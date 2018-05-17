Сергей Кузнецов, выпускник Рязанской высшей школы МВД, майор УФСИН по жизни идет с песней.



Детство Сергея прошло в поселке Ерцево Коношского района Архангельской области. Отец подарил ему баян и отвел в музыкальную школу. Но тогда среди дворовых пацанов была больше популярна гитара, которую Сергей быстро освоил. С 9-го класса начал играть и петь на поселковой танцплощадке.

Сегодня Сергей Кузнецов участвует в различных вокальных конкурсах, поет в народном ансамбле казачьей песни «Вольница». И даже ведет корпоративы, где исполняет песни ансамбля «Синяя птица», Юрия Антонова, Стаса Михайлова, Михаила Круга…

А зимой Сергею Александровичу удалось гастролировать с нашими артистами театра оперы и балета. Артисты исполняли сложные оперные арии, а майор Кузнецов — эстрадные песни.



— К сожалению, у меня нет музыкального образования, — говорит Сергей Александрович. — После школы я хотел поступать в музыкальное училище, но отец сказал: «Сынок, хочу, чтобы ты был военным». И я послушал его. Но музыку никогда не бросал, она осталась любимым хобби.

Когда он служил в армии, играл в духовом оркестре. Пришлось самостоятельно осваивать игру на альте. А в школе МВД Сергей Кузнецов состоял в ВИА «Россияне».

После высшей школы МВД приехал в поселок Вожский Удорского района, много лет работал в системе УФСИН. Сейчас майор Кузнецов на пенсии и живет в Сыктывкаре.

Сергей Александрович — автор 25 песен. В его «творческой копилке» патриотические песни, о Родине, о любви и даже озорные частушки.

— Когда лучше всего пишется? — спрашиваю Сергея Александровича.

— Бывает, ночью зазвучит мелодия, и я записываю, — улыбается Сергей Александрович. — Или в дороге. К примеру, в 2014 году я ехал в поезде и познакомился с подполковником, который воевал в Афганистане. Он мне рассказал про войну, и его воспоминания сразу сложились в песню. Вообще, я всегда с собой беру гитару. Считаю ее «второй женой»…

У «поющего майора», по его словам, есть мечта — выпустить диск со своими авторскими песнями.

Екатерина МАКАРОВА.