Мелочь бумажная (Блиц от 21 июля)

Спустя 26 лет в кассово-инкассаторские центры поступили банкноты в 5 и 10 рублей.

Банк России вернул в обращение купюры 5 и 10 рублей еще в марте. Решение вернуться к купюрам вместо монет приняли из-за роста цен на металл для чеканки. Пятирублевую банкноту не печатали с 1997 года. Напомним, что 30 июня 2022 года Банк России ввел в обращение также модернизированную банкноту номиналом 100 рублей.

Печору углубят и почистят

Из-за обмеления реки судоходство на Печоре затруднено. Недавно здесь начались дноуглубительные работы.

Росморречфлот откликнулся на многочисленные обращения региона. Выполнять работы будет администрации Двинско-Печорского бассейна. В настоящее время работы ведутся у деревни Гарево.

Мэру отменили зарплату

Ярославу Шапошникову во время участия в СВО приостановят перечисление зарплаты и других выплат.

Совет Воркуты 17 июля принял решение о том, кто заменит мэра города на время его участия в спецоперации. Временно исполняющим обязанности главы Воркуты станет первый замруководителя администрации Александр Камкин. Соответствующий документ опубликовали на сайте Совета. Согласно нему г-н Камкин каждый месяц будет получать 265% от фактически начисленной зарплаты – премию и ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной службы в размере 200%. Все эти выплаты будут ему перечисляться, пока его руководитель будет в зоне СВО.

Шпаргалка довела до суда

Мировым судьей Ижемского судебного участка в отношении 18-летней жительницы Ижемского района рассмотрено дело об административном правонарушении, поступившее из Министерства образования и науки Коми.

Судом установлено, что ученица 11 класса во время проведения ЕГЭ по математике использовала письменную шпаргалку, в связи с чем была удалена с экзамена. Суду представлены записи с видеокамеры, установленной в аудитории пункта приема экзамена, на которых зафиксирован факт списывания. Девушка свою вину признала и была оштрафована на 3 тысячи рублей.

Глотовские коновалы

В удорском селе появилась скульптура трехметровых коней.

Арт-объект появился по инициативе местной молодежи, которая создала эскиз и нашла средства на его воплощение в жизнь. Двух трехметровых коней и арку-подкову между ними, как символ счастья и коновалов, то есть ветеринаров-знахарей, работавших на этой земле, установят в центре села. Рядом появятся также благоустроенная площадка и стенды с информацией о селе.

Кони – первый объект в Глотово подобного типа, но не последний. Инициативная молодежь хочет сделать еще один в виде рыбы Глот, которая, по легенде, пожирала рыбаков. Установят его на берегу реки Мезень.