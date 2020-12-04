В Коми 276 тысяч квадратных метров жилья признаны аварийными. Судя по тому, какая аховая ситуация в жилищно-коммунальной сфере региона, цифра эта весьма приблизительная и имеет тенденцию к росту.

Сложную для региона жилищную тему на этой неделе обсуждали в парламенте Коми. Насколько она еще и коррупционная, расскажем на следующем случае, который пока что не попал в официальную статистику по аварийному жилью.

Мышиное лакомство

В июле этого года «Трибуна» рассказывала о 38-квартирном «домике из пенопласта», построенном на болотистой местности в селе Усть-Уса (Усинский район) пять лет назад в рамках государственной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. «Пенопластом» называют в народе СИП-панели (структурная изолированная панель), из которых в советское время разрешалось возводить лишь хозяйственные постройки и гаражи, поскольку в них содержатся вредные для здоровья химические соединения. Но в современной России стандарты качества поменялись, строительство из дешевого «пенопласта», который, кстати, почему-то очень любят грызть мыши, развернулось по всей стране.

В такой домик угораздило переселиться жителям Усть-Усы. Вскоре выяснилось, что жилье строилось вкривь и вкось. Уже через пару лет оно стало опасным для жизни: стены скособочились, полы «поехали». Строители «поэкспериментировали» на сваях: вместо 11-метровых были вбиты 5-метровые. Тогда же, в июле, жильцам предложили переселяться – пока временно. Власти заверили, что специальная комиссия разберется, подлежит ли дом ремонту. А дальше… все затихло.

В любой момент может рухнуть

В минувшем ноябре жительница дома Елена Терентьева стала разбираться, что происходит. В местной прокуратуре ей сообщили, что 16 сентября было принято решение дом снести из-за невозможности приведения его в нормативное состояние.

Выходит, что жильцы «домика из пенопласта» все это время находились в приятном неведении. Никто не удосужился их проинформировать о результатах работы комиссии.

Такую скрытность можно назвать преступной – ведь дом может развалиться в любой момент. С другой стороны, молчание чиновников можно понять: они не знают, куда переселять людей. Варианты, которые предлагались еще летом, попросту неприемлемы. Переезжать в «бомжатники» никто из жильцов не хочет. А другого свободного жилья в Усинске нет.

Поскольку история с «домиком из пенопласта» получила широкую огласку, чиновники обещали выплатить жильцам деньги, чтобы они сами могли выбрать себе жилье.

Метод выдавливания

Однако дело не только в деньгах. Многие не хотят уезжать из Усть-Усы, но там попросту нет рынка жилья. Покупать нечего.

По словам директора местной школы, депутата Госсовета Коми Екатерины Дьячковой, в Усть-Усе проживает порядка тысячи человек, поэтому расселение 38-квартирного дома повлечет сокращение учеников, поредеют детсадовские группы, да и специалистов школа не досчитается.

Еще с десяток домов в селе признаны ветхими и аварийными. И при этом вопрос о новом строительстве жилья даже не обсуждается властями. Получается, что коренных жителей попросту выдавливают из родных мест.

А была ли комиссия?

Вернемся к «домику из пенопласта». Есть ли в его короткой и бесславной истории коррупционная составляющая? Известно, что прораб стройки получил уголовное наказание, за которое уже должен был выйти на свободу. Но ведь дело не только в нем. Дом строился на бюджетные деньги, следовательно, работы должна была принимать специальная комиссия, в которой обязательно должно было найтись место представителям администрации Усинска и регионального министерства, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство. Они, выходит, здесь ни при чем?

Но самое интересное другое. По словам жильцов, никакой комиссии не было вовсе. Если бы приезжали «ответственные товарищи», то сельчане бы им обязательно показали недоделки, более того, доказали, что в доме в принципе жить невозможно.

Кто же заставил сельчан вселяться в «плохой» дом? По сути, их туда загоняли. Елена Терентьева рассказала, что в ее ветхом доме отрубили электричество – куда тут денешься, пришлось переезжать.

По самым скромным подсчетам, строительство «домика из пенопласта» в Усть-Усе обошлось бюджету в сумму от 100 миллионов рублей и выше (точная цифра нам неизвестна). И эти деньги были фактически выброшены на ветер.

Время упущено

На новые квартиры жителям Усть-Усы администрация Усинска выделит средства (надеемся, что чиновники не обманут, как это часто бывало раньше). В этой связи к месту привести положительный пример решения вопроса ликвидации ветхого и аварийного жилья в Ненецком автономном округе. В 2018 году там была принята программа, в рамках которой каждый проживающий в плохих жилищных условиях мог получить компенсацию – из расчета 60 тысяч рублей за квадратный метр. Средств было достаточно, чтобы приобрести новое жилье или поучаствовать в долевом строительстве.

В 2018 и 2019 годах у нас в Коми был многомиллиардный профицит бюджета. Почему чиновники не воспользовались благоприятным моментом и не помогли простым людям с переселением по «ненецкой схеме»? Скорее всего, просто не стали заморачиваться дополнительными проблемами. Как показывает современная история, многие из них не нацелены на конечный результат, главное, чтобы бумажки «справно лежали».

Сергей МОРОХИН.

P.S. Из 276 тысяч квадратных метров аварийного жилья в Коми к 2025 году планируется ликвидировать примерно половину. Дальше – полная неясность. Тысячам людей придется не жить, а выживать…