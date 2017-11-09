Митингующих посылают подальше

Неотъемлемым конституционным правом граждан РФ является свобода митингов, собраний, демонстраций. Однако в последнее время это право нередко попирается, что вызывает справедливое возмущение в обществе.

Ухтинцы помнят, как силами полиции был разогнан мирный митинг против коррупции 26 марта сего года, проходивший на площадке возле Дома быта. А 12 июня участников аналогичного митинга возле торгового центра «Бенилюкс» «стерегли» уже не только полицейские, но и новехонький автозак — спецавтомобиль, предназначенный для транспортировки задержанных.

«Собачья площадка»

На недавнем совещании органов правопорядка Республики Коми был рассмотрен вопрос о практике проведения протестных акций («Трибуна» писала об этом в статье «Запретная тема: право на митинги пока никто не отменял»). Анализ показывает, что в ряде случаев при организации подобных мероприятий допускают просчеты сами инициаторы.

Однако руководство МВД высказало ряд претензий и к чиновникам муниципалитетов, которые чересчур осторожничают при выдаче разрешений на митинги. Хотя общеизвестно, что согласованные протестные мероприятия снижают социальную напряженность в обществе.

На совещании были приведены цифры митинговой активности по муниципалитетам. За девять месяцев 2017 года в республике было подано 155 заявлений о проведении публичных мероприятий, в 27 случаях было отказано. В «передовиках» значится Ухта. Ухтинские чиновники отметились аж семью(!) запретами.

Очевидно, во избежание конфликтов в будущем городские власти продемонстрировали желание исправить ситуацию. Так, мэр Ухты Магомед Османов сообщил: поскольку в ряде заявленных случаев имелся факт отказа организаторов митинга от предоставленного места проведения, администрация муниципалитета решила открыть в городе третий «гайд-парк». То есть место, специально отведенное для проведения митингов, демонстраций, собраний и прочих гражданских акций. Сложно сказать, откуда взялась эта цифра, поскольку в 2013 году под «гайд-парк» непосредственно в городе была отведена лишь одна площадка: между домами №№ 44 и 47 по улице Первомайской, близ горно-нефтяного колледжа и расчетно-кассового центра. То есть примерно в том месте, где, как помнят старожилы Ухты, располагалась «собачья площадка» для выгула четвероногих.

Почему речь идет об открытии третьей площадки? Может, Магомед Османов имел в виду еще и аналогичные «гайд-парки», отведенные гражданам возле клубов в поселке Ярега и на Дежнево? Тогда, выходит, речь идет о «гайд-парке» номер четыре. Но коли мэр сказал третий, значит — третий. Впрочем, это не принципиально. Ведь вряд ли кому-то в городе придет в голову идея собираться на задворках той же улицы Первомайской. К тому же мало кто из горожан знает хоть об одном из ухтинских «гайд-парков». Похоже на то, что они предназначены исключительно для отчетов чиновников.

Не буди лихо…

Протестная активность в стране резко выросла. Это выяснили эксперты Центра экономических и политических реформ. В докладе они объясняют такие настроения в обществе кризисом и неадекватной реакцией властей на митинги.

В подготовленном докладе указывается, что только с июля по октябрь в стране прошло почти 450 акций протеста. По сравнению с началом года их стало больше на две трети. Авторы исследования делят протестные мероприятия на три категории: политические, социально-экономические, и трудовые. Среди регионов по числу протестов в лидерах Москва, Ростовская, Свердловская, Новосибирская области и Кубань. Причем география выступлений быстро расширяется.

Самые многочисленные из социально-экономических акций — протесты дольщиков и митинги против роста тарифов. На втором месте политические протесты, включая выступления сторонников Алексея Навального. За последние месяцы акций было больше ста. Трудовые протесты связаны с задержкой и невыплатой зарплаты.

Глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов заявил во время опроса, что «к росту акций приводят экономический кризис и неспособность властей разрешать социальные конфликты».

Тамара ПРОСУЖИХ.

Фото Валерия ТОРЛОПОВА.