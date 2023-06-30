Еще в марте Ярослав Шапошников прилюдно объявил, что намерен принять участие в боевых действиях на Украине. Ввместе с ним в зону СВО решили уехать еще пять сотрудников городской администрации. Однако прошло три месяца, а градоначальник по-прежнему в Воркуте…



«Да, я хотел уйти раньше, и мне самому уже неудобно, – признался Ярослав Шапошников корреспонденту «Трибуны». – Выезд планировался в мае после урегулирования всех нотариально-юридических вопросов – как личных, так и служебных. Однако от главы республики поступило устное распоряжение отложить выезд в зону СВО, так как от региона должна сформироваться команда чиновников-добровольцев. Отправка произойдет при полном комплектовании команды в середине июля».

Подразделение, куда изначально предполагалось направить команду из Коми, реально участвует в военных действиях. Какие задачи будут определены конкретно каждому ее члену, пока сказать трудно. Но, по словам мэра, «по косвенным моментам, по необходимости приобретения определенного снаряжения» он полагает, что его боевой опыт точно пригодится. Хотя «есть и другие узкие задачи помимо ведения боевых действий».

На вопрос о протесте республиканской прокуратуры, которая высказалась против того, чтобы за мэром сохранялось рабочее место, Ярослав Шапошников уточнил: «Они не написали, что против, они написали, что это возможно, если внести определенные изменения в нормативную базу. Совет депутатов сейчас занимается этим. Если бы глава республики сказал мне оставить должность и поехать, я бы так и сделал. Но он поручил подготовить нормативную базу и идти выполнять задачи, с возможностью вернуться обратно»…

Как он сюда попал

– Ярослав Анатольевич, как вы попали в Воркуту? Вы же про нее и не знали, наверное, ничего.

– Не знал. Я учился в РАНХиГС при Президенте РФ. Там нам дали хорошую школу, уникальные знания, с точки зрения управления территорией.

– Вы поехали учиться, планируя вернуться в Кострому?

– У меня к тому времени уже заканчивался срок полномочий…

– И вы подыскивали что-то новое?

– Не то чтобы искал, просто хорошо учился, был в первой строчке рейтинга. Мой друг, с которым я работал в центральном аппарате МВД России, сказал мне: как только ты начнешь в Академии учиться, к тебе сразу подойдут и скажут, что ты Родине нужен. Так и произошло. Некие старшие товарищи обратили на меня внимание и сказали, что надо послужить стране на Крайнем Севере. В октябре 2020 года я прибыл в республику, чтобы работать в команде Владимира Викторовича Уйбы. Он обозначил мои задачи: провести анализ текущего состояния в Воркуте и выработать предложения стратегического и тактического характера. Уже переехав в Воркуту, я защитил диплом на «отлично» и начал реализовывать всю накопленную свежую базу знаний. С первых дней я понял, что мне нравится этот город.

Была ли катастрофа?

– Что, на ваш взгляд, является главной проблемой Воркуты?

– Большой объем пустующего жилья. Средства, которые администрация накапливает в виде долгов за коммунальные ресурсы, уже несколько лет помогает гасить республика. Это серьезный минус, потому что на эти средства можно было бы серьезно встряхнуть экономику города. Второй минус – жилищно-коммунальная сфера, которая два десятка лет требует оптимизации и модернизации. Сегодня эта тема стала предметом спекуляции со стороны несистемной оппозиции.

– Но вы ведь сами сказали, что проблемы есть.

– Да, но та же авария на очистных сооружениях – отнюдь не катастрофа, а целенаправленно раздутая тема. Я сначала тоже сильно переживал, когда читал «диванных экспертов» и блогеров. Потом вспомнил совет старшего товарища: когда ты приезжаешь на территорию, чтобы максимально быстро собрать информацию, ищи старожилов – они тебе все расскажут, и не надо будет изобретать велосипед. Так и есть. Евгений Федорович Лактионов, бывший главный инженер очистных, рассказал, что в 1972 году население Воркуты было 240 тысяч человек и очистных не было вообще. Тогда об этом никто не говорил. А теперь, когда у нас по факту около 60 тысяч населения и у нас на небольшой промежуток времени вышла из строя система очистки – кричат: «Экологическая катастрофа!» Все, мол, дотечет до Белого моря. Забавно, географию, видимо, не учили…

Еще одна острая тема – Усинский водовод. Мы тщательно контролировали его подготовку к осенне-зимнему периоду. В 2020 году, если ехать вдоль водовода, то можно было плакать на каждом километре. Сейчас на большом количестве проблемных участков трубы и опоры заменены, хорошее утепление. Статистика инцидентов за последние два года пошла вниз, но проблемы остаются. Необходима реконструкция водовода, нужны инвестиции. Работаем в этом направлении. Медленно, но идем к стартовой точке – разработка проектно-сметной документации. В этом нам помогает компания «Воркутауголь», правительство региона.

Химия и жизнь

– Что же, по-вашему, может стать точкой роста?

– Недалеко от Воркуты находится крупнейшее в России месторождение баритов. Барит – это горно-химическое сырье, которое используется при добыче нефти. Сегодня практически монополист в мире по добыче баритов – Польша. А в начале 2000 годов, опять же по рассказам наших старожилов, на Хойлинском месторождении было запущено предприятие, которое должно было успешно развиваться, но через подставную фирму поляки его выкупили и закрыли, чтобы оно не создавало конкуренции. Сейчас лицензия у того собственника закончилась, и, думаю, можно возобновить производство. Помимо этого, по поручению главы я был в Татарстане, чтобы отработать тему возможного химпроизводства на территории Воркуты.

– А СМИ писали, что вы поехали смотреть утепленные автобусные остановки.

– Нет, не только. Я был на предприятии, которое производит аммиак и этилен, аммиачную селитру, карбамид и другие сырьевые элементы. Мы обсуждали с руководством АО «Аммоний» возможность размещения малотоннажной химии в Воркуте. Это был бы скачок для экономики города и региона. Аммиак и метилен огромными количествами потребляет Юго-Восточная Азия.

– Вы считаете, это реально?

– Абсолютно! Но этим вопросом занимается глава, я лишь проводил разведку применительно к Воркуте, остальное – решение «больших мужей». Если сделать аммиакопровод до порта Индига (это 1200 км от Воркуты) или вернуться к рассмотрению строительства порта в Усть-Каре (180 км), то это было бы, во-первых, экономически целесообразно, а во-вторых, большой налоговый плюс как для Воркуты, так и для республики.

«Есть нюансы…»

– К январю 2024 года в Воркуте должен закрыться полигон ТКО. Успеете?

– Этот вопрос некорректно задан. В соответствии с федеральным законом полномочия по строительству мест захоронения возложены на субъект Федерации, а строительство полигона – на Регионального оператора. Но, понимая, что вопрос важный и острый, мы самостоятельно подобрали три земельных участка. Чтобы, когда Регоператор «созреет» и придет к нам, сказать: «Вот, выбирайте». Сами мы не имеем права тратить на это средства.

Действующий полигон должен закрыться по решению суда. По обязательствам, которые несет Регоператор, он должен обустроить новый полигон, вывезти мусор с действующего (потому что это объект хранения, а не захоронения) и провести его рекультивацию.

– Вы дважды успешно проходили через выборы. Сегодня в Коми создана инициативная группа, которая добивается проведения референдума о возврате прямых выборов глав муниципалитетов. Как вы относитесь к этой инициативе?

– В каждом регионе есть свои нюансы. Когда принимается решение и в нормативную базу субъекта Федерации вносятся механизмы, меняющие текущий порядок, то этому должны быть причины. Приведу пример Костромского муниципального района, где я работал с 2010 по 2020 годы. Изначально там проходили прямые выборы, а потом посчитали денежные средства, экономическую и политическую целесообразность и пришли к выводу, что проще выбирать главу поселения из состава Совета депутатов. Я считаю, это правильно, когда в состав Совета входит глава, который знает и бюджет, и текущую ситуацию, и юридически подкован.

Поживем – увидим…

– Если в июле вы уедете на СВО, кто останется «на хозяйстве»?

– Мой заместитель Камкин Александр Альбертович. Мы с ним вместе с 2016 года, в свое время он был министром финансов Костромской области. Это уникальный специалист, досконально знающий Бюджетный кодекс. Даже не сомневаюсь, что он справится.

– На какой срок вы планируете уехать?

– Пока не знаю. Но на юбилей города, скорее всего, еще не вернусь.

– Как Воркута готовится к своему 80-летию?

– Традиционно – ремонт дорог, благоустройство. На сам юбилей будет обширная программа культурного и спортивного содержания. Ждем много гостей, зовем всех предыдущих мэров города, ветеранов.

– Как вы думаете, какой Воркута будет через 20 лет, когда отметит 100-летие?

– Я думаю, что это будет город с прекрасным благоустройством, развитой социально-экономической инфраструктурой, без поселков, компактный и красивый. Я видел, к чему стремиться, когда ездил в Татарстан. Огромным залогом открытия новых производств у нас являются две уникальнейшие газораспределительные станции. Одну запустили в 2020 году, другую – в 2022-м. Запас газа, который обеспечивает эти две ГРС, огромный, и я уверен, что здесь надо строить производство с использованием этого стратегического ресурса. Точек роста у Воркуты огромное количество, надо просто этим грамотно воспользоваться.

– Себя видите здесь через 20 лет?

– Да, я хочу здесь остаться.

Беседовал Игорь АРТЕМОВ.