатологу, стоматологу….

Напомним, что в марте жители поселка записали видеообращение к властям в поддержку главного врача местной поликлиники Светланы Мясниковой, у которой закончился трудовой контракт. Сотрудники отмечали профессиональные навыки своего начальника и ее усилия по привлечению кадров. Тем не менее руководство поликлиники сменили, хотя пришлось даже устраивать встречу чиновников Минздрава и местных жителей.