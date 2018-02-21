Молодым педагогам приказано собирать вещи

Молодых специалистов, приехавших работать в Сыктывдинский район, выдворяют из временного жилья. Педагоги до сих пор ютились в здании бывшего интерната, на месте которого собираются строить новую школу. По их словам, двум семьям предлагают заселиться в одну маленькую (14 кв.м) комнату без удобств.

«Классная» жизнь

Учитель географии и биологии Максим Широков и преподавательница английского языка Маргарита Болотова приехали работать в Часовскую школу в 2012 году. Администрация села выделила им комнаты в старом здании школьного интерната, которые уже много лет использовались как подсобные помещения.

— Мы с коллегой Маргаритой не испугались трудностей и своими силами провели канализацию, установили душевые комнаты, водонагреватель, унитаз. То есть бывшие классы превратили в жилые комнаты, — рассказывает Максим Владиславович.

Опасные споры

— Узнав о том, что планируется снос старого интерната и строительство новой школы, — продолжает он, — я обратился с заявлением в администрацию сельского поселения Часово, чтобы мне выделили другое жилье. Тем более что я женился, у нас родился сын. Моя коллега, кстати, тоже обзавелась семьей, и они с мужем решили строиться. Ну а мне дали комнату в общежитии по ул. Центральной.

Однако, по словам Максима Широкова, новая комната оказалась не лучше прежней. Вместо стекол на окнах — полиэтиленовая пленка, полы провалились, кирпичная кладка оконных проемов разрушилась. Одна из стен покрыта черным «мхом».

— Это спорангий гриба, — говорит учитель биологии. — Из них высыпаются споры, которые, попадая в воздух, могут вызвать тяжелые легочные заболевания, вплоть до рака. И такое жилье администрация считала пригодным для проживания! Правда, мне обещали помочь с ремонтом. Увы, помощи я не дождался. А теперь и вовсе не помогут. Потому что эту «гнилую комнату» я оформил в собственность.

Есть земля, а строить нельзя

Жилищный вопрос Максим Широков пытался решить и другим путем, включившись в федеральную программу по субсидированию строительства жилья для молодых семей. Ему выделили земельный участок. Вернее, два участка (они хоть и расположены по одному адресу, но являются смежными). Линия застройки попадала на границу двух участков. А по закону разрешение на такое строительство не дают.

— Мною проведено межевание одного из участков, сделан подъезд со стороны реки, подключено электричество. Но чтобы получить разрешение на строительство и лес на корню, необходимо объединить участки. Администрация только с пятого заявления дала на это разрешение, — говорит Максим Владиславович. — Кроме того, я собрал документы на участие в программе социальных выплат под индивидуальное жилое строительство. Сначала меня поставили в очередь под № 19, а теперь я уже 46-й. Получается, что перспектива получить выплату не возрастает, а убывает.

Комната № 13

У Маргариты Болотовой ситуация с жильем не лучше. Она вышла замуж, родился ребенок. Молодая семья решила самостоятельно строиться, не дожидаясь выделения земельного участка. Вплотную со старым домом родственники мужа своими силами возвели новый. Но там еще много работы — нужно подвести электричество, коммуникации, закончить внутреннюю отделку.

Разговоры о том, что в селе построят новую школу и будут сносить интернат, где сейчас проживают семьи педагогов, велись давно. Но все равно эта новость их шокировала.

— Нам предложили съехать из временного жилья за пять суток. Такое извещение мы получили перед 31 декабря. А в январе получили еще одно письмо от администрации района. Господа чиновники предлагают заселиться двум семьям по одному и тому же адресу: ул. Центральная, д. 19, комн. 13. Как такое возможно? Получается, они на наши обращения ответы пишут совершенно необдуманно, не вдаваясь в проблему. После личного разговора с главой райадминистрации срок проживания нам продлили до 1 марта. Первый день весны не за горами, а выехать пока некуда…

Будут сносить

Вот что сообщила «Трибуне» глава администрации Часово Екатерина Плоскова:

— У Максима Широкова есть комната в собственности. Маргарита Болотова строит новый дом. О том, что они должны съехать из интерната, мы уведомили их в декабре. За это время они могли бы закончить ремонт. Другого свободного благоустроенного жилья, как они просят, у нас нет.

По ее словам, никто две семьи в одну комнатушку заселять не собирается. Эту комнату администрация предложила, чтобы они туда временно складировали свои вещи. Пока один не закончит ремонт, а другая — строительство дома.

Также Екатерина Плоскова сообщила, что подрядчики обещают построить новую школу в Часово до 1 сентября 2018 года. На месте старого интерната появится школьный стадион.

Екатерина МАКАРОВА, Сыктывдинский район.

P.S. Пока готовился этот номер, стало известно, что Максим Широков уволился из Часовской школы.

— 22 февраля – последний рабочий день, я уезжаю в Троицко-Печорский район, — сообщил он «Трибуне». — Там мне предоставляют благоустроенную квартиру, подъемные – все, что надо молодому специалисту. А вот нынешнее руководство Часовской школы, как я считаю, не ценит учителей.