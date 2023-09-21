Мэр Отправится в зону (Блиц от 22 снтября)

Валерий Серов подал заявление о предоставлении ему отпуска в связи с заключением контракта. В зону СВО он планирует отбыть 1 октября.

Валерий Серов станет третьим муниципальным чиновником, который отбыл на СВО. Напомним, что 24 июля заключил контракт и отбыл в зону спецоперации мэр Воркуты Ярослав Шапошников. За ним отправился вице-мэр Сыктывкара Александр Можегов.

Шахтеры – под санкциями

В новый санкционный список США против России попала компания «Воркутауголь».

Всего в новом списке значатся более 150 компаний, связанных с ТЭК. В том числе «Северная алмазная компания», ООО «УПТС Воркута», ООО «Энтрар», ООО «Жемчужина Арктики», ООО «МВ» и ООО «Воркутинская управляющая компания», связанная с ООО «Русская энергетическая группа».

Заказник с болотным профилем

На территории Коми создается новая охраняемая зона — заказник «Усть-Пожегский» площадью 1530 га. У него будет гидрологический (болотный) профиль.

Заказник находится на территории Сыктывдинского района в 40 км от Сыктывкара, в междуречье Пожега и Пычима (бассейн Северной Двины). Одна из целей создания – сохранение мест обитаний редких видов растений, включая мохообразные.

Грипп шагает по Коми

С 20 по 26 сентября в трех школах Троицко-Печорского района объявлен карантин.

Очный образовательный процесс будет приостановлен в двух школах Троицко-Печорска и в поселке Нижняя Омра, а также в учреждениях дополнительного образования на территории района. В республике так же растет и заболеваемость COVID-19. За прошедшую неделю коронавирус подтвержден у 51 человека, из них трое госпитализированы.

Опять недобрые новости

За последнюю неделю стало известно, что в ходе специальной военной операции погибли еще шесть уроженцев Коми.

Это рядовой Константин Рогов из Сыктывкара, Вадим Чупров из Ижемского района, Дмитрий Политов – уроженец села Чернутьево Удорского района, Сергей Грибовский из Ухты, Владимир Мишарин из поселка Чикшино Печорского района и Антон Филимонов из Воркуты.

Ярмарка на столичной площади

В эти выходные дни на Стефановской площади Сыктывкара пройдет общереспубликанский конкурс-ярмарка «Урожай-2023».

Жителям и гостям столицы республики будет предложен богатый ассортимент продовольственной продукции от фермеров и крупных сельхозтоваропроизводителей Коми. Также на ярмарке представят изделия народных промыслов, саженцы и посадочный материал, текстиль и сувенирную продукцию.

Осень: пора платить налоги

Налоговая служба «выгрузила» уведомления о начисленных имущественных налогах за 2022 год в Личные кабинеты налогоплательщиков.

Всего за минувший год сумма начисленных налогов составила более 1,7 миллиарда рублей. В том числе 962 млн транспортного налога, 690 млн на имущество и 71 млн земельного налога. Собственникам земельных участков, имущества и транспорта, кто не использует электронные сервисы, налоговые уведомления поступят почтовой корреспонденцией. Оплатить начисленные налоги необходимо до 1 декабря. Со 2 декабря на сумму долга начнут начисляться пени.

Воры открывают дачный сезон

Пик краж на дачах приходится на осенне-зимний период.

Чаще всего из летних домов исчезают посуда, личные вещи, электроинструменты, лом черных и цветных металлов, строительные материалы. МВД по Коми напоминает владельцам дач о необходимости принять меры по сохранности своего имущества. Покидая дачные участки на длительное время, не оставлять там ценные вещи. Хорошо, если в дачных домах установлены крепкие двери с надежными замками, а на окнах – решетки.

Няням и сиделкам – досрочно

Работающим с инвалидами россиянам предложили дать право уходить на пенсию досрочно.

Сегодня право на досрочную пенсию имеют родители, воспитавшего ребенка-инвалида до возраста 8 лет. Мать может выйти на пенсию в 50 лет, отец — в 55 при наличии стажа от 15 до 20 лет. Депутаты Госдумы, обратившиеся в Минтруд РФ, предлагают распространить льготу также на нянь и сиделок, сотрудников хосписов, детских домов и домов-интернатов, ведь «их работа сопряжена со значительной физической и психологической нагрузкой». Депутаты считают целесообразным наделить таких граждан возможностью выхода на пенсию по старости на год раньше установленного срока за каждые пять лет стажа, связанного с уходом за инвалидами.

Топливом уже запаслись

Для прохождения осенне-зимнего периода в труднодоступных населенных пунктах сформирован запас угля.

Все 19 котельных обеспечены углем на 100 и более процентов. Кроме того, через аптечные организации ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» в настоящее время ведется запас лекарств. Он уже сформирован в населенных пунктах Вуктыла, Печорского, Усть-Цилемского, Удорского районов и сыктывкарского поселка Седкыркещ.

Начинает проводиться работа по дополнительной отгрузке лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения на период бездорожья в Усть-Цилемский и Вуктыльский районы. Доставку продовольственных товаров первой необходимости в труднодоступные и удаленные населенные пункты осуществляют в основном предприниматели. Правительство Коми окажет им государственную поддержку.